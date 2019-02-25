Проверяем салон автомобиля

Зачем досконально проверять салон? Может показаться, что важен только его внешний вид и все проблемы решаются химчисткой. На самом деле это не так. Давайте разбираться.

Немного лирики

Решили купить автомобиль с пробегом? Готовьтесь встретиться лицом к лицу с тёмной стороной силы: теперь у вас нет ни друзей, ни коллег, ни знакомых. Полагаться придётся на себя. Только так появляется призрачный шанс не быть обманутым.

Всё потому, что разница между автомобилями с пробегом 50 000 км и 150 000 км иногда едва заметна. Внешне они выглядят почти одинаково, едут и звучат тоже. Отсюда и возникает непреодолимый соблазн выдать одно за другое. Разница этих автомобилей лишь в том, что первый вас будет радовать, а второй может разорить.