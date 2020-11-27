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Купеобразный кроссовер Geely станет дешевле. Но только в 2021 году

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Кирилл Малышев

Кросс-купе Geely Tugella появится на российском рынке в более доступной комплектации Luxury в дополнение к уже продающейся топовой Flagship. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили».

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  • Новая версия появится только в 2021 году. Когда именно, не уточняется. На топовую комплектацию заказы принимают с 16 ноября, а официальный старт продажам дадут через месяц, 25 декабря.

  • Подробности о наборе опций исполнения Luxury пока не разглашаются. Интернет-издание со ссылкой на руководителя отдела сертификации и анализа продукции российского представи­тельства Geely Максима Иванова пишет, что внешне более доступную Тугеллу выдадут только 19-дюймовые колёса вместо «двадцатых». В салоне не будет подрулевых лепестков переключения передач.

  • Силовая установка от комплектации не зависит. Geely Tugella оснащён турбомотором 2.0 на 238 л.с., 8-ступен­чатым автоматом и полным приводом. Агрегаты позаим­ствованы у Volvo XC40. Обе модели построены на модульной платформе CMА. Кросс-купе стало самым быстрым «китайцем» на российском рынке: разгон до сотни заявлен за 6,9 с.

  • Geely Tugella в исполнении Flagship обойдётся в 2,5 миллиона рублей. Насколько доступнее окажется «люксовый» паркетник, неизвестно. Если обратиться к белорусскому прайс-листу, где фигурируют уже оба варианта, выгода составит около 100 тысяч рублей. У наших соседей под сокращение попали адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопас­ности, кожа Наппа, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка смартфона, некоторые элементы декоративного освещения и настроек сидений.

Стоит ли выгода 100 000 рублей лишения стольких опций?

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