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Британские тюнеры расширили и состарили LR Defender

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Николай Андреев

Фирма Chelsea Truck Company, специализирующаяся на доработках автомобилей Land Rover и Jeep, представила модификацию внедорожника под названием The Homage II Edition, в которой совмещены ретро-внешность и расширенный обвес.

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  • За основу взяли Defender последних годов выпуска (он выпускался до 2016 года) и полностью изменили его переднюю часть. Благодаря раздвоенному лобовому стеклу, «утопленной» решётке радиатора и перемещенной на неё передней оптике, автомобиль теперь напоминает Land Rover Series II, который производился до 1971 года.

  • Помимо этого, в Chelsea Truck Company удлинили раму на 203 миллиметра и почти вся прибавка ушла на моторный отсек – по желанию клиента сюда может быть установлен почти любой двигатель, включая V8. Завершают образ колёса с внедорожной резиной, мягкий верх и внешний каркас безопасности.

  • Интерьер The Homage II Edition полностью отделан кожей – от сидений и центральной панели до дверных карт и солнцезащитных козырьков. Фотографий салона пока нет, как нет информации о технике, тираже и стоимости доработок.

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