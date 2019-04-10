Оцениваем состояние двигателя перед покупкой
КОМАНДА АВТО.РУ
Оценив состояние кузова, можно переходить к проверке двигателя. Это второй по значимости узел автомобиля. И если с битым кузовом обычно уже ничего не поделаешь, то мотор можно отремонтировать или, в крайнем случае, поменять целиком. Однако это окажется дороже, чем устранение всех замечаний по кузову или даже полная его перекраска. Поэтому к проверке двигателя стоит отнестись очень внимательно. И лучше всё делать поэтапно.
1. Выбор места и времени осмотра
Некоторые неисправности двигателя заметны только в первые минуты его работы и после продолжительной стоянки. Поэтому постарайтесь так организовать осмотр, чтобы машину заводили при вас. Продавец, настойчиво предлагающий «подъехать куда вам удобно», может оказаться не джентльменом, а мошенником, который пытается скрыть серьёзные неисправности.
Если вы присмотрели подержанный автомобиль в автосалоне, приезжайте туда без предварительного звонка – как максимум потеряете полчаса, пока будут искать ключи и выкатывать машину на свет.
Светлое помещение или улица – вот предпочтительные места для первичной диагностики двигателя. Да, точно так же, как для осмотра кузова. Но и фонарик лучше взять. А ещё желательно захватить с собой какой-нибудь коврик, чтобы можно было спокойно сесть или даже лечь на асфальт.
2. Смотрим под капот
Начать проверку стоит с внешнего осмотра – заводить мотор сразу не надо. У современных машин двигатель обычно прикрыт пластиковой крышкой. Она легко снимается, и это нужно сделать – если продавец против, может быть, ему есть что под ней скрывать?
В процессе эксплуатации двигатель неизбежно покрывается пылью, а металл и пластик тускнеют. Когда у подержанного автомобиля мотор выглядит так, словно только что сошёл с конвейера, значит, перед продажей его мыли. Да, многие продавцы просто хотят сделать машину привлекательнее для покупателя, но мойка также может скрывать следы протечек масла и других технических жидкостей.
Чистота отдельных узлов или деталей говорит об их недавней замене. Это неплохо, но расспросите продавца об обстоятельствах ремонта и постарайтесь понять, насколько он был квалифицированным. Чтобы потом вам не пришлось «разгребать» последствия некачественного ремонта, тратя ещё больше денег. Кроме того, некоторые новые детали – например, радиаторы или опоры двигателя – могут намекать на восстановление автомобиля после серьёзной аварии.
Внимательно осмотрите моторный отсек: нет ли свежих (с характерным блеском) потёков масла или других жидкостей. Здесь вам пригодится фонарик и коврик – не поленитесь взглянуть на мотор снизу и сбоку, через проёмы в колёсных арках. Если на автомобиле установлен рулевой механизм с гидроусилителем, заодно проверьте на течи и его.
3. Проверим уровни
Достаньте масляный щуп (если он есть) и обратите внимание на цвет, уровень и вязкость масла. Масло, которое какое-то время поработало в двигателе, будет тёмным – и это нормально. Главное, чтобы оно было чистым, без масляной эмульсии (смеси масла и воды). Эмульсия появляется при попадании в масло охлаждающей жидкости, что само по себе уже говорит о необходимости серьёзного ремонта. Кроме того, работа двигателя на масляно-водяной смеси неизбежно скажется на состоянии коленвала и шатунно-поршневой группы.
Настораживать должен не только слишком низкий, но и слишком высокий уровень масла – к объяснениям продавца о том, что его залили больше положенного просто по ошибке, стоит отнестись скептически. Высокий уровень масла может быть следствием попадания в него бензина (он растворяет масло, и видимой на глаз эмульсии не будет) – так что не стесняйтесь, понюхайте щуп. Если чувствуете запах бензина, а масло стекает с щупа словно вода – последствия для мотора могут быть столь же плачевными, как и в случае с антифризом.
Другая причина слишком большого количества масла — повышенный «масляный» аппетит двигателя. Так что спрашивайте продавца и ищите другие признаки возможных неисправностей.
Загляните в расширительный бачок. (Осторожно! Если двигатель уже прогрет, при открывании крышки можно обжечься.) Потому что не исключена и обратная ситуация, когда масло попадает в систему охлаждения. При этом на поверхности антифриза в бачке появляются радужные маслянистые разводы. А в запущенных случаях стенки бачка также будут покрыты эмульсией.
4. Заводим двигатель
Попросите продавца запустить мотор, а сами внимательно послушайте, что в этот момент будет происходить под капотом.
Исправный двигатель должен завестись, что называется, «с пол-оборота». Исключением может быть только ситуация с разряженным от долгой стоянки аккумулятором, из-за которого стартер крутит коленвал медленнее обычного. После запуска холодный двигатель какое-то время работает на повышенных оборотах – это нормально. Плохо, если холостой ход нестабилен (обороты «плавают»), — так проявляются проблемы с компонентами системы питания, например форсунками.
Каждый мотор звучит по-своему, и описать словами его голос трудно – лучше для примера послушать несколько автомобилей той же модели. Общее правило: гул должен быть ровным, без выделяющихся из общего шума звуков. Плохо, если в голосе мотора вы слышите металлические ноты, и они усиливаются при нажатии на газ. А цепь ГРМ обычно сильнее гремит в определённом диапазоне оборотов.
Некоторые проблемы – например, неисправные гидрокомпенсаторы, фазовращатели или натяжитель цепи – проявляются звуком только в течение нескольких секунд после первого запуска. Потом посторонние шумы пропадают – до следующего холодного пуска.
При первом запуске двигателя вам пригодится помощник – ему нужно встать позади автомобиля и посмотреть на выхлоп из трубы.
Белый дым, скорее всего, будет паром – это испаряется конденсат, скопившийся в глушителе. Но если дым не исчезает и имеет сладковатый запах – в выхлопе присутствует антифриз, просачивающийся в цилиндры двигателя. Если возникло такое подозрение, загляните ещё раз в расширительный бачок и попросите продавца нажать на акселератор. В жидкости видны пузырьки? Значит, выхлопные газы прорываются в систему охлаждения – двигатель придётся ремонтировать.
Чёрный дым выхлопа может быть сухим или маслянистым – его характер можно понять, подставив к трубе чистый лист бумаги или просто ладонь (осторожно, не обожгитесь!). В первом случае это сажа – результат неполного сгорания бензина или солярки и следствие неисправности топливной системы. Второй вариант – признак изношенного двигателя, у которого в цилиндры попадает не только топливо, но и масло.
Если двигатель успешно прошёл все первичные проверки, ваши шансы на покупку исправного автомобиля стали заметно выше. Можно планировать поездку в сервис для проведения более тщательной диагностики. Она не будет лишней даже с почти новым двигателем.