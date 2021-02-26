Ждать, пока что-то сломается: как водители реагируют на лампу Check Engine
Дмитрий Елизаров
Издание Reviews опубликовало итоги опроса среди американских водителей, посвящённого скорости их реакции на загоревшийся индикатор Check Engine. Оказалось, что четверть автомобилистов вообще не обращает внимания на эту контрольную лампу, а около 10 будут ждать, пока не возникнет очевидная проблема.
32% опрошенных мужчин и 18,4% женщин заявили, что им всё равно, что там горит на приборной панели. Готовы отвезти автомобиль в сервис в течение недели после того, как вспыхнет индикатор, лишь 36,1% опрошенных, а ещё 29,6% будут ждать от недели до года, когда выдастся удобный случай, чтобы отправиться в мастерскую.
Ещё 9,2% водителей предпримут активные действия только в том случае, если после активации контрольной лампы Check Engine в работе автомобиля возникнут реальные неполадки.
Примечательна и прямая зависимость скорости реакции на появление индикатора от возраста автовладельца. Среди участников исследования старше 45 лет о готовности немедленно отправить автомобиль на осмотр заявили 43,4%, а среди тех, кто младше 35 лет, таких оказалось лишь 26,6%.
В опросе издания приняли участие 1239 жителей США, подтвердивших, что регулярно водят автомобиль.
В декабре прошлого года российские блогеры поставили необычный эксперимент: они решили вычислить, сколько времени требуется аккумулятору для того, чтобы восполнить потраченную на запуск двигателя энергию. Опытным путём исследователи пришли к выводу, что для этого необходимо проехать четыре километра.