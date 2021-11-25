В Чехии придумали луноход, вдохновившись электрокроссовером Skoda Enyaq

Материал по теме
Toyota назвала в честь внедорожника Land Cruiser луноход
Компания Suzuki представила новый SX-4: электромотор и полный привод
В рамках Чешской космической недели предствлен проект лунохода Luniaq. Вдохновлялся его создатель электрическим кроссовером Skoda Enyaq, пишет Motor1.
Кроссовер Skoda Enyaq дебютировал год назад. Он стал первым серийным электромобилем марки, построенным на всефольксвагеновской модульной платформе MEB для «зелёных» моделей. Машина имеет мощность от 148 до 306 л.с. и может проезжать на одном заряде до 510 километров.