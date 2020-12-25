Только у меня: крутейший тюнинг дешёвых машин

Фирма, которая сейчас предлагает обвесы для моделей почти двух десятков марок, задумала Дастер с очень широким кузовом. Помимо огромных колёсных арок, вседорож­нику сочинили злющий обвес, добавили внушитель­ные выхлопные патрубки и диски как у суперкара. Ещё у кроссовера появился каркас безопас­ности и почти не осталось клиренса.

Думаете, этот Duster мог бы стать крутейшим в истории? Не спешите с выводами.

Посмотрите, каким недорогой кроссовер видят индийские тюнеры. Фирма DC Design специали­зируется на роскошных интерьерах: на её счету проекты по созданию люксовых салонов для самых разных машин, включая совсем недорогие, а также разработка интерьеров для самолётов и автодомов. Ещё компания несколько лет продавала собственный спорткар Avanti, не говоря уж о нескольких сумасшедших самоделках вроде симбиоза Nissan 350Z и Rolls-Royce или трёхдверного «Кайена».