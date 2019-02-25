Готовимся к осмотру автомобиля

Если вы не пользуетесь услугами автомобильного эксперта, попросите кого-то из дотошных и прямолинейных знакомых поехать с вами: пусть указывают на недостатки, на смущающие детали, на странное поведение продавца. Одна голова хорошо, а две лучше. И главное, пусть такой помощник не даст купить вам машину сразу, а выиграет немного времени на «подумать».

Что взять с собой

Вам пригодится минимальный набор инструментов. Конечно, он необязательный, но в большинстве случаев поможет упростить осмотр автомобиля.

Толщиномер. Прибор, который точно измеряет толщину лакокрасочного покрытия. С его помощью можно быстро определить наличие кузовных работ. Стоит отметить, что способ работает не всегда, особенно если деталь не ремонтировалась, а менялась. Хороший прибор стоит 5—7 тысяч рублей. Если вы не планируете часто менять автомобили, то есть смысл либо попросить его у друзей, либо взять в аренду.

Фонарик. Им можно подсветить места под капотом или рассмотреть тёмные углы в нише багажника. Вполне подойдёт фонарик в телефоне. Он довольно яркий и всегда под рукой.

Газета и тряпка. Газета пригодится, чтобы взглянуть на днище и пороги. Тряпка или салфетки — если нужно будет что-то протереть или очистить.