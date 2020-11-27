Купеобразный кроссовер Geely станет дешевле. Но только в 2021 году

Новая версия появится только в 2021 году. Когда именно, не уточняется. На топовую комплектацию заказы принимают с 16 ноября, а официальный старт продажам дадут через месяц, 25 декабря.

Подробности о наборе опций исполнения Luxury пока не разглашаются. Интернет-издание со ссылкой на руководителя отдела сертификации и анализа продукции российского представи­тельства Geely Максима Иванова пишет, что внешне более доступную Тугеллу выдадут только 19-дюймовые колёса вместо «двадцатых». В салоне не будет подрулевых лепестков переключения передач.

Силовая установка от комплектации не зависит. Geely Tugella оснащён турбомотором 2.0 на 238 л.с., 8-ступен ­чатым автоматом и полным приводом. Агрегаты позаим­ствованы у Volvo XC40. Обе модели построены на модульной платформе CMА. Кросс-купе стало самым быстрым «китайцем» на российском рынке: разгон до сотни заявлен за 6,9 с.