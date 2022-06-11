Российские тюнинг-ателье, которые стали культовыми за рубежом

Машина Дарта Вейдера: чем запомнился прототип Italdesign из 1980-х

Подборки

Михаил Медведев

Если бы инопланетянам, прилетевшим на Землю в 1980-х, нужно было показать образцовый концепт-кар, то лучше всех с этой ролью справился бы Italdesign Aztec. Одна из самых известных работ Джорджетто Джуджаро стала «кинозвездой» и даже пошла в небольшую серию. Встречайте, неподражаемый шедевр итальянского футуризма — сегодняшний герой рубрики «Старые, но не бесполезные».

Он стал сенсацией Туринского автошоу

Международный автосалон в Турине 1988 года запомнился дебютом первой серийной дизельной легковушки с впрыском топлива — Fiat Croma Turbo D i.d. Но вся публика толпилась на стенде Italdesign, ведь там представили целое трио концепт-каров в едином дизайнерском стиле. 

Однообъёмник Asgard, купе Aspid и родстер Aztec напоминали модельную гамму автомобильной фирмы из далёкой-далёкой галактики. Конечно же, эксцентричное трио монополизировало всеобщее внимание. Респект вызывал и сам повод для дебюта — 20-летний юбилей ателье Italdesign. Но ещё больше удивлял уровень задумки и исполнения концептов. В конце 1980-х завтрашний день автомобиля представляли именно так, как Джорджетто Джуджаро.

И пусть это наше субъективное мнение, но самым-самым из трио прототипов кажется именно родстер. Ведь, помимо дизайна и техники, Aztec удивлял ещё и компоновочными решениями.

Aztec переосмыслил концепцию родстера

Он не был родстером в классическом понимании. «Идеальная машина для супругов, находящихся в процессе развода!» — шутили журналисты, намекая на раздельную кабину «Ацтека»: водитель и передний пассажир сидели в персональных кокпитах. У каждого была своя куполообразная крыша над головой со съёмной верхней частью. 

Если смотреть на салон родстера со стороны, то может показаться, что у «Ацтека» сразу два рулевых колеса. Но нет. Нечто похожее на руль справа — это просто стилизованная ручка, за которую можно хвататься в быстрых поворотах. А вот второй штурманский комплект приборов — настоящий.

1/3

Перед глазами водителя — обычная аналоговая приборка с красной «аудюшной» подсветкой и необычное асимметричное рулевое колесо Nardi с россыпью кнопок. А главным украшением салона «Ацтека» стал цветной телевизор Sony. В 1980-х дизайнеры не представляли завтрашний день автомобиля без кинескопа.

Главная фишка концепт-кара была бесполезной

Самая известная деталь концептуального трио Джуджаро — это, конечно, диагностическо-инструментальный блок, а вернее, два блока — с каждой стороны автомобиля. Снаружи! Но прекрасными они были лишь визуально. 

Мысленно уберите панели с кнопками и LED-окошками с боковин «Ацтека», и машина лишится заметной части харизмы. Выверенные аэродинамические формы родстера в конце 1980-х сами по себе уже не вызывали сенсацию, ведь такими обводами Джуджаро подкармливал публику уже не первый год. 

Зато кнопочно-дисплейная эстетика — очевидный оммаж находившимся в зените мировой славы «Звёздным войнам» — переворачивала всё представление о машине. Если Дарту Вейдеру по сюжету потребовался бы личный автомобиль, то «Ацтек» (правда, в чёрном цвете) подошёл бы идеально. Согласны?

А вот функционал кнопочных панелей сегодня вызывает лишь улыбку. По сути, это блоки самодиагностики. Водитель мог узнать уровень тормозной и охлаждающей жидкости или, например, степень загрязнения воздушного фильтра. Нужно было просто ввести нужную трёхзначную комбинацию. Подсказки с цифровыми кодами размещались прямо на кузове.

Все восторгались находчивостью Джуджаро и никто не задавал лишних вопросов. А стоило бы! Велика ли вообще польза от бортового компьютера, доступ к которому можно получить только выйдя из машины?! Здесь же, в скрытых полостях боковых панелей, прятались гидравлический домкрат, набор инструментов, а также огнетушитель. Доступ к этому хозяйству осуществлялся с помощью трёхзначных кодов. Почти как в подъезде «хрущёвки». 

Похожий на космический корабль автомобиль ещё и неплохо ездил

На стенде в Турине Aztec выглядел готовым рвануть в гиперпространство. Летать, конечно, джуджаровский концепт не умел, зато ездил очень бодро. Шильдики Audi по бокам кузова намекают на донора органов. Хотя полноприводную трансмиссию «Ацтек» позаимствовал у Lancia Delta Integrale. 

Зато место под капотом заняла 2,2-литровая бензиновая двухвальная «пятёрка» Audi с турбонаддувом. В стоковой версии она выдавала около 200 л.с., но по заказу Italdesign мотор доработала немецкая тюнинг-контора Mayer MTM, доведя отдачу до 250 л.с. Наконец, Aztec и Aspid оснащались 5‑ступенчатой «механикой», тогда как более семейный Asgard получил 3‑диапазонный «автомат».  

Как утверждают, «Ацтек» на ручке разгонялся до сотни за 6,5 секунды, а его максималка превышала 240 км﻿/﻿ч.

Он всё-таки стал «серийным»

Здорово ещё и то, что Aztec не остался концептом-однодневкой. Роскошный приём публики и прессы, шасси и двигатель от серийных моделей позволили говорить о мелкосерийном выпуске. Для начала речь шла о полусотне экземпляров, ну а дальше — как пойдёт. Но, как это часто бывает с необычными машинами, дальше не пошло. 

Тираж Aztec не дотянул даже до 50 машин. Сказались и сложности производства, и высокая цена: за машину, достойную тёмного лорда Ситхов, просили в районе 225 тысяч долларов. Главное же, что флёр новизны и экзотики быстро покинул футуристичное трио Italdesign. Не помогла даже роль в ужастике «Франкенштейн освобождённый». Тем более, что и сама экранизация одноимённого романа Брайана Олдиса провалилась в прокате.

Разные источники не могут сойтись в итоговом тираже. Чаще всего звучит число 18. Время от времени «Ацтеки» всплывают в продаже, когда очередной коллекционер решает избавиться от надоевшей игрушки.

Дорожные версии родстера не во всём похожи на туринский оригинал. Вместо телевизора Sony — музыкальный центр JVC; руль от Nardi, но без кнопок; футуристичный штурманский десктоп заменён раллийным трип-компьютером фирмы Halda. Говорят, и моторы Audi на серийных версиях Aztec были не такие уж и тюнингованные.

Зато и цены на автомобильных гостей из будущего сегодня очень гуманные. Вполне живой экземпляр можно найти за 100–150 тысяч долларов. И это дешевле, чем просили за новый Aztec 30 лет назад. Сравните с прайсом, например, на подержанные Ferrari F40 и почувствуйте разницу!

Хотели бы заполучить такой автомобиль в свою коллекцию?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение