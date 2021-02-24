Снежный апокалипсис в Челябинской области: на трассах застряли сотни машин. Видео

Уже в первые часы непогоды с трасс были вывезены более 300 человек и около сорока автомобилей. К утру 24 февраля эти числа достигли 1154 человек (из них около 500 размещены во временных пунктах) и около 250 автомобилей. Есть среди эвакуированных и дети: на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в сугробе застрял автобус с детской хоккейной командой.