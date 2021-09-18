Первый тест новой Hyundai Creta, сколько в реальности стоят новые машины и кое-что ещё

Власти Чехии выступили против запрета ДВС. И скоро начнут их отстаивать
Новости

Кирилл Малышев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не поддержит анонсированное Европарламентом намерение запретить с 2035 года продажи машин с ДВС. В том числе и гибридных. Таким образом, Чехия не собирается идти на поводу у «зелёных», пишет The Drive.

  • Он назвал «невозможным» то, что придумали власти Евросоюза. В Чехии около трети экономики так или иначе связано с автопромом. Заводы в стране есть не только у Шкоды, но также у Hyundai и Toyota. Таким образом, забота об экологии слишком серьёзно отразится на уровне жизни чехов.
  • Чешские власти не отказываются от развития сети электро­заправок. Но это будет единственной помощью, потому что вводить субсидии на покупку и производство электро­мобилей страна пока не намерена.
  • Ранее Италия заявила, что намерена добиваться льгот для своих производителей суперкаров. Ferrari и Lamborghini как производители мелко­серийных суперкаров хотят сохранить право ставить на них мощные бензиновые и гибридные силовые установки. Сейчас они, как и все остальные бренды, должны сокращать средний уровень выбросов CO2 по модельному ряду.

Ранее сообщалось о массовом самовозгорании электро­мобилей Chevrolet Bolt. Пока дилеры не починят по отзывной кампании все дефектные автомобили, их владельцам рекомендовали парковаться в 15 метрах от других машин. Виновниками стали батареи LG Chem. Отзыв оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Чехи молодцы?

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