Чем грозит водителю езда без страховки ОСАГО

Езда без ОСАГО относится к административным право­нарушениям, размер штрафов за которые устанавли­вается Кодексом Российской Федерации об админи­стративных право­нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. В статье 12.37 за это право­нарушение для водителей преду­смотрена ответ­ственность в размере от 500 до 800 рублей, в зави­симости от тяжести проступка.

Штраф за езду с просроченной страховкой. Если вы отправились в дорогу с полисом, срок действия которого истёк или ещё не начался, то это классифи­цируется как езда без ОСАГО. Штраф в таком случае составит 500 рублей.

Штраф за не вписанного в страховку водителя. Если на автомобиль оформлен какой-то действующий полис обязатель­ного страхования, это ещё не значит, что им можно законно управлять любому водителю. В полис ОСАГО должны быть вписаны все лица, допущенные к управлению. И если вас в этом списке нет, то выезд на дорогу за рулём чреват штрафом. Ведь ОСАГО — это страхование гражданской ответ­ственности водителя перед другими участниками дорожного движения. И если водитель не вписан в полис, то это приравни­вается к езде без ОСАГО. Если данный факт выяснится при проверке документов, то придётся заплатить штраф 500 рублей. Впрочем, закон позволяет оформить на автомобиль полис ОСАГО без ограни­чений по числу допущенных к управлению водителей. Но такая страховка стоит дороже.

Штраф за отсутствие страховки на автомобиль. Самое серьёзное наказание могут понести те водители, которые выезжают на дорогу, осознанно пренебрегая страховкой. Если два прошлых пункта законо­датели относят к невниматель­ности или случайности, то ситуация, когда владелец автомобиля просто не страхует его по ОСАГО, расценивается как заведомое неиспол­нение федераль­ного закона. За это выписывают максимальный из преду­смотренных штрафов — 800 рублей. А если водитель упорствует и продолжает ездить без страховки, повторно его могут наказать намного серьёзнее — вплоть до ареста.

Штраф за полис, забытый дома. Если на машину оформлена страховка на бумажном бланке, но по каким-то причинам его нет в автомобиле, то по статье 12.3 КоАП РФ водителю грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Впрочем, можно попросить инспектора проверить вашу страховку по электронной базе.

Если вам всё-таки выписали какой-то из этих штрафов, его можно оплатить с 50% скидкой в течение 20 дней с даты вынесения постановления.