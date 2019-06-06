Внедорожники для олигархов: 7 самых впечатляющих проектов Chelsea Truck Company

Один из свежих проектов CTC, который был представлен на Женевском автосалоне 2019 года. Внешность Homage II вдохновлена классическим Land Rover Series II, на что намекают и сведённая к центру оптика, и наружный силовой каркас, и колёсные диски, и внедорожные шины. Дорожный просвет автомобиля также подрос. В салоне — тканевая обивка, новые карты дверей, новое рулевое колесо и контрастная строчка нитью на торпедо.

Но что мы всё о «Дефендерах» да о «Дефендерах» — Chelsea Truck Company занимается и другими внедорожниками.