Экономим на регистрации автомобиля в ГИБДД

Оцениваем состояние двигателя перед покупкой

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Оценив состояние кузова, можно переходить к проверке двигателя. Это второй по значимости узел автомобиля. И если с битым кузовом обычно уже ничего не поделаешь, то мотор можно отремонтировать или, в крайнем случае, поменять целиком. Однако это окажется дороже, чем устранение всех замечаний по кузову или даже полная его перекраска. Поэтому к проверке двигателя стоит отнестись очень внимательно. И лучше всё делать поэтапно.

1. Выбор места и времени осмотра

Некоторые неисправности двигателя заметны только в первые минуты его работы и после продолжительной стоянки. Поэтому постарайтесь так организовать осмотр, чтобы машину заводили при вас. Продавец, настойчиво предлагающий «подъехать куда вам удобно», может оказаться не джентльменом, а мошенником, который пытается скрыть серьёзные неисправности. 

Если вы присмотрели подержанный автомобиль в автосалоне, приезжайте туда без предварительного звонка – как максимум потеряете полчаса, пока будут искать ключи и выкатывать машину на свет.

Светлое помещение или улица – вот предпочтительные места для первичной диагностики двигателя. Да, точно так же, как для осмотра кузова. Но и фонарик лучше взять. А ещё желательно захватить с собой какой-нибудь коврик, чтобы можно было спокойно сесть или даже лечь на асфальт.

2. Смотрим под капот

Начать проверку стоит с внешнего осмотра – заводить мотор сразу не надо. У современных машин двигатель обычно прикрыт пластиковой крышкой. Она легко снимается, и это нужно сделать – если продавец против, может быть, ему есть что под ней скрывать?

В процессе эксплуатации двигатель неизбежно покрывается пылью, а металл и пластик тускнеют. Когда у подержанного автомобиля мотор выглядит так, словно только что сошёл с конвейера, значит, перед продажей его мыли. Да, многие продавцы просто хотят сделать машину привлекательнее для покупателя, но мойка также может скрывать следы протечек масла и других технических жидкостей.

Чистота отдельных узлов или деталей говорит об их недавней замене. Это неплохо, но расспросите продавца об обстоятельствах ремонта и постарайтесь понять, насколько он был квалифицированным. Чтобы потом вам не пришлось «разгребать» последствия некачественного ремонта, тратя ещё больше денег. Кроме того, некоторые новые детали – например, радиаторы или опоры двигателя – могут намекать на восстановление автомобиля после серьёзной аварии.

Внимательно осмотрите моторный отсек: нет ли свежих (с характерным блеском) потёков масла или других жидкостей. Здесь вам пригодится фонарик и коврик – не поленитесь взглянуть на мотор снизу и сбоку, через проёмы в колёсных арках. Если на автомобиле установлен рулевой механизм с гидроусилителем, заодно проверьте на течи и его.

Двигатель отмыт так, будто машина вышла с конвейера полчаса назад
Но в задней части двигателя, куда не дотягивается Кёрхер, картина ближе к реальности
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Двигатель отмыт так, будто машина вышла с конвейера полчаса назад

3. Проверим уровни

Достаньте масляный щуп (если он есть) и обратите внимание на цвет, уровень и вязкость масла. Масло, которое какое-то время поработало в двигателе, будет тёмным – и это нормально. Главное, чтобы оно было чистым, без масляной эмульсии (смеси масла и воды). Эмульсия появляется при попадании в масло охлаждающей жидкости, что само по себе уже говорит о необходимости серьёзного ремонта. Кроме того, работа двигателя на масляно-водяной смеси неизбежно скажется на состоянии коленвала и шатунно-поршневой группы.

Настораживать должен не только слишком низкий, но и слишком высокий уровень масла – к объяснениям продавца о том, что его залили больше положенного просто по ошибке, стоит отнестись скептически. Высокий уровень масла может быть следствием попадания в него бензина (он растворяет масло, и видимой на глаз эмульсии не будет) – так что не стесняйтесь, понюхайте щуп. Если чувствуете запах бензина, а масло стекает с щупа словно вода – последствия для мотора могут быть столь же плачевными, как и в случае с антифризом. 

Другая причина слишком большого количества масла — повышенный «масляный» аппетит двигателя. Так что спрашивайте продавца и ищите другие признаки возможных неисправностей.

Загляните в расширительный бачок. (Осторожно! Если двигатель уже прогрет, при открывании крышки можно обжечься.) Потому что не исключена и обратная ситуация, когда масло попадает в систему охлаждения. При этом на поверхности антифриза в бачке появляются радужные маслянистые разводы. А в запущенных случаях стенки бачка также будут покрыты эмульсией.

Двигатель отмыт, но масло в нём подозрительно тёмное и жидкое. А уровень намного выше максимума
Гадать о последствиях в данном случае не пришлось: следы износа на кулачках распредвала видны прямо через маслозаливную горловину
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Двигатель отмыт, но масло в нём подозрительно тёмное и жидкое. А уровень намного выше максимума

4. Заводим двигатель

Попросите продавца запустить мотор, а сами внимательно послушайте, что в этот момент будет происходить под капотом.

Исправный двигатель должен завестись, что называется, «с пол-оборота». Исключением может быть только ситуация с разряженным от долгой стоянки аккумулятором, из-за которого стартер крутит коленвал медленнее обычного. После запуска холодный двигатель какое-то время работает на повышенных оборотах – это нормально. Плохо, если холостой ход нестабилен (обороты «плавают»), — так проявляются проблемы с компонентами системы питания, например форсунками.

Каждый мотор звучит по-своему, и описать словами его голос трудно – лучше для примера послушать несколько автомобилей той же модели. Общее правило: гул должен быть ровным, без выделяющихся из общего шума звуков. Плохо, если в голосе мотора вы слышите металлические ноты, и они усиливаются при нажатии на газ. А цепь ГРМ обычно сильнее гремит в определённом диапазоне оборотов.

Некоторые проблемы – например, неисправные гидрокомпенсаторы, фазовращатели или натяжитель цепи – проявляются звуком только в течение нескольких секунд после первого запуска. Потом посторонние шумы пропадают – до следующего холодного пуска.

При первом запуске двигателя вам пригодится помощник – ему нужно встать позади автомобиля и посмотреть на выхлоп из трубы.

Белый дым, скорее всего, будет паром – это испаряется конденсат, скопившийся в глушителе. Но если дым не исчезает и имеет сладковатый запах – в выхлопе присутствует антифриз, просачивающийся в цилиндры двигателя. Если возникло такое подозрение, загляните ещё раз в расширительный бачок и попросите продавца нажать на акселератор. В жидкости видны пузырьки? Значит, выхлопные газы прорываются в систему охлаждения – двигатель придётся ремонтировать.

Серый дым после холодного пуска – это несгоревшее топливо, частый признак неисправности в системе питания двигателя или сбитых фаз газораспределения

Чёрный дым выхлопа может быть сухим или маслянистым – его характер можно понять, подставив к трубе чистый лист бумаги или просто ладонь (осторожно, не обожгитесь!). В первом случае это сажа – результат неполного сгорания бензина или солярки и следствие неисправности топливной системы. Второй вариант – признак изношенного двигателя, у которого в цилиндры попадает не только топливо, но и масло.

Дым с сизым оттенком тревожнее – это горит моторное масло

Если двигатель успешно прошёл все первичные проверки, ваши шансы на покупку исправного автомобиля стали заметно выше. Можно планировать поездку в сервис для проведения более тщательной диагностики. Она не будет лишней даже с почти новым двигателем.

И ещё несколько полезных статей из Учебника

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