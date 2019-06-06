Внедорожники для олигархов: 7 самых впечатляющих проектов Chelsea Truck Company
Алексей Олефиренко
Автомобили, которые создаются Афзалом Каном, обычно выходят под брендом Kahn Design, но если речь заходит о внедорожниках, то их на рынок выпускают под суббрендом Chelsea Truck Company. Все проекты CTC – безумие в разной степени буйности, а мы выбрали 7 самых ярких. Широченные обвесы, светодиоды, море кожи — всё как мы любим. Точнее, как любят покупатели.
Land Rover Defender Chelsea Big Foot
Если вы когда-нибудь хотели ощутить себя злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде, который рассказывает агенту британской разведки все свои коварные планы, пока тот привязан к стулу, то вам точно понадобится вот такой Defender Big Foot. Автомобиль принимал участие в съёмках фильма «Спектр» и, помимо 37-дюймовых внедорожных шин Maxxis Trepador Extreme, отличается дополнительным багажником на крыше, светодиодной оптикой, лебёдкой, расширенными колёсными арками, а также роскошным салоном с первоклассной кожей и твидом.
Land Rover Defender Chelsea The Flying Huntsman Longnose 6х6
Переделка, которая стала фирменной чертой автомобилей CTC, — удлинение передней части внедорожников «Дефендер», чтобы под капот влезал... 6,2-литровый джиэмовский V8! Когда британцы выпустили первую машину из этой серии, многие посчитали проект безумным. Но, как оказалось, это были только цветочки: настоящим сумасшествием стал The Flying Huntsman Longnose 6х6, который не только получил 500-сильный V8, но и дополнительную ось сзади. В результате машина стала длиннее исходника на 120 сантиметров и шире на добрых 15 сантиметров. Официально проект носит статус концепта, но если прийти в CTC с пачкой наличных, то вам сделают такую же.
Land Rover Defender Chelsea The Flying Huntsman 6х6 Soft-top
Автомобиль, который создали ещё в 2017 году, но который мало кто видел живьём — наверное потому, что нашлось не слишком много желающих приобрести себе роскошное ландо на базе «Дефендера». Опционально машина может оснащаться 6,2-литровым V8, но цена у такого Land Rover скромная по меркам класса — «всего-то» 250 тысяч фунтов (около 20,7 миллиона рублей). Роскошный салон с ковшеобразными креслами и высококачественной кожей включён в базовую комплектацию.
Land Rover Defender Pick Up Chelsea Wide Track
Характерный цвет Keswick Green, штампованные колёсные диски с зубастой внедорожной резиной, посаженные на болты расширители колёсных арок и фирменная радиаторная решётка — глядя на пикап от Chelsea Truck Company, построенный на базе короткобазного «Дефендера», не проникнуться светлой ностальгией просто невозможно. Однако, если не брать во внимание внешность, это вполне современная машина (если подобное выражение вообще применительно к Defender первого поколения): под капотом установлен 2,2-литровый турбодизель, в салоне — современные кресла и рулевое колесо.
Land Rover Defender Chelsea The Flying Huntsman Homage II
Один из свежих проектов CTC, который был представлен на Женевском автосалоне 2019 года. Внешность Homage II вдохновлена классическим Land Rover Series II, на что намекают и сведённая к центру оптика, и наружный силовой каркас, и колёсные диски, и внедорожные шины. Дорожный просвет автомобиля также подрос. В салоне — тканевая обивка, новые карты дверей, новое рулевое колесо и контрастная строчка нитью на торпедо.
Но что мы всё о «Дефендерах» да о «Дефендерах» — Chelsea Truck Company занимается и другими внедорожниками.
Jeep Wrangler Chelsea Black Hawk
Jeep Wrangler официально считается самым тюнингуемым внедорожником на планете, так что неудивительно, что и над ним в Chelsea Truck Company поработали. Пакет «Черный Ястреб» включает в себя обвес с расширителями арок, стальной капот с вентиляционными отверстиями, четырёхствольную выхлопную систему, матовую краску и, конечно же, фирменные диски с внедорожной резиной Cooper Discoverer. Салон при этом облагораживается новым рулём, новыми сиденьями (с подогревом) и кожей наивысшего качества.
Mercedes-Benz G-class Hammer Edition
Ну и куда без «Гелендвагена», для которого существует программа Hammer — названная по аналогии с культовым седаном AMG, надо полагать. Тут СТС не были особо оригинальными: кожаная отделка салона с трёхмерным тиснением, новые передние и задние бамперы, расширители колёсных арок из карбона, а также фирменные 22-дюймовые диски — всё это предлагают и другие компании. Опционально Chelsea Truck Company может установить на крыше светодиодную люстру – а вдруг кто-то надумает покорять бездорожье… на 22-дюймовых дисках, да.