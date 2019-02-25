Проверяем салон автомобиля
Команда Авто.ру и AvtoREVIZORRO
Зачем досконально проверять салон? Может показаться, что важен только его внешний вид и все проблемы решаются химчисткой. На самом деле это не так. Давайте разбираться.
Немного лирики
Решили купить автомобиль с пробегом? Готовьтесь встретиться лицом к лицу с тёмной стороной силы: теперь у вас нет ни друзей, ни коллег, ни знакомых. Полагаться придётся на себя. Только так появляется призрачный шанс не быть обманутым.
Всё потому, что разница между автомобилями с пробегом 50 000 км и 150 000 км иногда едва заметна. Внешне они выглядят почти одинаково, едут и звучат тоже. Отсюда и возникает непреодолимый соблазн выдать одно за другое. Разница этих автомобилей лишь в том, что первый вас будет радовать, а второй может разорить.
Зачем осматривать салон
Салон может рассказать о трёх важных аспектах состояния автомобиля:
1. Пробег. Элементы салона — это отличный показатель износа и эксплуатации. Кроме того, именно состояние интерьера часто помогает определить автомобиль, который работал в такси.
2. Аварийность. При сильном ДТП помимо кузовных элементов страдает и интерьер — срабатывают подушки безопасности, натяжители ремней, подголовники. Найти следы аварии в салоне иногда даже проще, чем на кузове.
3. Оснащённость. Штатное и дополнительное оборудование. Наличие всех заявленных опций и их корректная работа.
Пробег
Каждый производитель использует свои материалы: кожу, ткань, пластик, резинки. Всё это по-разному изнашивается, не только в зависимости от модели и года, но и в зависимости от комплектации. Чтобы точно определить реальную цифру на одометре, нужно иметь представление о том, как выглядит определённый пробег именно на такой машине и именно с таким оснащением. Отсюда наш главный совет: осмотрите как можно больше автомобилей.
С другой стороны, есть общие правила, универсально применимые ко всему. Первое, что нужно понимать: автопроизводители стараются использовать износостойкие материалы. Кожаное кресло из ИКЕА может затереться и потрескаться через полгода, а интерьер автомобиля способен выглядеть достойно и спустя десять лет. Поэтому признаки пробега — это, как правило, набор незначительных недочётов и замечаний. Если видите обратное, то перед вами автомобиль с большим пробегом.
На что смотреть
Это советы начального уровня, они помогут вам не купить откровенный хлам. От вас не потребуется экспертных знаний и понимания технического устройства автомобиля, нужны всего лишь глаза и здравый смысл.
В первую очередь необходимо проверять те элементы салона, с которыми водитель находится в контакте. Всё, что вы увидите ниже, имеет пробег за 200 000 км.
Руль. Часто он может рассказать об истории автомобиля даже больше, чем хотелось бы продавцу: внешний вид и повреждения говорят о привычках владельца, состояние руля — о пробеге, перешив или подкрас — о подвохе, ну а «пустышка» вместо подушки безопасности — о том, что вы пришли покупать автомобиль не по адресу.
Первоначальное состояние руля проще всего узнать по нетронутым местам, например задней части руля или спицам. При этом стоит понимать, что пробег сказывается на различных материалах по-разному.
Пластик почти не изнашивается. До 250 000 км на нём может вообще не быть повреждений. Поэтому следы эксплуатации на пластиковых рулях обычно говорят о серьёзных пробегах.
Фактурная кожа обычно «линяет», образуются «проплешины». Если кожа дорогая и качественная, то с пробегом меняется только глубина рисунка.
Гладкая кожа наппа — самая коварная. Со временем она просто переходит из матового состояния в глянцевое и блестящее. Лишь протёртые до основания участки говорят, что пробег мог перешагнуть за 200 000 км.
Сиденья. Если попытаться совсем грубо разделить состояние современных сидений (без учёта особенностей марок и моделей), то получается следующее.
Пробег до 50 000. Отличий от новых кресел почти нет.
Пробег до 100 000. Разница едва заметна, как правило, на краях боковин.
Пробег 150 000–200 000. Разница становится существенной и заметна уже не только на боковинах, но и на спинке.
Пробег больше 200 000. Разница становится пугающей.
Труднее всего определить износ по тканевой обивке. Однако большой пробег не скрыть и здесь. Обращайте внимание на форму кресла (помятость подушек и боковин) и ищите места, в которых ткань начала терять свой цвет.
Чтобы оценить степень износа водительского сиденья, можно использовать простой, но эффективный «тест на просиженность». Сфотографируйте кресла водителя и пассажира с одного ракурса: расположите телефон прямо над ними. Сравните полученные фотографии, попеременно листая их в галерее вашего телефона. Вы сразу увидите места, в которых произошли изменения. Чем меньше разница, тем меньше пробег.
Ручка КПП и ручник. Не слушайте байки про кольца, они оставляют лишь глубокие засечки, но никак не воспроизводят «эффект наждачки».
Замок зажигания и кнопка запуска. Если поверхность рядом с личинкой замка похожа на доску для дартса, не стоит верить в пятизначный пробег.
Пороги. Металлическая часть обычно протирается при пробеге свыше 200 000 км. Износ декоративных накладок такой точностью похвастаться не может, очень многое зависит от аккуратности владельца, но царапины и повреждения должны насторожить.
Накладки на педали и ковровое покрытие. Накладки на всех машинах стираются по-разному. Бывает, что пробег 200 000 км — это стёртая четверть накладки, а бывает, что 300 000 — это слегка «слизанный» край. Однако протёртости до металла в любом случае указывают на очень большой пробег.
Если ворс в местах основного контакта ног полностью стёрся или вообще имеет дырки, то перед вами автомобиль с интенсивной эксплуатацией. И не обольщайтесь, если сами ковры идеально чистые — современная химия творит чудеса.
Ручки дверей и подлокотники. Протёртые и продавленные подлокотники допустимы в магистральном тягаче, ведь только у него ресурс — полтора миллиона километров.
Экраны и стёкла приборной панели. Даже на экране мобильного телефона поставить царапину или затереть поверхность не так просто, а чтобы сделать это в автомобиле, нужно в нём жить. Зачем вам машина, в которой жили?
Ремни безопасности. При интенсивной эксплуатации ремни пачкаются, мнутся, растрёпываются. Один из этих признаков должен вызвать подозрение, все признаки разом – повод серьёзно задуматься о целесообразности сделки.
Ключи. Если то, что вы держите в руках, больше похоже на ключ от старого сундука, то не стоит верить рассказам продавца об аккуратной эксплуатации и маленьком пробеге. Осмотреть нужно все доступные ключи. Их должно быть не меньше двух.
Автомобили после работы в такси
Все вышеперечисленные признаки большого пробега характерны также и для автомобилей, используемых в качестве такси. Они ко всему прочему будут иметь значительный износ заднего дивана и следы интенсивной эксплуатации в местах контакта: ручки, кнопки, подлокотники.
Способы маскировки
Что мешает продать машину дорого? ДТП, большой пробег или всё сразу. Для того чтобы скрыть истинное состояние салона, недобросовестные продавцы прибегают к разного рода уловкам.
Перешив руля. Самый распространённый способ освежить «уставший» руль. Его довольно легко вычислить по кривым швам, неровному срезу на торцах или у основания спиц. Нелишним будет посмотреть, как выглядит оригинальный руль у конкретной модели.
Подкраска кожи. Дешёвый и некачественный способ скрыть износ салона и кожи. Легче всего определить по закрашенным ниткам и потере структуры. Используется только для продажи, и очень быстро интерьер обретёт ещё более жуткий вид.
Чехлы. Кто бы что ни говорил, но чехлы и накидки очень любят использовать в такси, поэтому обязательно снимайте их при осмотре и проверяйте такие автомобили с особой внимательностью.
Плёнка. Не нужно быть большим экспертом, чтобы отличить заводскую плёнку, например, от пищевой. Для имитации ухоженного автомобиля ей могут заклеить половину салона — от экрана до порогов.
Замена и перешив салона
Любое вмешательство в салон должно быть объяснимо, особенно если вы покупаете автомобиль у первого владельца. И если вы видите следы, но продавец не может объяснить их происхождение, это повод провести более тщательную проверку авто или вовсе поискать другой вариант.
Что может стоять за заменой салона?
Аварийность. При срабатывании всех систем безопасности бывает проще и дешевле поставить новый салон, чем восстанавливать пострадавший.
Износ. Ситуация, когда родной интерьер отжил своё. Характерно для автомобилей после работы в качестве такси. Тут главным индикатором становятся крепления кресел и «помятые» пластиковые заглушки.
Желание владельца. Например, он хочет сделать комплектацию богаче или поменять чёрный салон на светлый. Нужно понимать, что это явление не носит массовый характер.
Перешив — это более простой и, как правило, дешёвый аналог замены салона. Причины могут быть все те же самые. Часто перешивают только наиболее повреждённые элементы, например боковину водительского сиденья или подлокотник. Однако бывают случаи, когда салон перешивают целиком.
Аварийность
При крупных ДТП на современных автомобилях раскрываются подушки безопасности (фронтальные, боковые, коленные), выстреливают активные подголовники и срабатывают преднатяжители ремней. Если на ремонте не экономили и проводили его квалифицированно, то следов может не остаться, но в большинстве случаев они присутствуют.
Проверить наличие подушек безопасности сложно. Снимать уплотнители и обшивку обычно не имеет смысла, так как отсутствие подушек на тех местах, где они должны быть, это редкость и признак совсем варварского ремонта. Гораздо чаще их не срезают, а просто аккуратно складывают и убирают на штатное место. Понять, срабатывала она или нет, без должного опыта не получится. Лучше обратить внимание на более простые вещи.
Признаки разбора салона. Чтобы произвести ремонт, часто приходится разбирать салон. После этого остаются следы, некоторые детали устанавливают неаккуратно.
Ремни безопасности. Часто на них присутствуют бирки с годом выпуска. Если год выпуска ремней и автомобиля не совпадает или бирка вовсе срезана, то обычно это свидетельствует о замене и серьёзном ДТП.
Кроме того, нештатная работа самого ремня может указывать на проблемы с автомобилем. После аварии ремень безопасности остаётся либо заблокированным (перестаёт выдвигаться и убираться), либо его вытягивание и сворачивание сопровождаются посторонним звуком (обычно напоминает трещотку или перекатывание металлических шариков). Сработавший ремень можно разблокировать, но после этого он начинает выдвигаться слишком легко или вовсе не блокироваться при резком рывке.
Крепления панели приборов. При срабатывании фронтальной подушки переднего пассажира панель требуется снять. Этот процесс оставляет следы. Причём на многих автомобилях эти самые крепления не так трудно увидеть. Для этого нужно снять заглушку или открыть крышку с предохранителями. Ещё стоит осмотреть крепления бардачка, но это косвенный признак, так как иногда его снимают для установки сигнализации.
Крепления кресел. Боковая подушка безопасности может быть встроена в кресло, поэтому следы демонтажа свидетельствуют, скорее всего, об аварийном прошлом.
Подводя итог
Можно не верить в автомобили с пробегом 200, 300 и 400 тысяч километров, но реальность такова, что они существуют и встречаются гораздо чаще, чем вы можете представить. Главная проблема в том, что продаются эти машины совсем с другим числом на одометре, обычно это 90–100 тысяч километров.