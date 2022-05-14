Чего ждать российским водителям этим летом, неизвестные факты об Энцо Феррари и кое-что ещё

К чему приведёт большая проверка дорожных комплексов? «Самый мощный рамный внедорожник в мире» — это сколько? О каких летних нововведениях необходимо знать водителям? Рассказываем о самых важных новостях недели.



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