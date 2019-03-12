Британские тюнеры расширили и состарили LR Defender

За основу взяли Defender последних годов выпуска (он выпускался до 2016 года) и полностью изменили его переднюю часть. Благодаря раздвоенному лобовому стеклу, «утопленной» решётке радиатора и перемещенной на неё передней оптике, автомобиль теперь напоминает Land Rover Series II, который производился до 1971 года.

Помимо этого, в Chelsea Truck Company удлинили раму на 203 миллиметра и почти вся прибавка ушла на моторный отсек – по желанию клиента сюда может быть установлен почти любой двигатель, включая V8. Завершают образ колёса с внедорожной резиной, мягкий верх и внешний каркас безопасности.