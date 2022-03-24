Всё, что надо знать про компактный премиум-кроссовер Exeed LX для России

До прихода в Россию новенькой модели из Китая буквы LX привычнее было видеть на багажнике одного из самых больших, статусных и дорогих внедорожников на рынке. С дебютом компактного Exeed в нашей стране образовалось сразу два «эл-икса»: рамный Lexus — и, возможно, один из наиболее интересных и модных паркетников в продаже. Что такое Exeed LX, из чего он сделан и почему привлекает к себе внимание? Пройдёмся по главным фактам.

Основа

Если упрощать, то 4,5-метровая новинка суббренда Chery представляет собой грамотно доработанный кроссовер Tiggo 7 первого поколения, который продавался в России. У автомобилей общая платформа и доведённое австрийскими специалистами Benteler шасси с МакФерсоном спереди и независимой подвеской сзади, полуторалитровые наддувные моторы и передний привод безо всяких альтернатив. Оговоримся, что в Китае, где маленький LX известен с 2019 года, можно встретить и вариант с четырьмя ведущими. Но там задние колёса вращает электромотор, интегрированный в гибридную силовую схему. Ничего подобного в России нет и, кажется, не предвидится.