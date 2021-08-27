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Чем в российской армии собирались заменить УАЗы, но пока так и не смогли
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Константин Новацкий

Сменить устаревший по всем фронтам ульяновский внедорожник в российской армии хотят давно — ещё с семидесятых. Демобили­зация «козлика» идёт со скрипом, но альтер­нативы ему появляются регулярно. Буквально на днях стало известно о новом потенци­альном преемнике УАЗ-469 — современном вездеходе «Стрела». Если всё получится, то машина заступит на службу уже в 2023 году. Если нет, останется в памяти — как и остальные внедорожники из этой подборки, которые собирались стать заменой отечественному долгожителю.

«Стрела КБМ ВПК»
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Новенькую «Стрелу» с кузовом в стиле Wrangler и прочным рамным «скелетом» пред­ставили несколько дней назад на форуме «Армия-2021». Прототип неброниро­ванной машины похвастал дизайном и намекнул, как вскоре будет выглядеть основной внедорожник для командного состава российской армии. Если к 2023 году всё срастётся...

«Замена» УАЗу построена на основе компонентов от коммерческой линейки ГАЗ и фактически унифи­цирована с моделями ГАЗель-NEXT и Соболь-NEXT. Здесь общие рама, кабина, трансмиссия с задним приводом (преду­смотрен подключаемый полный) и доработанный дизель Cummins ISF 2.8 на 157 лошадиных сил. Также возможна установка 4,4-литрового мотора ЯМЗ-534.

Разработчики «Стрелы» — московская Военно-промышленная компания и КБ молодёжи при МГТУ им. Баумана — говорят, что пятиметровый внедорожник массой 2,6 тонны способен преодолевать метровый брод и проезжать свыше 670 километров на одном баке со скоростью не менее 120 км﻿/﻿ч. Причём вооружённые силы не должны стать един­ственным адресатом новинки: проекту КБМ ВПК активно прочат работу на «гражданке».

«Стрела»
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Под именем «Стрела» не так давно был известен другой армейский внедорожник. Машину на оригиналь­ном рамном шасси показали в 2020 году, а её разработчиком выступила всё та же Военно-промышленная компания (ВПК).

Грозный на вид плавающий вездеход сразу был представлен в брониро­ванном исполнении, с толстыми стёклами, противо­минной защитой и водомётом для форсиро­вания глубоких преград. Тогда же компания сообщила, что собирается строить авто­мобили с использо­ванием массовых агрегатов и локализо­ванных в России компонентов, а заодно поделилась кое-какими характери­стиками.

Показанная на форуме 4,7-тонная «Стрела» за счёт мощного 2,8-литрового дизеля (на тот момент — импортного) развивала 200 лошадиных сил, была способна достичь 155 км﻿/﻿ч по шоссе и проехать до тысячи километров на одном баке. В салоне могли разместиться до семи пассажиров.

«Скорпион-2М»
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Скорпион-2М

Но вернёмся к сменщикам УАЗа. Почти 10 лет назад высокое армейское началь­ство рассматри­вало в качестве машины для командного состава перспективный «Скорпион-2М», созданный корпорацией «Защита».

Любопытно, что первые «Скорпионы» по большей части сами являлись «УАЗиками»: внедорожники были построены на основе УАЗ-3159 и УАЗ-3162 и отличались непривычно широким кузовом. При этом под капоты таких моделей устанавли­вались польские дизельные моторы Andoria мощностью 116 лошадиных сил, а за передачу крутящего момента отвечали корейская трансмиссия и раздатка от «Шишиги». По ряду причин «Скорпионы» первых двух серий не стали массовыми, но вот модификация с литерой «М», подо­спевшая в 2012 году, казалась адекватной заменой стареющему «Козлу» — особенно на фоне заявлений о модерни­зации российской армии.

Новый внедорожник сильно отличался по дизайну и базировался на собственной платформе с независимой подвеской, которая отвечала потреб­ностям заказчика. От старых «Скорпионов» машине достался турбо­дизель, форсиро­ванный до 136 сил, а также пятиступен­чатая «механика» Dymos. Привод — постоянный задний, с принудитель­ным подключе­нием передних колёс.

Согласно характеристикам, 2,5-тонный автомобиль представ­лялся весьма динамичным и «дальнобойным»: максимальная скорость составляла 130 км﻿/﻿ч, а запас хода достигал 1000 км. Среди других особен­ностей «Скорпиона» были восьми­местный салон, а также возможность брониро­вания кузова и установки крупно­калиберного пулемёта. Увы, в ряды армии внедорожник толком не попал: ряд крупных изменений и громких дел в Минобороны (включая отставку министра) поставили крест на потенциальном наследнике УАЗа, а несколько уцелевших прототипов отошли в частные руки.

«Сержант»
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Необычный армейский вседорожник, сконструиро­ванный тольяттинским бюро «Парсек» на агрегатах «Нивы», в 2017 году тоже предлагалось рассматри­вать как потенци­альную альтернативу штабным УАЗам. Это был весьма компактный автомобиль с лёгким кузовом из композита, способный штурмовать 70-санти­метровый брод, десанти­роваться с самолёта и оставаться невидимым для тепловизоров.

Тем, кто неплохо знает прототипы АвтоВАЗа, открытый кузов «Сержанта» может показаться знакомым — и неспроста. Стильный армейский полно­приводник внешне идентичен внедорожному багги «Бора», который разрабаты­вался в 90‑х с прицелом на экспорт. Под композитными панелями, защища­ющими от обнаружения инфра­красными камерами, скрыт жёсткий алюминиевый каркас, а под откидной капот машины упрятан 1,8-литровый дизельный мотор. Как водится, блеснувший на форуме «Армия-2017» прототип остался лишь ярким экспонатом: под призыв машина не попала.

«Вагон»
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Над заменой старичку УАЗ-469 долгое время размышляли и на самом УАЗе. В девяностых, по заказу Минобороны, в Ульяновске разра­ботали проект модерни­зированного внедорожника, способного влиться в армейские будни. Так называемый «Вагон», или УАЗ-3172, представлял собой девяти­местный автомобиль на рамном шасси с неразрез­ными мостами и 33-санти­метровым дорожным просветом. Будущий наследник «Козла» превосходил предше­ственника почти по всем харак­теристикам: он был вместитель­нее, комфортнее, мощнее и выносливее. 100-сильный мотор, метр преодоле­ваемого брода, 50-градусный угол подъёма и грузо­подъёмность до тонны — далеко не все характери­стики перспективного на тот момент армейского джипа. Но... пройдя испытания в 1993 году, рекомендо­ванный к принятию на вооружение проект завис. Средств на производство уже не хватало, а вскоре УАЗ переключился на разработку гражданского внедорожника «Симбир» — предка нынешнего «Патриота».

Стоит попрощаться со стариной УАЗ-469?

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