Власти Чехии выступили против запрета ДВС. И скоро начнут их отстаивать

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Ограничения для автомобилей по экоклассу начнут действовать c 1 июля
Первый тест новой Hyundai Creta, сколько в реальности стоят новые машины и кое-что ещё
Кирилл Малышев
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не поддержит анонсированное Европарламентом намерение запретить с 2035 года продажи машин с ДВС. В том числе и гибридных. Таким образом, Чехия не собирается идти на поводу у «зелёных», пишет The Drive.
Ранее сообщалось о массовом самовозгорании электромобилей Chevrolet Bolt. Пока дилеры не починят по отзывной кампании все дефектные автомобили, их владельцам рекомендовали парковаться в 15 метрах от других машин. Виновниками стали батареи LG Chem. Отзыв оценивается в 1,8 миллиарда долларов.