Чем в российской армии собирались заменить УАЗы, но пока так и не смогли

Новенькую «Стрелу» с кузовом в стиле Wrangler и прочным рамным «скелетом» пред­ставили несколько дней назад на форуме «Армия-2021». Прототип неброниро­ванной машины похвастал дизайном и намекнул, как вскоре будет выглядеть основной внедорожник для командного состава российской армии. Если к 2023 году всё срастётся...

«Замена» УАЗу построена на основе компонентов от коммерческой линейки ГАЗ и фактически унифи­цирована с моделями ГАЗель-NEXT и Соболь-NEXT. Здесь общие рама, кабина, трансмиссия с задним приводом (преду­смотрен подключаемый полный) и доработанный дизель Cummins ISF 2.8 на 157 лошадиных сил. Также возможна установка 4,4-литрового мотора ЯМЗ-534.

Разработчики «Стрелы» — московская Военно-промышленная компания и КБ молодёжи при МГТУ им. Баумана — говорят, что пятиметровый внедорожник массой 2,6 тонны способен преодолевать метровый брод и проезжать свыше 670 километров на одном баке со скоростью не менее 120 км﻿/﻿ч. Причём вооружённые силы не должны стать един­ственным адресатом новинки: проекту КБМ ВПК активно прочат работу на «гражданке».