Снежный апокалипсис в Челябинской области: на трассах застряли сотни машин. Видео
Дмитрий Елизаров
В Челябинской области резко ухудшившаяся погода привела к перекрытию дорог: МЧС вынуждено было ограничить движение на 17 трассах муниципального значения. Спасатели сообщают об эвакуации сотен автомобилей, застрявших на трассах.
В регионе резко понизилась температура воздуха, поднялась сильная метель, что спровоцировало заносы на трассах и появление автомобильных заторов — пробки вызваны также массовыми авариями, случившимися по причине плохой видимости. Как заявили в МЧС, спасатели начали эвакуацию застрявших в ответ на множественные звонки граждан по телефону спасения.
Уже в первые часы непогоды с трасс были вывезены более 300 человек и около сорока автомобилей. К утру 24 февраля эти числа достигли 1154 человек (из них около 500 размещены во временных пунктах) и около 250 автомобилей. Есть среди эвакуированных и дети: на трассе между Южноуральском и Магнитогорском в сугробе застрял автобус с детской хоккейной командой.
Как пишет местное издание 74.RU, пункты временного размещения открывают в близлежащих школах и детских садах. Здесь эвакуированных обеспечивают защитой от непогоды и горячим питанием, в том числе и благодаря неравнодушным местным жителям. Выбраться люди не смогут до тех пор, пока МЧС официально не откроет дороги.
В ряде муниципальных районов Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. На трассах размещают мобильные пункты обогрева. О пострадавших пока не сообщается. В регионе ограничивается также движение самолётов и поездов, несколько десятков посёлков остались без электричества.
Аномальные морозы фиксировались на прошлой неделе в Техасе: обледенелые дороги также привели к массовым авариям. Врачу, пострадавшему в одной из них и несмотря на травмы продолжавшему помогать раненым, компания Toyota пообещала подарить новый внедорожник.