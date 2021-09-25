Человек-Saab. Великие дизайнеры, о которых вы не слышали: Сикстен Сасон

Долгие месяцы Сасон мотался по госпиталям, прекрасно понимая, что на карьере пилота можно ставить крест: с одним работающим лёгким это просто невозможно. Рана, едва не ставшая смертельной, впрочем, не изменила его привязанности к авиации. Раз уж он не сможет летать, то будет строить самолёты! Или, по крайней мере, участвовать в проектировании.

Несостоявшийся лётчик устроился на работу в SAAB — «Шведское авиационное акционерное общество». Не инженером-конструктором, понятное дело, а художником-оформителем. Он создавал обучающие брошюры, учебные материалы, а по-настоящему знаменитым в узких дизайнерских кругах Сасона сделали его великолепные рентген-схемы. Он продолжал активно сотрудничать с журналами, рассылая по редакциям проекты диковинных самолётов, необычных автомобилей, футуристичных зданий и перспективных объектов транспортной инфраструктуры. Его интересовало вообще всё.

Неудивительно, что во второй половине 1940-х в Швеции не было человека, не знакомого с работами несостоявшегося летчика. И когда на Saab собирали инженерную группу для разработки первого в истории компании автомобиля, то уже знали, к кому обратиться за дизайном.

Поначалу, правда, коллектив главного конструктора Гуннара Люнгстрема решил обойтись вообще без штатного стилиста. Но эскизы, набросанные старательной, однако неискушённой в дизайнерских вопросах рукой инженера, произвели настолько «сильное» впечатление на руководство, что бюджет под профессионала нашли.