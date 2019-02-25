Проверяем автомобиль по базам

Прежде чем покупать понравившуюся машину, убедитесь, что на неё не наложено обременений, она не находится в угоне и не числится кредитной. Как и где проверять автомобиль, рассказываем ниже.

Что нужно знать

Проверять по базам нужно все автомобили без исключения, независимо от возраста, продавца и гарантий. Все проверки бесплатные. Если от вас требуют деньги, значит, вы находитесь не на том сайте.