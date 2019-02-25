Проверяем автомобиль по базам

Готовимся к осмотру автомобиля

Учебник

Команда Авто.ру и Стас Асафьев

Очень важно подойти к процессу осмотра автомобиля грамотно. Правильная подготовка и хладнокровие помогут не совершить ошибок и приобрести хороший автомобиль.

Немного лирики

Купить хороший автомобиль с пробегом сложно, даже очень. К большому сожалению, рынок диктует принцип: «не обманешь — не продашь». Это не значит, что честных продавцов не существует, они есть, но их меньше, чем людей, для которых продажа автомобилей — это источник заработка, а обман — способ сделать его лёгким и быстрым.

Как купить автомобиль с пробегом? На что смотреть в первую очередь при выборе? Очень важно подойти к процессу осмотра автомобиля грамотно. Правильная подготовка и хладнокровие помогут не совершить ошибок и приобрести хороший автомобиль. Больше подробностей и фотографий в нашей статье - https://mag.auto.ru/article/check-preparation/ • Подписывайтесь на наш канал - https://www.youtube.com/user/AutoRuTv • Самые полезные инструкции по покупке авто в нашем плейлисте - https://www.youtube.com/playlist?list=PLB588ZZtekcbye7Qq8zjm__82jede5pYq • Узнавай первым о новинках автопрома в Telergam - https://t.me/carsnosleep • В Fb – https://www.facebook.com/auto.ru • В Vk – https://vk.com/autoru_news • В twitter – https://twitter.com/autoru • В Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

Проверяйте всё, что говорит продавец. Настало время поиграть в детектива или параноика, кому что больше нравится. Полагайтесь только на подтверждённые факты. Не забывайте, что к осмотру нужно быть готовым, поэтому спланируйте его заранее.

Как подготовиться к осмотру

Выберите правильное место и время. Встречаться для осмотра машины лучше днём. Вокруг должно быть светло и просторно. У вас должна быть возможность обойти машину со всех сторон.

Иногда продавцы, особенно неофициальные дилеры, идут на хитрость: ставят самые малопривлекательные или проблемные машины в тёмном и тесном углу салона или на подземной парковке с недостаточным освещением. Увидев подобное, попросите выгнать машину на свет. Если продавец не соглашается или придумывает отговорки — лучше уехать.

Ниссан Кашкай с заявленным пробегом 40 000 км и якобы в отличном состоянии
На первый взгляд автомобиль выглядит неплохо, но дьявол кроется в мелочах
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Ниссан Кашкай с заявленным пробегом 40 000 км и якобы в отличном состоянии

Осматривайте только чистую и сухую машину. Пыль, грязь и вода скрывают дефекты и недостатки, например мелкие вмятины, царапины и сколы. Если машина грязная, предложите продавцу съездить вместе на мойку.

Не спешите. Каким бы красивым и блестящим ни казался вам автомобиль, а продавец — честным и открытым. Машина — это дорогая покупка. Если вы недостаточно внимательно её осмотрите или не осмотрите вовсе, вам придётся долго и дорого расплачиваться. Больше здравого смысла, меньше эмоций.

Ещё один Nissan Qashqai. Внешне выглядит прилично. Что было с этой машиной, покажем чуть позже
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Ещё один Nissan Qashqai. Внешне выглядит прилично. Что было с этой машиной, покажем чуть позже

Если вы не пользуетесь услугами автомобильного эксперта, попросите кого-то из дотошных и прямолинейных знакомых поехать с вами: пусть указывают на недостатки, на смущающие детали, на странное поведение продавца. Одна голова хорошо, а две лучше. И главное, пусть такой помощник не даст купить вам машину сразу, а выиграет немного времени на «подумать».

Что взять с собой

Вам пригодится минимальный набор инструментов. Конечно, он необязательный, но в большинстве случаев поможет упростить осмотр автомобиля.

Толщиномер. Прибор, который точно измеряет толщину лакокрасочного покрытия. С его помощью можно быстро определить наличие кузовных работ. Стоит отметить, что способ работает не всегда, особенно если деталь не ремонтировалась, а менялась. Хороший прибор стоит 5—7 тысяч рублей. Если вы не планируете часто менять автомобили, то есть смысл либо попросить его у друзей, либо взять в аренду.

Фонарик. Им можно подсветить места под капотом или рассмотреть тёмные углы в нише багажника. Вполне подойдёт фонарик в телефоне. Он довольно яркий и всегда под рукой.

Газета и тряпка. Газета пригодится, чтобы взглянуть на днище и пороги. Тряпка или салфетки — если нужно будет что-то протереть или очистить.

В какой очерёдности смотреть

Внимательно проверяйте любой автомобиль с пробегом перед покупкой. Возраст, продавец и гарантии никак не должны влиять на тщательность осмотра. Даже если это годовалый автомобиль, который на первый взгляд выглядит как новый.

Проверьте автомобиль по базам. В идеале сделайте это ещё до приезда на осмотр, чтобы понимать, с чем предстоит иметь дело. Если заранее проверить не получается, не забудьте взять на осмотр телефон с выходом в интернет, чтобы «пробить» автомобиль по базам уже на месте. Это бесплатно и займёт всего 10—20 минут.

Проверьте документы. Убедитесь, что ПТС и СТС в полном порядке. Сделать это нужно строго до осмотра машины. Паспорт транспортного средства поможет понять, кто перед вами – собственник или нет, когда он приобрёл автомобиль и какая история у машины.

Проверьте сам автомобиль. Осмотр должен быть последовательным и вдумчивым: кузов, салон, техническое состояние, тест-драйв. Если машина устраивает, рекомендуем поехать в проверенный автосервис, например клубный или официальный, и подкрепить ваш выбор полноценной диагностикой.

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