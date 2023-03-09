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Можно повернуть во время обгона? Неожиданная задача на знание ПДД

Что происходит на этой фотографии: ВАЗ-2108 с человеком на капоте

Игры

Михаил Медведев

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Автогонки — занятие не для слабаков. Здесь нельзя медлить, здесь бывает опасно, а еще здесь случаются необъяснимые, на первый взгляд, вещи. Взгляните на этот снимок с ралли-рейда «Париж-Дакар» 1990 года. На капоте автомобиля, очертаниями очень похожего на нашу родную «восьмёрку» с коротким крылом, сидит мужчина. Причём по шлейфу пыли очевидно, что автомобиль в этот момент двигается! Что здесь вообще происходит?! 

  • Что происходит на этой фотографии?

Как, справились?

Фото: porschecarshistory.com

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