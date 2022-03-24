Всё, что надо знать про компактный премиум-кроссовер Exeed LX для России
Константин Новацкий
До прихода в Россию новенькой модели из Китая буквы LX привычнее было видеть на багажнике одного из самых больших, статусных и дорогих внедорожников на рынке. С дебютом компактного Exeed в нашей стране образовалось сразу два «эл-икса»: рамный Lexus — и, возможно, один из наиболее интересных и модных паркетников в продаже. Что такое Exeed LX, из чего он сделан и почему привлекает к себе внимание? Пройдёмся по главным фактам.
Основа
Если упрощать, то 4,5-метровая новинка суббренда Chery представляет собой грамотно доработанный кроссовер Tiggo 7 первого поколения, который продавался в России. У автомобилей общая платформа и доведённое австрийскими специалистами Benteler шасси с МакФерсоном спереди и независимой подвеской сзади, полуторалитровые наддувные моторы и передний привод безо всяких альтернатив. Оговоримся, что в Китае, где маленький LX известен с 2019 года, можно встретить и вариант с четырьмя ведущими. Но там задние колёса вращает электромотор, интегрированный в гибридную силовую схему. Ничего подобного в России нет и, кажется, не предвидится.
При этом в дизайне кузова Exeed LX не найти никаких отсылок к родству со старым Tiggo. Современный дизайн с узкой светотехникой и иначе оформленная линия окон. Однако, если поставить Чери и Иксид рядом, выяснится, что у моделей схожи не только габариты (длина 4533 мм, ширина 1848 мм, высота 1699 мм) и объём багажника (412 и 1113 литров со сложенными спинками), но и целый ряд кузовных элементов. И непонятно, кому именно надо сделать комплимент: изначально удачному Тигго (нарисованному экс-дизайнером Ford и General Motors) или нынешним экстерьерщикам, заставившим немолодую модель выглядеть свежее и «дороже». Кстати, главный дизайнер Exeed Стив Юм тоже успел отметиться работой в GM.
Агрегаты
Как у большинства моделей из Китая, рабочий объём силового агрегата у LX составляет полтора литра. При этом компактный четырёхцилиндровый двигатель оснащён наддувом и в российской спецификации развивает 147 лошадиных сил и 210 Ньютон-метров максимальной тяги. Ещё одно важное изменение: слегка дефорсированный мотор с распределённым впрыском официально готов переваривать «девяносто второй» бензин, о чём было объявлено в ходе недавней презентации новинки.
Альтернатив у этого агрегата нет, хотя в Китае можно встретить и более мощные 197-сильные модификации LX, а также упомянутый уже бензоэлектрический гибрид ET‑i. Кроме того, в Азии модель комплектуется несколькими вариантами трансмиссии, тогда как для нашего рынка сертифицирован исключительно бесступенчатый клиноремённый вариатор CVT25, знакомый по актуальным Tiggo и зарекомендовавший себя в целом надёжным. С ним на разгон до 100 км/ч компактный Иксид по паспорту тратит 10,5 секунды.
«Фишки» и оснащение
Поскольку суббренд Exeed умело дистанцируется от «народной» линейки Chery, то и новый LX по «фаршу» обгоняет большинство аналогичных компактов. Две предложенные для России версии называются Luxury и Prestige. Уже в «базе» маленький кроссовер получит обшивку салона чёрной кожей, двухзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом, подогрев дивана, большой медиакластер (как у старшей модели VX), собранный из двух 12,3-дюймовых экранов, навигацию, круиз-контроль, камеру заднего вида, бесключевой запуск, сервопривод багажника, светодиодные фары и саунд-систему Arkamys с шестью динамиками.
В топ-версии Prestige к перечисленному добавляются камеры кругового обзора, передние датчики парковки, панорамная крыша, пара дополнительных колонок, водительские ассистенты (вроде мониторинга слепых зон и помощи при выезде с парковки) и колёса на дюйм больше (19 дюймов вместо 18), а число подушек безопасности увеличивается с изначальных четырёх за счёт боковых «шторок».
Цены
Начальная версия Luxury на момент публикации этого текста имеет ценник в 2 939 900 рублей. Топовый LX с панорамной крышей и электронными ассистентами — это уже 3 239 900 рублей. Для сравнения, в Китае покупка базового кроссовера обходится в 130 000 юаней (примерно 2,1 млн ₽), а самого дорогого (326-сильного гибрида ET‑i) — в 160 000 (около 2,6 млн ₽).