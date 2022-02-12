Человек, изменивший закон ради культовых JDM-машин. Фотопост

Несмотря на то, что в ЮАР движение левостороннее, автомобили для внутреннего японского рынка тут долгое время были под запретом. Изменения начались, когда Химан Пол — петролхэд, в гостях у которого побывали Speedhunters, — решил исправить это досадное недоразумение. Он не только обивал пороги кабинетов чиновников всех мастей ради изменения законодательства, но и заранее начал налаживать контакты в Японии, чтобы знать, какие машины везти в ЮАР и в каком количестве.
Результатом нескольких лет его трудов стали не только новые правила ввоза машин, но и компания Rospa Imports — крупнейший импортёр JDM-машин в Южно-Африканской Республике. Тут можно встретить японские спорткары на любой вкус: Toyota Supra, Nissan Skyline, Nissan Silvia, Mitsubishi Lancer Evolution… А особо интересные экземпляры могут даже попасть к Полу домой, чтобы провести пару вечеров рядом с его великолепным Nissan Skyline GT-R R34.
Сейчас Химан Пол живёт на две страны: он часто ездит в Японию, чтобы инспектировать ввозимые машины, а также понимать, как развивается японская автомобильная культура. Иногда он путешествует и в Европу, чтобы привезти интересные автомобили и оттуда. Например, BMW M3 GT (E36) или Alpina C2. Но это, скорее, исключение, чем правило.
Химан Пол признаёт, что автомобильное законодательство ЮАР по-прежнему несовершенно: машины, которые не имеют особой исторической ценности (вроде Toyota Altezza), по-прежнему не могут эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Тем не менее, их уже можно ввозить для автоспорта, а это значит, что автокультура в ЮАР продолжает развиваться.
Фотографии: Stefan Kotze / Speedhunters