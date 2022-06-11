Машина Дарта Вейдера: чем запомнился прототип Italdesign из 1980-х

Международный автосалон в Турине 1988 года запомнился дебютом первой серийной дизельной легковушки с впрыском топлива — Fiat Croma Turbo D i.d. Но вся публика толпилась на стенде Italdesign, ведь там представили целое трио концепт-каров в едином дизайнерском стиле.

Однообъёмник Asgard, купе Aspid и родстер Aztec напоминали модельную гамму автомобильной фирмы из далёкой-далёкой галактики. Конечно же, эксцентричное трио монополизировало всеобщее внимание. Респект вызывал и сам повод для дебюта — 20-летний юбилей ателье Italdesign. Но ещё больше удивлял уровень задумки и исполнения концептов. В конце 1980-х завтрашний день автомобиля представляли именно так, как Джорджетто Джуджаро.