Чек-лист: как подготовить автомобиль к путешествию в горы

Сверьтесь с сервисной книжкой — вспомните, когда последний раз меняли тормозную жидкость. Обычно по регламенту это нужно делать каждые два года независимо от пробега. Ведь даже современные составы, как правило, гигроскопичны, то есть активно поглощают влагу. Стоит машина в гараже или наматывает километры в режиме такси, старение происходит одинаково необратимо: точка кипения падает. Поэтому в горы разумнее отправляться со свежей «тормозухой» в бачке. Так меньше шансов угодить в неприятную ситуацию, когда педаль провалится до пола.

Обязательно проверьте сами механизмы — самостоятельно или акцентируем на этом внимание мастеров техцентра. На дисках и барабанах не должно быть трещин, сколов, прочих повреждений; на рабочих цилиндрах — подтёков. Колодки из разряда «ещё походят» с остатком накладок 2-3 мм имеет смысл заменить превентивно. Но только не прямо накануне выезда, а заранее, поскольку новые расходники требуют бережной притирки хотя бы первые 300-500 км пробега.

Отдельный пункт чек-листа — «ручник», который, напомним, по науке не только фиксирует машину на уклонах, но ещё и выполняет функцию запасной тормозной системы. Поэтому проверяем исправность устройства, особенно если у вас не самый молодой автомобиль с классическим тросиковым приводом механизмов от рычага в салоне — может потребоваться смазка и регулировка.

И рекомендуем взять с собой противооткатные упоры. Лучше пластиковые — они почти ничего не весят и занимают мало места. На крайний случай при стоянке на крутом уклоне можно подложить под колёса камни с обочины, но удобнее, когда подходящий девайс есть под рукой, и не надо тратить время на поиски.

Изучаем возможности машины

Помним, тормоза нужны не только для замедления — они также включены в систему стабилизации для корректировки курса. Поэтому тем, кто привык ездить агрессивно — с помаргивающей лампой ESP, на серпантинах желательно изменить подход к управлению: меньше суеты, больше плавности. Медленнее не будет, ведь оранжевый сигнал на панели приборов обычно как раз говорит о том, что водитель делает ошибки. А вот если ассистент не вмешивается в процесс, то получается и быстрее, и надёжнее с точки зрения температурного режима механизмов. Ведь таким образом с них снимается дополнительная «непрофильная» нагрузка.

А ещё поездка в горы — хороший повод вспомнить подзабытые функции автомобиля. Бывалые знают, что такое торможение двигателем, когда скорость гасится последовательным понижением передач в механической коробке. Некоторые автоматические трансмиссии этому приёму тоже обучены или можно использовать ручной режим. Попробуйте в повседневных поездках замедляться при помощи подрулевых лепестков или качанием селектора, привыкните к реакции машины — при покорении перевалов навык точно пригодится.