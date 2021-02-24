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Снежный апокалипсис в Челябинской области: на трассах застряли сотни машин. Видео

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Дмитрий Елизаров

В Челябинской области резко ухудшившаяся погода привела к перекрытию дорог: МЧС вынуждено было ограничить движение на 17 трассах муниципаль­ного значения. Спасатели сообщают об эвакуации сотен автомобилей, застрявших на трассах.

  • В регионе резко понизилась температура воздуха, поднялась сильная метель, что спрово­цировало заносы на трассах и появление авто­мобиль­ных заторов — пробки вызваны также массовыми авариями, случив­шимися по причине плохой видимости. Как заявили в МЧС, спасатели начали эвакуацию застрявших в ответ на множе­ственные звонки граждан по телефону спасения.

  • Уже в первые часы непогоды с трасс были вывезены более 300 человек и около сорока автомобилей. К утру 24 февраля эти числа достигли 1154 человек (из них около 500 размещены во временных пунктах) и около 250 автомобилей. Есть среди эвакуированных и дети: на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в сугробе застрял автобус с детской хоккейной командой.

  • Как пишет местное издание 74.RU, пункты временного размещения открывают в близ­лежащих школах и детских садах. Здесь эвакуиро­ванных обеспечи­вают защитой от непогоды и горячим питанием, в том числе и благодаря неравно­душным местным жителям. Выбраться люди не смогут до тех пор, пока МЧС официально не откроет дороги.

  • В ряде муниципальных районов Челябинской области объявлен режим чрез­вычайной ситуации. На трассах размещают мобиль­ные пункты обогрева. О постра­давших пока не сообщается. В регионе ограничи­вается также движение самолётов и поездов, несколько десятков посёлков остались без электричества.

  • Аномальные морозы фиксиро­вались на прошлой неделе в Техасе: обледенелые дороги также привели к массовым авариям. Врачу, пострадав­шему в одной из них и несмотря на травмы продолжав­шему помогать раненым, компания Toyota пообещала подарить новый внедорожник.

Доводилось застревать на машине в мороз?

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