Проверяем ПТС автомобиля

Документы должны оказаться у вас на руках до осмотра машины, поэтому попросите продавца взять на встречу ПТС и паспорт. Сначала убедитесь, что они в полном порядке, и только потом приступайте к проверке самого автомобиля.

На что смотреть в ПТС и в каком порядке

1. Владелец. Убедитесь, что перед вами хозяин автомобиля. Он должен быть вписан в ПТС, а машина — стоять на учёте. Для этого попросите у продавца паспорт и сравните данные с теми, что указаны в последнем поле с владельцами.

2. VIN-код. Сопоставьте VIN-код автомобиля с указанным в документе, чтобы убедиться, что ПТС именно от этой машины. Перед тем как ехать на осмотр, выясните, где у выбранной модели находится VIN-код, чтобы не искать его на месте. Чаще всего он располагается на стойке водительской двери, под лобовым стеклом, на моторном щите, на чашке или под пассажирским сиденьем.

3. Характеристики. Проверьте корректность характеристик, указанных в объявлении. Нередко продавцы намеренно или случайно пишут неправильные данные — год, объём двигателя, мощность и другие параметры. Например, 2-литровый Ford Focus 2009 года в жизни может оказаться на год старше и с мотором попроще.

4. Оригинал или дубликат. Проверьте, что перед вами — оригинал ПТС или его дубликат. Для этого посмотрите пункт № 23 «Наименование организации, выдавшей паспорт» внизу первой страницы: оригинал выдаётся заводом-изготовителем или таможней, а дубликат — всегда ГИБДД. Изготовитель выдаёт ПТС в том случае, если автомобиль собран в России. Таможня — в том случае, если машина ввезена из-за границы.