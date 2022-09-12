Чек-лист: как подготовить автомобиль к путешествию в горы

Юрий Урюков
Мы привыкли, что современная машина отвечает простой формуле «сел и поехал». Поэтому советы автотуристам обычно сводятся к банальным рекомендациям: записаться перед длительной поездкой на очередное ТО да не забыть бросить документы в «бардачок». Однако горные дороги — суровая проверка на прочность и человека, и техники. Неслучайно заводские испытатели до сих пор тестируют предсерийные модели на серпантинах, не доверяя полностью компьютерным расчётам. Поэтому подниматься к дороге в небо стоит осмотрительно, особенно если опыт вождения ограничивается равнинной местностью.
И автомобиль к непривычным трассам тоже следует подготовить. Вдруг примете решение съездить в Пятигорск, Ессентуки или Минводы. А может соберётесь по подготовленному нами маршруту в горные республики — Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Чечню, Ингушетию или Дагестан. Горы ошибок не прощают: рассказываем, как подготовить машину а такой поездке.
Приводим в порядок тормоза
Типичная горная трасса представляет собой затейливую трёхмерную комбинацию подъёмов, спусков, поворотов — по горизонтальной прямой едешь редко. Иными словами, разгоняться и замедляться придётся часто, критически нагружая тормозную систему. Ведь это только в городе кажется, будто производительность механизмов выбрана с большим запасом. По факту баланс весьма хрупкий: достаточно раз-другой-третий неудачно осадить автомобиль на затяжном уклоне, чтобы перегреть колодки и вскипятить тормозную жидкость в трубках. Последствия, с учётом специфики серпантинов, могут быть печальными — ведь обрыв совсем рядом. Поэтому основная задача перед выездом — отодвинуть подальше опасный предел выносливости.
Сверьтесь с сервисной книжкой — вспомните, когда последний раз меняли тормозную жидкость. Обычно по регламенту это нужно делать каждые два года независимо от пробега. Ведь даже современные составы, как правило, гигроскопичны, то есть активно поглощают влагу. Стоит машина в гараже или наматывает километры в режиме такси, старение происходит одинаково необратимо: точка кипения падает. Поэтому в горы разумнее отправляться со свежей «тормозухой» в бачке. Так меньше шансов угодить в неприятную ситуацию, когда педаль провалится до пола.
Обязательно проверьте сами механизмы — самостоятельно или акцентируем на этом внимание мастеров техцентра. На дисках и барабанах не должно быть трещин, сколов, прочих повреждений; на рабочих цилиндрах — подтёков. Колодки из разряда «ещё походят» с остатком накладок 2-3 мм имеет смысл заменить превентивно. Но только не прямо накануне выезда, а заранее, поскольку новые расходники требуют бережной притирки хотя бы первые 300-500 км пробега.
Отдельный пункт чек-листа — «ручник», который, напомним, по науке не только фиксирует машину на уклонах, но ещё и выполняет функцию запасной тормозной системы. Поэтому проверяем исправность устройства, особенно если у вас не самый молодой автомобиль с классическим тросиковым приводом механизмов от рычага в салоне — может потребоваться смазка и регулировка.
И рекомендуем взять с собой противооткатные упоры. Лучше пластиковые — они почти ничего не весят и занимают мало места. На крайний случай при стоянке на крутом уклоне можно подложить под колёса камни с обочины, но удобнее, когда подходящий девайс есть под рукой, и не надо тратить время на поиски.
Изучаем возможности машины
Помним, тормоза нужны не только для замедления — они также включены в систему стабилизации для корректировки курса. Поэтому тем, кто привык ездить агрессивно — с помаргивающей лампой ESP, на серпантинах желательно изменить подход к управлению: меньше суеты, больше плавности. Медленнее не будет, ведь оранжевый сигнал на панели приборов обычно как раз говорит о том, что водитель делает ошибки. А вот если ассистент не вмешивается в процесс, то получается и быстрее, и надёжнее с точки зрения температурного режима механизмов. Ведь таким образом с них снимается дополнительная «непрофильная» нагрузка.
А ещё поездка в горы — хороший повод вспомнить подзабытые функции автомобиля. Бывалые знают, что такое торможение двигателем, когда скорость гасится последовательным понижением передач в механической коробке. Некоторые автоматические трансмиссии этому приёму тоже обучены или можно использовать ручной режим. Попробуйте в повседневных поездках замедляться при помощи подрулевых лепестков или качанием селектора, привыкните к реакции машины — при покорении перевалов навык точно пригодится.
Чистим радиаторы
Если спуски проверяют на прочность тормоза, то подъёмы изматывают двигатель и трансмиссию. Предполагаем, что вы ответственный владелец, соблюдающий регламент техобслуживания. То есть масло, фильтры, свечи зажигания, антифриз в машине свежие, уровень важных жидкостей в норме. Поэтому основное внимание опять же уделяем температурному режиму агрегатов.
За прорезями переднего бампера у современного автомобиля может находиться сразу несколько теплообменников: радиаторы систем охлаждения мотора, коробки передач, конденсатор кондиционера. Все они должны быть герметичными, без повреждений и обязательно чистыми. Тополиный пух, листва, засохшая ещё с зимы дорожная грязь — на автомойках так глубоко обычно не залезают, а зря. Незаметный в городе дефицит охлаждения в жарких горах да под серьёзной нагрузкой даст о себе знать. Поэтому перед поездкой не стесняемся просить специалистов об отдельной чистке как самого бампера, так и укромных пространств в глубине кузова.
Выставляем правильное давление в шинах
Есть люди, которые видят прибор под названием манометр дважды в год — заезжая на сезонную смену колёс. В то время как инструкции по эксплуатации обычно предписывают проверять давление раз в неделю-две. Многие об этом забывают, хотя соответствующая функция в бортовом меню теперь не редкость даже среди бюджетных моделей, и всё можно сделать за минуту, не выходя из-за руля. Так вот перед поездкой в горы лениться не стоит: обязательно проконтролируйте показания датчиков или заскочите на шиномонтаж — от этого будет напрямую зависеть цепкость и чуткость машины на извилистых серпантинах.
К тому же в путешествие редко кто отправляется на пустом автомобиле. И не исключено, что производитель предписал при определённой загрузке салона и багажника увеличивать давление в шинах. Изучите на этот счёт руководство по эксплуатации или наклейку, которую обычно размещают в проёме водительской двери.
Проверяем «запаску» или ремонтный набор
Независимо от того, каким средством от проколов укомплектован ваш автомобиль, оно должно быть в полном порядке. Проверьте срок годности шинного герметика, накачайте запасное колесо, положите в багажник компрессор или насос, а также домкрат и баллонный ключ. Логичнее это сделать дома в спокойной обстановке, чем потом судорожно искать в горах мастерскую.
Да, можно сказать, что это универсальный совет для любых направлений. Но только порезать покрышку на серпантине, который часто засыпает острыми камнями и осколками породы с вершины, проще простого. И риск тем выше, чем меньше трафик на конкретной дороге. Хотя небольшие обвалы и оползни случаются внезапно, поэтому и федеральные дороги порой не успевают чистить. Лучше быть к этому готовым.
Если же на вашей машине стоит резина Run Flat, позволяющая проехать на спущенном колесе какое-то ограниченное количество километров (обычно порядка 50-100), заранее оцените маршрут на предмет шиномонтажных точек — может пригодиться, если вдруг устойчивый мобильный интернет пропадёт. Бумажная карта в «бардачке» лишней, к слову, тоже не будет.
Запасаемся топливом
В горах двигателю, как и человеку, становится трудно дышать. Чем выше поднимаешься, тем заметнее падает мощность, особенно у атмосферных моторов. При этом ощутимо растёт расход топлива. Разница с равниной может достигать 30-50 процентов.
Для компактной легковушки в абсолютных значениях не так пугающе, а вот крупный внедорожник способен очень неприятно удивить непомерным аппетитом. Учтите это: если по пути есть глухие места, где мало заправок, имеет смысл прихватить с собой на всякий случай канистру-другую горючего.
Правильно укладываем груз
Маневрировать в горах удобнее и безопаснее на лёгком, проворном автомобиле. Понятно, что в случае семейного путешествия это утопия — с учётом экспедиционных вещей и пассажиров рассчитывать на малую фактическую массу не приходится. Но в наших силах сделать так, чтобы поклажа минимально повлияла на устойчивость в поворотах.
Общий принцип такой: самые увесистые предметы размещаем как можно ниже в кузове, а в бокс на крыше кладём только что-то совсем лёгкое (пусть и объёмное). Иными словами, стараемся приблизить к земле центр тяжести машины.
И не забывайте собрать отдельный чек-лист по одежде, путешествие в горы летом сулит столкновение с перепадами температур, когда температура на равнине и в горах может отличаться на 10 градусов. Берите тёплые вещи, трекинговую обувь, аптечку и минимальный набор инструментов — вроде набора ключей и отвёрток или хотя бы мультитул.