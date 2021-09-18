Власти Чехии выступили против запрета ДВС. И скоро начнут их отстаивать

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не поддержит анонсированное Европарламентом намерение запретить с 2035 года продажи машин с ДВС. В том числе и гибридных. Таким образом, Чехия не собирается идти на поводу у «зелёных», пишет The Drive.