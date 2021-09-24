Чем грозит водителю езда без страховки ОСАГО

АННА КРИВОРУЧКО
Выезжая на дорогу, водитель должен понимать, что от ДТП никто не защищён на 100 процентов. Какими бы ни были опыт и стаж водителя, дорожная обстановка может сложиться так, что авария всё-таки случится. Если вы оказались в ней пострадавшим, то единственной заботой станет восстановление автомобиля. Но даже когда вина за инцидент лежит на вас, ответственность перед другими участниками ДТП должна компенсировать страховка.
Увы, штраф за езду без страховки сравнительно небольшой, поэтому некоторые водители до сих пор оказываются на дороге без действующего полиса ОСАГО. Рассказываем, какие наказания предусмотрены за отсутствие страховки и что будет, если попасть в аварию без действующего полиса ОСАГО.
От чего страхует полис ОСАГО
Аббревиатура ОСАГО расшифровывается как «обязательное страхование автогражданской ответственности». А если по-простому, то полис ОСАГО гарантирует, что в случае аварии ущерб здоровью и имуществу пострадавших компенсирует страховая компания виновника. Правда, с некоторыми оговорками. Например, страховка действует только на дорогах общего пользования и не распространяется на закрытые территории, испытательные полигоны и тому подобные объекты. Страховые выплаты по ОСАГО имеют верхний порог: для вреда, причинённого человеку, максимальная сумма выплаты не превышает 500 000 рублей, а для повреждённого имущества — 400 000 рублей. В случае, если понесённые убытки превышают страховую выплату, потерпевшие могут взыскать разницу с виновника ДТП через суд. Не защитит страховка водителя и от уголовного преследования — например, когда в аварии погиб человек.
Если же у спровоцировавшего аварию водителя не будет страховки, то ему придётся компенсировать весь нанесённый ущерб из своего кармана. Поэтому страхование гражданской ответственности призвано защитить не только пострадавших при ДТП, но и самих виновников аварии. Тем не менее многие водители всё ещё пренебрегают оформлением страхового полиса.
Однако в вышеупомянутой расшифровке есть ещё одно важное слово — «обязательное». В России необходимость страхования гражданской ответственности водителями закреплена законом. Статья 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» говорит о том, что любое транспортное средство, имеющее максимальную скорость более 20 км/ч, подлежащее государственной регистрации и передвигающееся по автомобильным дорогам общего пользования, должно быть застраховано по ОСАГО.
Какой штраф за езду без страховки в 2021 году
Езда без ОСАГО относится к административным правонарушениям, размер штрафов за которые устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. В статье 12.37 за это правонарушение для водителей предусмотрена ответственность в размере от 500 до 800 рублей, в зависимости от тяжести проступка.
Штраф за езду с просроченной страховкой. Если вы отправились в дорогу с полисом, срок действия которого истёк или ещё не начался, то это классифицируется как езда без ОСАГО. Штраф в таком случае составит 500 рублей.
Штраф за не вписанного в страховку водителя. Если на автомобиль оформлен какой-то действующий полис обязательного страхования, это ещё не значит, что им можно законно управлять любому водителю. В полис ОСАГО должны быть вписаны все лица, допущенные к управлению. И если вас в этом списке нет, то выезд на дорогу за рулём чреват штрафом. Ведь ОСАГО — это страхование гражданской ответственности водителя перед другими участниками дорожного движения. И если водитель не вписан в полис, то это приравнивается к езде без ОСАГО. Если данный факт выяснится при проверке документов, то придётся заплатить штраф 500 рублей. Впрочем, закон позволяет оформить на автомобиль полис ОСАГО без ограничений по числу допущенных к управлению водителей. Но такая страховка стоит дороже.
Штраф за отсутствие страховки на автомобиль. Самое серьёзное наказание могут понести те водители, которые выезжают на дорогу, осознанно пренебрегая страховкой. Если два прошлых пункта законодатели относят к невнимательности или случайности, то ситуация, когда владелец автомобиля просто не страхует его по ОСАГО, расценивается как заведомое неисполнение федерального закона. За это выписывают максимальный из предусмотренных штрафов — 800 рублей. А если водитель упорствует и продолжает ездить без страховки, повторно его могут наказать намного серьёзнее — вплоть до ареста.
Штраф за полис, забытый дома. Если на машину оформлена страховка на бумажном бланке, но по каким-то причинам его нет в автомобиле, то по статье 12.3 КоАП РФ водителю грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Впрочем, можно попросить инспектора проверить вашу страховку по электронной базе.
Если вам всё-таки выписали какой-то из этих штрафов, его можно оплатить с 50% скидкой в течение 20 дней с даты вынесения постановления.
Обязательно ли возить с собой полис
Необходимость иметь при себе действующий полис ОСАГО также закреплена в законодательстве. Согласно пункту 2.1.1(1) Правил дорожного движения водитель обязан иметь при себе бланк действующего страхового полиса ОСАГО и предоставлять его для проверки по требованию сотрудников ГИБДД. Но это касается только тех страховок, которые были оформлены на бумаге. Если вы оформляли электронный страховой полис, то его можно распечатать и возить с собой в машине или просто сохранить в телефоне или планшете. При проверке электронного полиса информации на цифровом носителе будет достаточно.
Можно ли ездить без страховки
Несмотря на все законодательные ограничения, есть ситуации, в которых ездить без полиса обязательного страхования можно. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 говорит не только об обязательности страхования гражданской ответственности, но и регламентирует эту процедуру. Согласно ему, владелец должен застраховать своё транспортное средство до момента регистрации, но не позднее 10 дней с даты покупки. То есть по закону вы можете лишние полторы недели поездить без полиса, однако вся материальная ответственность в этот период времени в случае провоцирования ДТП ложится на ваши плечи.
Сколько стоит полис ОСАГО
Стоимость полиса обязательного страхования рассчитывается для каждого водителя и автомобиля индивидуально. Для её расчёта берётся так называемая базовая ставка, которая последовательно умножается на поправочные коэффициенты. Минимальные и максимальные значения базовой ставки зависят от категории транспортного средства и устанавливаются Банком России. Они закреплены в Приложении № 1 к Указанию Банка России от 28 июля 2020 года № 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
На сегодняшний день для машины категории В, используемой в личных целях, минимальный размер базовой ставки составляет 2471 рубль, а максимальный — 5436 рублей. Страховые компании берут цифру в определённых законом пределах и умножают её на коэффициенты, индивидуальные для каждого водителя. При нескольких допущенных к управлению автомобилем водителях итоговой ценой полиса становится наибольшее полученное значение. Коэффициенты зависят от стажа водителя, количества и давности совершённых им ДТП, и даже наличия грубых нарушений ПДД, которые с высокой долей вероятности могут привести к попаданию в аварию (вождение в нетрезвом виде, проезд на красный сигнал светофора, лишение прав управления ТС, выезд на «встречку» и пр.). В расчёт берутся те нарушения, которые были совершены в течение 1 года до даты заключения договора страхования.
Дополнительные коэффициенты зависят и от страхуемой машины — её мощности, региона, где она в основном эксплуатируется, а также характера этой эксплуатации — коммерческой, учебной или для личных нужд.
О том, как складывается цена на полис ОСАГО, мы уже подробно писали. Впрочем, совершенно необязательно разбираться во всех тонкостях расчёта полиса ОСАГО. Сейчас есть удобные сервисы, позволяющие посчитать стоимость страховки и даже купить её буквально за пару минут не выходя из дома. В том числе и на Авто.ру.
И какой бы ни получилась эта стоимость, не пренебрегайте страхованием автомобиля по ОСАГО. Ведь стоимость полиса в любом случае будет намного меньше в сравнении с возможными убытками в случае ДТП.
Итак, совсем коротко
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– Полис ОСАГО страхует гражданскую ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения.
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– Штраф за езду без полиса составляет от 500 до 800 рублей.
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– Полис, оформленный на бланке, нужно возить с собой, а электронное ОСАГО достаточно просто сохранить в телефоне.
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– Стоимость полиса рассчитывается исходя из множества коэффициентов. Они индивидуальны для каждого водителя и автомобиля.
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– Узнать стоимость страховки можно онлайн.