Чем в российской армии собирались заменить УАЗы, но пока так и не смогли

Константин Новацкий
Сменить устаревший по всем фронтам ульяновский внедорожник в российской армии хотят давно — ещё с семидесятых. Демобилизация «козлика» идёт со скрипом, но альтернативы ему появляются регулярно. Буквально на днях стало известно о новом потенциальном преемнике УАЗ-469 — современном вездеходе «Стрела». Если всё получится, то машина заступит на службу уже в 2023 году. Если нет, останется в памяти — как и остальные внедорожники из этой подборки, которые собирались стать заменой отечественному долгожителю.
Новенькую «Стрелу» с кузовом в стиле Wrangler и прочным рамным «скелетом» представили несколько дней назад на форуме «Армия-2021». Прототип небронированной машины похвастал дизайном и намекнул, как вскоре будет выглядеть основной внедорожник для командного состава российской армии. Если к 2023 году всё срастётся...
«Замена» УАЗу построена на основе компонентов от коммерческой линейки ГАЗ и фактически унифицирована с моделями ГАЗель-NEXT и Соболь-NEXT. Здесь общие рама, кабина, трансмиссия с задним приводом (предусмотрен подключаемый полный) и доработанный дизель Cummins ISF 2.8 на 157 лошадиных сил. Также возможна установка 4,4-литрового мотора ЯМЗ-534.
Разработчики «Стрелы» — московская Военно-промышленная компания и КБ молодёжи при МГТУ им. Баумана — говорят, что пятиметровый внедорожник массой 2,6 тонны способен преодолевать метровый брод и проезжать свыше 670 километров на одном баке со скоростью не менее 120 км/ч. Причём вооружённые силы не должны стать единственным адресатом новинки: проекту КБМ ВПК активно прочат работу на «гражданке».
Под именем «Стрела» не так давно был известен другой армейский внедорожник. Машину на оригинальном рамном шасси показали в 2020 году, а её разработчиком выступила всё та же Военно-промышленная компания (ВПК).
Грозный на вид плавающий вездеход сразу был представлен в бронированном исполнении, с толстыми стёклами, противоминной защитой и водомётом для форсирования глубоких преград. Тогда же компания сообщила, что собирается строить автомобили с использованием массовых агрегатов и локализованных в России компонентов, а заодно поделилась кое-какими характеристиками.
Показанная на форуме 4,7-тонная «Стрела» за счёт мощного 2,8-литрового дизеля (на тот момент — импортного) развивала 200 лошадиных сил, была способна достичь 155 км/ч по шоссе и проехать до тысячи километров на одном баке. В салоне могли разместиться до семи пассажиров.
Но вернёмся к сменщикам УАЗа. Почти 10 лет назад высокое армейское начальство рассматривало в качестве машины для командного состава перспективный «Скорпион-2М», созданный корпорацией «Защита».
Любопытно, что первые «Скорпионы» по большей части сами являлись «УАЗиками»: внедорожники были построены на основе УАЗ-3159 и УАЗ-3162 и отличались непривычно широким кузовом. При этом под капоты таких моделей устанавливались польские дизельные моторы Andoria мощностью 116 лошадиных сил, а за передачу крутящего момента отвечали корейская трансмиссия и раздатка от «Шишиги». По ряду причин «Скорпионы» первых двух серий не стали массовыми, но вот модификация с литерой «М», подоспевшая в 2012 году, казалась адекватной заменой стареющему «Козлу» — особенно на фоне заявлений о модернизации российской армии.
Новый внедорожник сильно отличался по дизайну и базировался на собственной платформе с независимой подвеской, которая отвечала потребностям заказчика. От старых «Скорпионов» машине достался турбодизель, форсированный до 136 сил, а также пятиступенчатая «механика» Dymos. Привод — постоянный задний, с принудительным подключением передних колёс.
Согласно характеристикам, 2,5-тонный автомобиль представлялся весьма динамичным и «дальнобойным»: максимальная скорость составляла 130 км/ч, а запас хода достигал 1000 км. Среди других особенностей «Скорпиона» были восьмиместный салон, а также возможность бронирования кузова и установки крупнокалиберного пулемёта. Увы, в ряды армии внедорожник толком не попал: ряд крупных изменений и громких дел в Минобороны (включая отставку министра) поставили крест на потенциальном наследнике УАЗа, а несколько уцелевших прототипов отошли в частные руки.
Необычный армейский вседорожник, сконструированный тольяттинским бюро «Парсек» на агрегатах «Нивы», в 2017 году тоже предлагалось рассматривать как потенциальную альтернативу штабным УАЗам. Это был весьма компактный автомобиль с лёгким кузовом из композита, способный штурмовать 70-сантиметровый брод, десантироваться с самолёта и оставаться невидимым для тепловизоров.
Тем, кто неплохо знает прототипы АвтоВАЗа, открытый кузов «Сержанта» может показаться знакомым — и неспроста. Стильный армейский полноприводник внешне идентичен внедорожному багги «Бора», который разрабатывался в 90‑х с прицелом на экспорт. Под композитными панелями, защищающими от обнаружения инфракрасными камерами, скрыт жёсткий алюминиевый каркас, а под откидной капот машины упрятан 1,8-литровый дизельный мотор. Как водится, блеснувший на форуме «Армия-2017» прототип остался лишь ярким экспонатом: под призыв машина не попала.
Над заменой старичку УАЗ-469 долгое время размышляли и на самом УАЗе. В девяностых, по заказу Минобороны, в Ульяновске разработали проект модернизированного внедорожника, способного влиться в армейские будни. Так называемый «Вагон», или УАЗ-3172, представлял собой девятиместный автомобиль на рамном шасси с неразрезными мостами и 33-сантиметровым дорожным просветом. Будущий наследник «Козла» превосходил предшественника почти по всем характеристикам: он был вместительнее, комфортнее, мощнее и выносливее. 100-сильный мотор, метр преодолеваемого брода, 50-градусный угол подъёма и грузоподъёмность до тонны — далеко не все характеристики перспективного на тот момент армейского джипа. Но... пройдя испытания в 1993 году, рекомендованный к принятию на вооружение проект завис. Средств на производство уже не хватало, а вскоре УАЗ переключился на разработку гражданского внедорожника «Симбир» — предка нынешнего «Патриота».