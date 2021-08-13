Агрегатные состояния. Hyundai Santa Fe против Kia Sorento: чем они отличаются

На самом деле, сравнивать машины одного концерна в принципе непросто. Битву BMW с Audi можно писать на холсте крупными мазками — потому что даже идеология в них заложена совершенно разная. А когда автомобили построены на одной платформе, то они чаще всего отличаются лишь нюансами поведения на дороге, совершенно незаметными для 95 процентов владельцев. Да несколькими строчками в списке опций, про которые и без нас хорошо знает любой реально заинтересованный покупатель.

Вот и у Santa Fe с Sorento единая платформа, одинаковый набор силовых агрегатов и всего 2,5 сантиметра разницы в габаритной длине (Kia крупнее). А потому их очная встреча из теста двух моделей фактически превращается в сравнение двух версий... одной. Можем пойти прямо по пунктам: салон, багажник, силовой агрегат, шасси, цена наконец. Благо эти тестовые Santa Fe и Sorento набраны из разных агрегатов и опций: первый мы взяли с самым доступным мотором 2.5, а второй — с самым, пожалуй, желанным для российских покупателей дизелем 2.2. И ещё одна оговорка: почти всё, сказанное про Santa Fe, будет актуально для Sorento с тем же силовым агрегатом, и наоборот.