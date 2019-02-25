Проверяем ПТС автомобиля
Команда Авто.ру и Стас Асафьев
В очередной инструкции мы расскажем о таком важном документе на машину, как паспорт транспортного средства: на что обращать внимание, каких ПТС избегать и нужно ли бояться дубликатов.
Что такое ПТС и когда его проверять
ПТС, или паспорт транспортного средства, — это основной документ, который содержит подробную информацию об автомобиле и отвечает на два важных вопроса: какая история у машины и кто её продаёт.
Документы должны оказаться у вас на руках до осмотра машины, поэтому попросите продавца взять на встречу ПТС и паспорт. Сначала убедитесь, что они в полном порядке, и только потом приступайте к проверке самого автомобиля.
На что смотреть в ПТС и в каком порядке
1. Владелец. Убедитесь, что перед вами хозяин автомобиля. Он должен быть вписан в ПТС, а машина — стоять на учёте. Для этого попросите у продавца паспорт и сравните данные с теми, что указаны в последнем поле с владельцами.
2. VIN-код. Сопоставьте VIN-код автомобиля с указанным в документе, чтобы убедиться, что ПТС именно от этой машины. Перед тем как ехать на осмотр, выясните, где у выбранной модели находится VIN-код, чтобы не искать его на месте. Чаще всего он располагается на стойке водительской двери, под лобовым стеклом, на моторном щите, на чашке или под пассажирским сиденьем.
3. Характеристики. Проверьте корректность характеристик, указанных в объявлении. Нередко продавцы намеренно или случайно пишут неправильные данные — год, объём двигателя, мощность и другие параметры. Например, 2-литровый Ford Focus 2009 года в жизни может оказаться на год старше и с мотором попроще.
4. Оригинал или дубликат. Проверьте, что перед вами — оригинал ПТС или его дубликат. Для этого посмотрите пункт № 23 «Наименование организации, выдавшей паспорт» внизу первой страницы: оригинал выдаётся заводом-изготовителем или таможней, а дубликат — всегда ГИБДД. Изготовитель выдаёт ПТС в том случае, если автомобиль собран в России. Таможня — в том случае, если машина ввезена из-за границы.
Дубликат ПТС сопровождается особой отметкой и — в редких случаях — печатью на первой странице. В особой отметке обращайте внимание на дату выдачи предыдущего документа, она должна совпадать с годом автомобиля, иначе перед вами дубликат дубликата. Есть исключения в виде подержанных автомобилей, ввезённых из-за границы. В этом случае дату выдачи предыдущего документа нужно сравнить с датой ввоза.
5. Информация о владельцах. Сколько их было, как долго они владели машиной, ставилась ли машина на учёт и в каких городах. На этом этапе часто возникают расхождения с «легендой» продавца.
6. Особые отметки. Обратите внимание на особые отметки, которые располагаются в левом столбце каждой страницы. Их ставят в ГИБДД или на таможне, и каждая будет сопровождаться подписью и печатью. Никакого единого реестра таких отметок нет: вписывается то, что органы посчитают нужным.
Особое внимание уделяйте отметкам, связанным с вмешательством в VIN-номер. Практически все они ведут к проблемам с постановкой на учёт и дальнейшей продажей.
Что важно знать о владельцах
Первая запись. Как правило, это дилер или представительство марки. Важно узнать, ставился ли автомобиль на учёт, выдавались ли номера. Это может означать, что машина использовалась в качестве подменной или для тест-драйва.
Идеальный ПТС с одним владельцем. Увы, даже одно физическое лицо в качестве собственника не служит гарантией хорошего состояния машины. Не забывайте, что сдача автомобиля в аренду в последние годы обрела существенные масштабы.
Юрлицо в списке владельцев. Это повод насторожиться, так как автомобиль в тот период мог, например, использоваться в качестве такси. Часто машины, находящиеся во владении фирмы, ездят много и их никто не жалеет.
Номера СТС предыдущих владельцев. Первые две цифры — это регион регистрации. С их помощью можно понять, в каких городах машина стояла на учёте. Они могут отличаться от региона на госномерах.
Количество владельцев. Есть определённый тип автомобилей, которые часто меняют хозяев, например по 3–4 за год, даже будучи совсем свежими. Обычно это дорогие и быстрые машины премиальных брендов, например Porsche, Audi или BMW.
Несколько записей одного владельца. Такое случается, например, при замене номерных знаков, СТС или смене прописки. Плохого в этом ничего нет.
Свободное место. Обратите внимание, есть ли в ПТС свободные графы для внесения нового собственника. Если их нет, продавец должен получить дубликат до заключения договора. Не забудьте сфотографировать оригинальный ПТС, так как его не прилагают к дубликату.
Что делать, если перед вами дубликат
Дубликат или неоригинальный ПТС может быть выдан по двум причинам, и обе они будут отражены в особых отметках.
Утилизация: владелец приезжает в ГИБДД, сдаёт свой ПТС и получает новый с особой отметкой — «взамен утилизированного». Чаще всего причиной становится отсутствие места — чем старше машина, тем больше меняется владельцев. Замена ПТС может быть связана и с тем, что документ истрепался, порвался или пришёл в негодность.
В худшем случае ПТС меняют, чтобы скрыть информацию, например, о работе в такси или пребывании в определённых регионах.
Важный момент: с дубликатом ПТС часто могут возникнуть сложности при страховании автомобиля по КАСКО. Страховые компании отказывают в оформлении полиса. Уточняйте этот пункт у вашей страховой до покупки машины.
Дубликат взамен утилизированного — не всегда проблема. В любом ПТС рано или поздно может закончиться место. Тем не менее важно обращать внимание на детали: возраст автомобиля, наличие копии оригинального ПТС и время владения каждым из хозяев.
Утеря: владелец приезжает в ГИБДД и заявляет, что ПТС утерян, соответственно, в новом документе будет особая отметка — «взамен утерянного». Важно понимать: потерять ПТС сложно. Это документ, который с собой не возят. Он лежит дома и в большинстве случаев используется всего дважды: при покупке и продаже.
Наличие дубликата взамен утраченного оригинала может оказаться куда опаснее. Нередко машина с такими документами становится предметом имущественного спора, особенно если дубликат ПТС выдан недавно. Раньше такой ПТС мог указывать на «кредитную машину», так как банки часто забирали оригинал документа при выдаче кредита. Кроме того, оригинал утерянного ПТС могли просто продать и использовать в криминальных схемах. Отсюда самый простой и правильный вариант — отказаться от автомобиля с утерянным ПТС.
Что делать, если машину продаёт не владелец
Часто возникает ситуация, когда человек, который продаёт автомобиль, не фигурирует в ПТС. В таком случае у продавца должна быть действующая генеральная доверенность, выданная нотариусом.
Другая ситуация, когда на руках у продавца есть договор купли-продажи с предыдущим собственником, а в ПТС стоит его подпись. В таком случае продавец сначала должен вписаться в ПТС, в идеале поставить машину на учёт и только потом совершить сделку с вами.
Если у продавца нет ни доверенности, ни ДКП с предыдущим собственником, то такой автомобиль покупать нельзя, несмотря ни на какие «легенды» продавца. Человек не имеет никакого отношения к машине. Приобретая её, вы рискуете потерять деньги или лишиться автомобиля.
Что делать, если автомобиль нравится, но ПТС смущает
Существует лайфхак: попросите продавца сделать «сохранение номеров». Эта несложная процедура обойдётся в 3000 рублей, но с машиной будет совершено регистрационное действие, то есть вы узнаете, что автомобиль не в розыске, обременений нет, а ПТС настоящий. Увы, сверки VIN-кода на площадке при этом не происходит, но риски в любом случае сводятся к минимуму.
Главное, попросите инспектора сделать отметку о сохранении номеров на полях. В этом случае лишней записи в ПТС не появится. И не затягивайте постановку на учёт на своё имя, сделайте это в тот же день.
Вывод
Ознакомьтесь с ПТС до осмотра автомобиля.
Поймите, кто перед вами — владелец или нет.
Сравните всё, что указал продавец в объявлении и сказал по телефону, с тем, что отмечено в ПТС.
Выясните, оригинальный ли ПТС или это дубликат.
Проверьте особые отметки.
Изучите предыдущих владельцев.