Чего лишились Лады, дефицит на вторичном рынке и автомобили в обмен на животных или древесину. Главное за день

Чаще всего автомобили, попадающие в рубрику «Не бит, не крашен», можно отнести к престижным или популярным маркам — кажется, именно такими машинами стараются заниматься недобросовестные продавцы. Но даже покупка недорогого и утилитарного автомобиля не самого раскрученного бренда может стать большим разочарованием. Разбираемся на примере нового героя рубрики — компактвэна Citroen.

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Вы деньги, вам автомобиль? Это отнюдь не единственный вариант сделки между продавцом и покупателем! И среди тысяч объявлений на Авто.ру встречаются весьма необычные предложения с неожиданными условиями. Мы отобрали несколько самых ярких и предлагаем угадать — в обмен на что владельцы готовы попрощаться со своими машинами. Готовы? Тогда начнём!

