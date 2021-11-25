В Чехии придумали луноход, вдохновившись электрокроссовером Skoda Enyaq

Придумал машину Томас Русек из Xtend Design. Luniaq базируется на платформе NASA, которая называется Multi-Mission Space Exploration Vehicle (MMSEV). В кабине могут разместиться до четырёх астронавтов.

Явных заимствований дизайна от Эниака у лунохода не видно. Поэтому остаётся поверить художнику на слово или включить фантазию на полную катушку.

Огромные окна Луниака не из стекла, а из прозрачного алюминия. Уверяют, что он более устойчив к ударам микро­метеоритов. Окно в нижней части позволяет видеть рельеф непосред­ственно перед колёсами машины. Несколько слоёв полиэтилена обеспечивают дополни­тельную защиту от радиации.

Стереокамеры формируют трёхмерное изображение местности. Его можно использовать при дистанци­онном управлении луноходом. Шесть колёс аппарата с безвоздушными шинами изготов­лены компанией Michelin.

Кроссовер Skoda Enyaq дебютировал год назад. Он стал первым серийным электро­мобилем марки, построенным на всефолькс­вагеновской модульной платформе MEB для «зелёных» моделей. Машина имеет мощность от 148 до 306 л.с. и может проезжать на одном заряде до 510 километров.