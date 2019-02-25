Осматриваем кузов автомобиля

Тщательный осмотр автомобиля поможет вам сэкономить деньги и избежать лишней поездки в сервис. В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание при проверке понравившейся машины перед покупкой.

О ситуации на рынке

Покупка машины с пробегом связана с риском. Это может быть как мелкий обман, так и целая мошенническая схема. Во время осмотра включайте детектива или параноика. Серьёзно. Верить на слово нельзя. Любая информация о машине из объявления или уст продавца должна проверяться и подтверждаться фактами. На кону ваши деньги.