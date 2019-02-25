Проверяем автомобиль по базам
Команда Авто.ру и AvtoREVIZORRO
Прежде чем покупать понравившуюся машину, убедитесь, что на неё не наложено обременений, она не находится в угоне и не числится кредитной. Как и где проверять автомобиль, рассказываем ниже.
Что нужно знать
Проверять по базам нужно все автомобили без исключения, независимо от возраста, продавца и гарантий. Все проверки бесплатные. Если от вас требуют деньги, значит, вы находитесь не на том сайте.
Единой базы по всем автомобилям не существует, поэтому проверяйте по всем указанным ресурсам. Это займёт не больше десяти минут.
Проверку лучше делать дважды: перед осмотром автомобиля и во время передачи денег. Даже если вчера всё было в порядке, сегодня машина может оказаться в «чёрном списке».
Проверка машины по базам не даёт стопроцентной гарантии, что автомобиль чист. Тем не менее она значительно снижает риск возникновения юридических проблем.
Автокод
С помощью Автокода можно узнать количество владельцев, сведения о пробеге и ДТП с датами и расшифровками, нахождение в розыске и другую важную информацию. Кроме того, это единственный сайт, который показывает использование транспорта в качестве такси.
Что касается пробега, то это хоть и полезная информация, но не всегда достоверная, например, при прохождении техосмотра цифры могут заноситься со слов владельца, а не исходя из показаний одометра.
Ресурс предоставляет историю владения и эксплуатации автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области. К сожалению, если машина хотя бы раз покидала регион, информацию об этом периоде её «жизни» получить будет невозможно.
Официальный сайт: avtokod.mos.ru.
Что нужно для проверки: VIN-код или госномер и свидетельство ТС.
Пример отчёта: Audi A4, 2002 год.
Незарегистрированным пользователям предоставляется неполный объём информации, поэтому зарегистрируйтесь на портале заранее.
ГИБДД
Официальный сайт Госавтоинспекции предоставляет данные по всей России. Что можно проверить: общую информацию об автомобиле, историю регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, нахождение в розыске и наличие ограничений.
Особое внимание стоит уделить ограничениям, наложенным на регистрационные действия. Если таковые имеются, то переоформить машину на своё имя не получится.
Причины ограничений самые разные, часто они вызваны неоплаченными штрафами, о которых продавец может и не знать. Запрет способен появиться даже из-за 300 рублей, а снять его не так просто: помимо осуществления оплаты, необходимо обратиться к судебному приставу, который наложил ограничение. Ожидание может занять несколько недель.
Задуматься о целесообразности сделки стоит в том случае, если ограничений много, а даты наложения уже старые или если автомобиль был во владении у юридического лица, а запреты наложены приставами из разных регионов.
Иногда отчёты могут быть недоступны, лучше проверять машину несколько раз. Ещё информация о регистрации в определённый период может отсутствовать, особенно это характерно для автомобилей из дальних регионов.
Официальный сайт: gibdd.ru.
Что нужно для проверки: VIN.
Пример отчёта: Audi A4, 2002 год.
Федеральная нотариальная палата
Федеральная нотариальная палата располагает информацией об автомобилях, которые находятся в залоге у банков с 2014 года. Рекомендуем проверять любой автомобиль, независимо от его возраста: в кредит берут как новые машины, так и с пробегом.
Официальный сайт: reestr-zalogov.ru.
Что нужно для проверки: VIN.
Чтобы перейти к проверке, выберите пункт «По информации о предмете залога», затем «Транспортное средство» и в появившейся форме введите VIN.