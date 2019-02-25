Осматриваем кузов автомобиля
Команда Авто.ру и Стас Асафьев
Тщательный осмотр автомобиля поможет вам сэкономить деньги и избежать лишней поездки в сервис. В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание при проверке понравившейся машины перед покупкой.
О ситуации на рынке
Покупка машины с пробегом связана с риском. Это может быть как мелкий обман, так и целая мошенническая схема. Во время осмотра включайте детектива или параноика. Серьёзно. Верить на слово нельзя. Любая информация о машине из объявления или уст продавца должна проверяться и подтверждаться фактами. На кону ваши деньги.
Перед тем как начать проверку кузова, обязательно подготовьтесь к осмотру, проверьте автомобиль по базам и изучите ПТС.
Особенности кузова
Кузов – это один из самых дорогих и важных элементов автомобиля. Мотор можно отремонтировать, коробку заменить, а вот с плохим кузовом сделать что-то сложно. Помимо внешнего вида, его состояние отвечает за безопасность водителя и пассажиров, поэтому покупать машину без проверки кузова нельзя.
Запомните важную особенность кузова – симметричность. Если в ходе осмотра возникает вопрос по отдельному элементу, всегда смотрите на другую сторону и сравнивайте. Есть подозрение по правому крылу? Сравните с левым. Смущает дверной проём? Осмотрите противоположный.
Изучите несколько автомобилей одной модели, чтобы иметь представление о том, как сделано на заводе, а как нет, какое состояние можно считать приемлемым, а какое должно вызвать подозрение. При необходимости сфотографируйте ключевые моменты.
Внимательно осматривайте любой автомобиль, независимо от возраста, продавца и гарантий: 10-летний Форд или почти новая Ауди, частник или официальный дилер. Разницы в подходе быть не должно.
Первичный осмотр
Обойдите машину и осмотрите её под разными углами, оцените визуально общее состояние. Обращайте внимание на следующие моменты:
1. Мелкие недочёты по кузову. У машины с пробегом должны быть следы от повседневной езды: сколы, царапины, притёртости и мелкие вмятины. Общее состояние всех деталей должно быть одинаковое. Идеальный вид отдельных элементов может косвенно указывать на недавний ремонт или замену.
2. Коррозия. Если речь идёт об автомобиле младше 15 лет, то значительных очагов коррозии быть не должно. Если они есть, это признак чрезмерной эксплуатации или плохого ремонта. Естественные очаги коррозии чаще всего появляются на нижней части дверей, порогах, колёсных арках или в нише под задним бампером.
3. Стёкла и фары. Обращайте внимание на их маркировки. Они могут рассказать, кем и когда запчасть была произведена. Если год изготовления деталей существенно отличается от года выпуска автомобиля, скорее всего, их меняли, а причину ещё нужно будет установить. Замену лобового стекла можно считать обычной ситуацией, а вот боковых или заднего – уже нет. Фары просто так тоже никто не меняет.
4. Плёнка и полировка. Нелишне сразу выяснить, есть ли защитная плёнка на автомобиле и делалась ли недавно полировка кузова, так как по неопытности их можно принять за признаки повторного окрашивания. Плёнку можно заметить по краям, а следы полировки стираются, в отличие от краски.
5. Двери, капот и крышка багажника. Они должны открываться и закрываться легко, без заеданий и посторонних звуков. Их нештатная работа должна насторожить. Это может быть как «болячка» модели, так и последствия серьёзного кузовного ремонта.
Признаки кузовного ремонта
Для того чтобы понять, подвергались ли элементы кузова ремонту, необходимо оценить, как они установлены и окрашены. Состояние лакокрасочного покрытия удобно проверять толщиномером. Если слой краски на детали превышает заводские стандарты, значит, её перекрашивали. Стоит отметить, что помогает толщиномер не всегда, особенно если деталь не ремонтировалась, а менялась. Однако вторичный окрас можно определить на глаз или на ощупь. Что искать?
1. Кривые зазоры. Зазор – это расстояние между элементами кузова. Если вы видите, что детали установлены неровно, например, книзу зазор становится шире или он просто большой и в него пролазит телефон, значит, детали снимали и ремонтировали. Отдельно проверьте, как висят пластиковые бамперы, пороги и накладки. Их ремонт не так страшен, но на нём могли сэкономить и поставить дешёвые аналоги, которые не так хорошо встают на штатные места.
2. Следы на крепёжных элементах. Проверьте петли всех дверей, капота, багажника, болты крыльев и бампера. Если деталь снимали, то вы увидите стёртую краску, свёрнутые грани или места предыдущего положения. Иногда следы пытаются скрыть, например, подкрасив крепёж или замазав его антикором.
3. Напыл краски. Он возникает, когда краска при нанесении остаётся на кромках или с тыльной стороны детали и отличается от заводской гладкой окраски тем, что имеет шероховатую, а иногда и откровенно шершавую поверхность. Поэтому проще всего найти напыл на ощупь, проведя пальцем по краям и обратной стороне детали.
4. Незаводская шагрень. Шагрень – это микрорельеф краски, который можно увидеть, взглянув на него под острым углом вдоль поверхности. При повторном окрасе она имеет другой рисунок. Особенно это заметно при сравнении с соседними заводскими деталями. У каждой марки – своя типичная шагрень. Осмотрев несколько автомобилей, вы начнёте замечать, что какой-то из них отличается, например, поверхность кузова слишком гладкая или, напротив, излишне морщинистая.
5. Различия по цвету. Чтобы заметить разницу, внимательно осмотрите стыки разных деталей, отойдя на пару шагов и изучив поверхность под разными углами. Обращайте внимание на тон краски и постарайтесь осмотреть машину под разным освещением.
6. Переход краски. Он возникает в том случае, если деталь окрашивают не целиком, а частично. Как правило, к такому способу прибегают при ремонте несъёмных деталей, например задних крыльев или стоек. Граница новой краски, скорее всего, будет спрятана в проёме либо по дизайнерским выемкам. Присмотревшись, её можно увидеть невооружённым взглядом либо на ощупь по меняющейся фактуре.
7. Мусор под лакокрасочным покрытием. В заводских условиях попадание под лак и краску песчинок, волос или крошек практически исключено. Как правило, мелкие дефекты легче всего обнаружить на краях деталей и кромках. Если же мусор в краске прослеживается на всей поверхности, это точно кустарный ремонт.
8. Потёки краски и капли. В заводских условиях они исключены. Подобные недостатки – это признак нарушения технологии окраса и крайне низкого качества ремонта.
9. Следы краски. После ремонта следы могут остаться там, где их быть не должно: на уплотнителях, чёрном пластике, наклейках, даже на фарах или радиаторе.
Битый и крашеный. В чём разница
Крашеные машины покупать можно, а вот битые не стоит. Во вторичном окрасе нет ничего страшного. В условиях города у автомобиля с пробегом появляются царапины, сколы, притёртости и вмятинки. Всё это рано или поздно приводит к кузовному ремонту, и это не повод отказаться от машины, особенно если он сделан качественно, а продавец не скрывает факта ремонта. В идеале у него должны быть фотографии повреждений и акты о выполненных ремонтных работах.
Куда страшнее ситуация, когда автомобиль попал в серьёзное ДТП, в результате которого пострадали силовые элементы кузова, сработали подушки безопасности, но владелец при этом продаёт машину как идеальную. В таком случае автомобиль можно назвать битым, а человека – недобросовестным продавцом.
Поэтому при осмотре кузова первым делом убедитесь в целостности силовых элементов: дверных проёмов, стоек, порогов, лонжеронов, стаканов и пола багажника. Проверяйте их на предмет окраса, ремонта или вовсе замены.
Серьёзный кузовной ремонт
Если вы обнаружили, что с автомобилем производились кузовные работы, то нужно понять, насколько они серьёзные. Например, причиной перекрашенных крыльев и капота могли быть как сколы и притёртости, так и лобовой удар, в результате которого пострадали не только навесные элементы, но и лонжероны, а ещё сработали подушки безопасности.
Кузовные элементы могут быть заменены. Например, две купленные двери в цвет с разборки могут замаскировать переваренную центральную стойку. Бывает и такое.
Обычно следы серьёзного кузовного ремонта стараются скрывать в надежде на то, что в глубине никто ничего не разглядит. При соблюдении технологии ремонта обнаружить его в состоянии только эксперт. Нередко для этого требуется частичная разборка автомобиля. Однако есть несколько контрольных точек, которые способен проверить каждый: проёмы дверей, пороги, стойки крыши, лонжероны, опоры стоек амортизатора (стаканы), пол багажника.
Любые ремонтные работы с этими элементами недопустимы. На что обращаем внимание при их осмотре: следы гнутого металла, вмятины, перекрашивание, незаводской герметик. Если делали совсем неаккуратно, то могут остаться капли оплавленного металла или ожоги на краске. Ещё должно насторожить их подозрительно отличное состояние, например, слишком свежая краска или герметик на лонжеронах могут скрывать «новую морду», то есть буквально отрезанную от другого автомобиля и заново приваренную.
Подводя итог
Главное – не стесняться и не торопиться. Заглядывайте везде, проверяйте кузов вдоль и поперёк. Если возникают сомнения, лучше поискать другой вариант. А если вам всё понравилось, самое время перейти к осмотру салона.