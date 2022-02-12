Человек, изменивший закон ради культовых JDM-машин. Фотопост

Несмотря на то, что в ЮАР движение левостороннее, автомобили для внутреннего японского рынка тут долгое время были под запретом. Изменения начались, когда Химан Пол — петролхэд, в гостях у которого побывали Speedhunters, — решил исправить это досадное недоразумение. Он не только обивал пороги кабинетов чиновников всех мастей ради изменения законодательства, но и заранее начал налаживать контакты в Японии, чтобы знать, какие машины везти в ЮАР и в каком количестве.