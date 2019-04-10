Оцениваем состояние двигателя перед покупкой

2. Смотрим под капот

Начать проверку стоит с внешнего осмотра – заводить мотор сразу не надо. У современных машин двигатель обычно прикрыт пластиковой крышкой. Она легко снимается, и это нужно сделать – если продавец против, может быть, ему есть что под ней скрывать?

В процессе эксплуатации двигатель неизбежно покрывается пылью, а металл и пластик тускнеют. Когда у подержанного автомобиля мотор выглядит так, словно только что сошёл с конвейера, значит, перед продажей его мыли. Да, многие продавцы просто хотят сделать машину привлекательнее для покупателя, но мойка также может скрывать следы протечек масла и других технических жидкостей.

Чистота отдельных узлов или деталей говорит об их недавней замене. Это неплохо, но расспросите продавца об обстоятельствах ремонта и постарайтесь понять, насколько он был квалифицированным. Чтобы потом вам не пришлось «разгребать» последствия некачественного ремонта, тратя ещё больше денег. Кроме того, некоторые новые детали – например, радиаторы или опоры двигателя – могут намекать на восстановление автомобиля после серьёзной аварии.

Внимательно осмотрите моторный отсек: нет ли свежих (с характерным блеском) потёков масла или других жидкостей. Здесь вам пригодится фонарик и коврик – не поленитесь взглянуть на мотор снизу и сбоку, через проёмы в колёсных арках. Если на автомобиле установлен рулевой механизм с гидроусилителем, заодно проверьте на течи и его.