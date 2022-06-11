Машина Дарта Вейдера: чем запомнился прототип Italdesign из 1980-х
Михаил Медведев
Если бы инопланетянам, прилетевшим на Землю в 1980-х, нужно было показать образцовый концепт-кар, то лучше всех с этой ролью справился бы Italdesign Aztec. Одна из самых известных работ Джорджетто Джуджаро стала «кинозвездой» и даже пошла в небольшую серию. Встречайте, неподражаемый шедевр итальянского футуризма — сегодняшний герой рубрики «Старые, но не бесполезные».
Международный автосалон в Турине 1988 года запомнился дебютом первой серийной дизельной легковушки с впрыском топлива — Fiat Croma Turbo D i.d. Но вся публика толпилась на стенде Italdesign, ведь там представили целое трио концепт-каров в едином дизайнерском стиле.
Однообъёмник Asgard, купе Aspid и родстер Aztec напоминали модельную гамму автомобильной фирмы из далёкой-далёкой галактики. Конечно же, эксцентричное трио монополизировало всеобщее внимание. Респект вызывал и сам повод для дебюта — 20-летний юбилей ателье Italdesign. Но ещё больше удивлял уровень задумки и исполнения концептов. В конце 1980-х завтрашний день автомобиля представляли именно так, как Джорджетто Джуджаро.
И пусть это наше субъективное мнение, но самым-самым из трио прототипов кажется именно родстер. Ведь, помимо дизайна и техники, Aztec удивлял ещё и компоновочными решениями.
Он не был родстером в классическом понимании. «Идеальная машина для супругов, находящихся в процессе развода!» — шутили журналисты, намекая на раздельную кабину «Ацтека»: водитель и передний пассажир сидели в персональных кокпитах. У каждого была своя куполообразная крыша над головой со съёмной верхней частью.
Если смотреть на салон родстера со стороны, то может показаться, что у «Ацтека» сразу два рулевых колеса. Но нет. Нечто похожее на руль справа — это просто стилизованная ручка, за которую можно хвататься в быстрых поворотах. А вот второй штурманский комплект приборов — настоящий.
Перед глазами водителя — обычная аналоговая приборка с красной «аудюшной» подсветкой и необычное асимметричное рулевое колесо Nardi с россыпью кнопок. А главным украшением салона «Ацтека» стал цветной телевизор Sony. В 1980-х дизайнеры не представляли завтрашний день автомобиля без кинескопа.
Самая известная деталь концептуального трио Джуджаро — это, конечно, диагностическо-инструментальный блок, а вернее, два блока — с каждой стороны автомобиля. Снаружи! Но прекрасными они были лишь визуально.
Мысленно уберите панели с кнопками и LED-окошками с боковин «Ацтека», и машина лишится заметной части харизмы. Выверенные аэродинамические формы родстера в конце 1980-х сами по себе уже не вызывали сенсацию, ведь такими обводами Джуджаро подкармливал публику уже не первый год.
Зато кнопочно-дисплейная эстетика — очевидный оммаж находившимся в зените мировой славы «Звёздным войнам» — переворачивала всё представление о машине. Если Дарту Вейдеру по сюжету потребовался бы личный автомобиль, то «Ацтек» (правда, в чёрном цвете) подошёл бы идеально. Согласны?
А вот функционал кнопочных панелей сегодня вызывает лишь улыбку. По сути, это блоки самодиагностики. Водитель мог узнать уровень тормозной и охлаждающей жидкости или, например, степень загрязнения воздушного фильтра. Нужно было просто ввести нужную трёхзначную комбинацию. Подсказки с цифровыми кодами размещались прямо на кузове.
Все восторгались находчивостью Джуджаро и никто не задавал лишних вопросов. А стоило бы! Велика ли вообще польза от бортового компьютера, доступ к которому можно получить только выйдя из машины?! Здесь же, в скрытых полостях боковых панелей, прятались гидравлический домкрат, набор инструментов, а также огнетушитель. Доступ к этому хозяйству осуществлялся с помощью трёхзначных кодов. Почти как в подъезде «хрущёвки».
На стенде в Турине Aztec выглядел готовым рвануть в гиперпространство. Летать, конечно, джуджаровский концепт не умел, зато ездил очень бодро. Шильдики Audi по бокам кузова намекают на донора органов. Хотя полноприводную трансмиссию «Ацтек» позаимствовал у Lancia Delta Integrale.
Зато место под капотом заняла 2,2-литровая бензиновая двухвальная «пятёрка» Audi с турбонаддувом. В стоковой версии она выдавала около 200 л.с., но по заказу Italdesign мотор доработала немецкая тюнинг-контора Mayer MTM, доведя отдачу до 250 л.с. Наконец, Aztec и Aspid оснащались 5‑ступенчатой «механикой», тогда как более семейный Asgard получил 3‑диапазонный «автомат».
Как утверждают, «Ацтек» на ручке разгонялся до сотни за 6,5 секунды, а его максималка превышала 240 км/ч.
Здорово ещё и то, что Aztec не остался концептом-однодневкой. Роскошный приём публики и прессы, шасси и двигатель от серийных моделей позволили говорить о мелкосерийном выпуске. Для начала речь шла о полусотне экземпляров, ну а дальше — как пойдёт. Но, как это часто бывает с необычными машинами, дальше не пошло.
Тираж Aztec не дотянул даже до 50 машин. Сказались и сложности производства, и высокая цена: за машину, достойную тёмного лорда Ситхов, просили в районе 225 тысяч долларов. Главное же, что флёр новизны и экзотики быстро покинул футуристичное трио Italdesign. Не помогла даже роль в ужастике «Франкенштейн освобождённый». Тем более, что и сама экранизация одноимённого романа Брайана Олдиса провалилась в прокате.
Разные источники не могут сойтись в итоговом тираже. Чаще всего звучит число 18. Время от времени «Ацтеки» всплывают в продаже, когда очередной коллекционер решает избавиться от надоевшей игрушки.
Дорожные версии родстера не во всём похожи на туринский оригинал. Вместо телевизора Sony — музыкальный центр JVC; руль от Nardi, но без кнопок; футуристичный штурманский десктоп заменён раллийным трип-компьютером фирмы Halda. Говорят, и моторы Audi на серийных версиях Aztec были не такие уж и тюнингованные.
Зато и цены на автомобильных гостей из будущего сегодня очень гуманные. Вполне живой экземпляр можно найти за 100–150 тысяч долларов. И это дешевле, чем просили за новый Aztec 30 лет назад. Сравните с прайсом, например, на подержанные Ferrari F40 и почувствуйте разницу!