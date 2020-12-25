Только у меня: крутейший тюнинг дешёвых машин
Михаил Кондратьев
Как правило, лучшие агрессивные обвесы, самые стильные колёса и прочий безбашенный тюнинг создаются для автомобилей, которые стоят как квартира в центре Москвы, а то и не одна. Но что делать тем, чья машина не дороже квартиры в Балашове, но кому тоже хочется выделиться? Не переживайте, выход есть!
Dacia Duster
Главный виновник этой подборки — недавно представленный «Дастер» от немецкого ателье Prior Design. Если быть точнее, пока представлен только рендер агрессивного бюджетника, но опыт и репутация ателье прямо указывают на то, что если спрос появится, то перетащить Дастер из виртуального мира в реальный — проще простого!
Фирма, которая сейчас предлагает обвесы для моделей почти двух десятков марок, задумала Дастер с очень широким кузовом. Помимо огромных колёсных арок, вседорожнику сочинили злющий обвес, добавили внушительные выхлопные патрубки и диски как у суперкара. Ещё у кроссовера появился каркас безопасности и почти не осталось клиренса.
Думаете, этот Duster мог бы стать крутейшим в истории? Не спешите с выводами.
Посмотрите, каким недорогой кроссовер видят индийские тюнеры. Фирма DC Design специализируется на роскошных интерьерах: на её счету проекты по созданию люксовых салонов для самых разных машин, включая совсем недорогие, а также разработка интерьеров для самолётов и автодомов. Ещё компания несколько лет продавала собственный спорткар Avanti, не говоря уж о нескольких сумасшедших самоделках вроде симбиоза Nissan 350Z и Rolls-Royce или трёхдверного «Кайена».
Индийцы превратили Дастер в подобие роскошного Range Rover. К услугам задних пассажиров — столик, «телек», раскладывающееся кресло с электроприводом, а также холодильник.
Правда, для занятия полулежачей позиции придётся полностью сложить сиденье спереди и водрузить ноги на его спинку (места-то в Дастере больше не стало), а качество материалов отделки вызывает вопросы уже на бумаге — в своё время набор доработок тюнеры оценили всего в 6,5 тысячи долларов, что подозрительно мало, учитывая масштаб переделок.
Но как насчёт Дастера-кабриолета? Он был представлен в нынешнем
Ещё уникальный кроссовер получил большие диски и расширенные арки, его салон отделан светлой кожей, а трансформированный багажник прикрыт деревянной панелью в духе люксовых кабриолетов. Кроме того, тюнеры интегрировали в переднюю панель большой дисплей мультимедийного комплекса в духе электрокаров Tesla.
Круто? Да. И дорого. В ателье потратили на Duster четыре месяца и около 2,7 миллиона рублей. Причём за основу был взят разбитый автомобиль.
Dacia Logan
Вообще румынские мастера не раз брались за автомобили Dacia, что логично. А вот что не совсем логично, но однозначно очень круто, так это двухдверная и открытая версии Логана!
Ярко-красную двухдверку построили с использованием элементов кое-какой модели Hyundai (напишите в комментариях, если узнали донора). Кузов не может похвастать образцовой пропорциональностью, но с определённых углов Logan стал весьма м-м... стремительным. Ещё тут большие колёса и четырёхствольный выхлоп, а в салоне — спортивные сиденья и мощная аудиосистема.
«Логан»-кабриолет тоже остался без «лишних» задних дверей, а заодно получил отделку салона под цвет белоснежного кузова, нештатную «музыку» с выезжающим тачскрином и классные кресла.
Tata Nano
Повышаем градус безумия. Вот один из самых дешёвых автомобилей в мире с тюнингом примерно на 2,5 миллиона рублей! Именно во столько обошёлся эксперимент автоспортивной фирмы JA Motorsport.
Вероятно, этот прототип останется в истории как самая спортивная версия Nano. У него 230-сильный двигатель над задней осью вместо 38-сильного моторчика, а также шестиступенчатая секвентальная коробка передач, мощные тормоза, обвес, расширенная колея, шины-слики, гоночные кресла, карбон в салоне и каркас безопасности. Он бы и обычному Nano не помешал (с его-то результатами краш-тестов), а тут совершенно необходим — максимальная скорость достигает
Лады-Жигули
Полку самых серьёзных тюнинг-проектов на базе отечественных машин недавно прибыло, да ещё как — по интернету разлетелось видео с бомбической Lada 4x4, у которой есть даже панорамная крыша!
Автомобилем с 2017 года занимался житель Уфы. Взятая за основу юбилейная спецверсия «Нивы» обзавелась особым обвесом и дополнительной светотехникой, нарядными колёсами и рельефным капотом, а ещё больше новшеств появилось в салоне. Здесь установлены руль от «Весты», сиденья с электрорегулировкой от BMW, нештатная приборная панель и блок управления «климатом» от «Газели» (в данном случае — удачное решение). Упомянутая панорамная крыша состоит из люка над передней частью салона и прозрачной секции сзади. Эти детали позаимствованы у Renault.
Ещё тут мощная аудиосистема, ну а полный список изменений поистине огромен и включает в себя всё — от изготовления кастомных подлокотников для задних пассажиров (!) до установки электронного управления раздаточной коробки и блокировки дифференциала. Ну и прицеп из передней части ещё одной «Нивы» не стоит забывать. И, судя по блогу автора «Нивы», автомобиль был продан несколько месяцев назад.
А вот следующие две «Весты» не могут похвастать очень уж серьёзным тюнингом, но стоимость обеих, судя по комментариям, цепляет глаз не хуже карбоновых колёс и двухметровых спойлеров. Чуть более доступная из них — синий универсал в комплектации Comfort, со 113-сильным мотором и вариатором, с чёрными корпусами зеркал и чёрной же крышей (опция за 16 тысяч).
Однако автомобиль дополнительно получил обвес и стильные колёса. Поэтому на момент публикации новости об этой «Весте» стоимость универсала составляла
А ещё раньше в Сети распространилось видео о Vesta SW аж за
И, конечно, внимания заслуживает подробный ролик о доработках универсала. Тоже требует усилий, знаете ли.
Хотите вы или нет, но вам приходится выбирать из этих «Вест». Ваш выбор?
1 500 000 рублей за ВАЗ? На самом деле дилерские «Весты» по цене уверенно уделывает универсал 2102, выставленный на продажу осенью текущего года. Только в данном случае это не тюнинг в виде «спортивного» обвеса и интересного цвета, а по-настоящему ёмкий кастом-проект.
Внешне универсал выделяется двухцветной окраской кузова и необычными колёсными дисками (разноширокими, к слову), а также одновременным отсутствием родных зеркал заднего вида и наличием всех заводских элементов декора экстерьера. Интерьер тоже сочетает первозданный вид буквально с парой нештатных деталей — если не брать в расчёт багажник. Тут на лакированном деревянном полу красуются компрессоры четырёхконтурной пневмоподвески.
Под капотом — свежий и доработанный двигатель от модели 2103, в паре с ним работает новая коробка передач. Сложно поверить, но автомобиль 1984 года был куплен у первого и единственного владельца, а автор проекта, согласно объявлению, стал вторым. Да, кстати, универсал до сих пор продаётся, хотя прямо сейчас занимает лишь пятую строчку в списке самых дорогих машин производства АвтоВАЗа из имеющихся в продаже на Авто.ру.
Почти Lamborghini
Вообще, реплики — отдельная тема для подборок, но мы не могли не упомянуть попавшихся недавно на глаза индийских умельцев. Ведь у них получается совсем даже не чудовищно!
Если вас интересует предельно радикальное перевоплощение автомобиля, то можно обратиться в ателье Executive Modcar Trendz — уже несколько лет фирма предлагает переделку автомобилей под спорткары Ferrari и Lamborghini. Примерно такой, как на фото, «Авентадор» обойдётся вам всего в 810 тысяч рублей, если уже имеется подходящий автомобиль. В работу берут определённые версии Honda Accord, Hyundai Elantra и Sonata, Honda Civic, Audi A3 и A4, а также Toyota Corolla.
Бонус: Lada «Лотус» Riva
Напоследок нельзя не вспомнить легендарный сюжет шоу Top Gear. Можно ли придумать тюнинг круче, чем перестройка «Жигулей» мастерами марки Lotus?