Самые популярные машины с «автоматами» в России: ноябрь

Только у меня: крутейший тюнинг дешёвых машин

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Михаил Кондратьев

Как правило, лучшие агрессивные обвесы, самые стильные колёса и прочий безбашенный тюнинг создаются для автомо­билей, которые стоят как квартира в центре Москвы, а то и не одна. Но что делать тем, чья машина не дороже квартиры в Балашове, но кому тоже хочется выделиться? Не переживайте, выход есть!

Dacia Duster

Главный виновник этой подборки — недавно представ­ленный «Дастер» от немецкого ателье Prior Design. Если быть точнее, пока пред­ставлен только рендер агрессивного бюджетника, но опыт и репутация ателье прямо указывают на то, что если спрос появится, то перетащить Дастер из виртуаль­ного мира в реальный — проще простого!

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Фирма, которая сейчас предлагает обвесы для моделей почти двух десятков марок, задумала Дастер с очень широким кузовом. Помимо огромных колёсных арок, вседорож­нику сочинили злющий обвес, добавили внушитель­ные выхлопные патрубки и диски как у суперкара. Ещё у кроссовера появился каркас безопас­ности и почти не осталось клиренса.

Думаете, этот Duster мог бы стать крутейшим в истории? Не спешите с выводами.

Посмотрите, каким недорогой кроссовер видят индийские тюнеры. Фирма DC Design специали­зируется на роскошных интерьерах: на её счету проекты по созданию люксовых салонов для самых разных машин, включая совсем недорогие, а также разработка интерьеров для самолётов и автодомов. Ещё компания несколько лет продавала собственный спорткар Avanti, не говоря уж о нескольких сумасшедших самоделках вроде симбиоза Nissan 350Z и Rolls-Royce или трёхдверного «Кайена».

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Индийцы превратили Дастер в подобие роскошного Range Rover. К услугам задних пассажиров — столик, «телек», расклады­вающе­еся кресло с электро­приводом, а также холодильник.

Правда, для занятия полулежачей позиции придётся полностью сложить сиденье спереди и водрузить ноги на его спинку (места-то в Дастере больше не стало), а качество материалов отделки вызывает вопросы уже на бумаге — в своё время набор доработок тюнеры оценили всего в 6,5 тысячи долларов, что подозри­тельно мало, учитывая масштаб переделок. 

Но как насчёт Дастера-кабриолета? Он был представлен в нынешнем 2020-м и построен силами румынской компании Auto K9. Причём авто­мобилю не просто срезали крышу и приделали двери от BMW (узнали, от какой модели?). Так как кузов теперь открыт, в задней части появилась силовая поперечина, которая должна защитить пассажиров, если машина перевернётся.

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Ещё уникальный кроссовер получил большие диски и расширенные арки, его салон отделан светлой кожей, а трансформиро­ванный багажник прикрыт деревянной панелью в духе люксовых кабри­олетов. Кроме того, тюнеры интегри­ровали в переднюю панель большой дисплей мульти­медийного комплекса в духе электрокаров Tesla.

Круто? Да. И дорого. В ателье потратили на Duster четыре месяца и около 2,7 миллиона рублей. Причём за основу был взят разбитый автомобиль.

Dacia Logan

Вообще румынские мастера не раз брались за авто­мобили Dacia, что логично. А вот что не совсем логично, но одно­значно очень круто, так это двухдверная и открытая версии Логана!

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Ярко-красную двухдверку построили с использо­ванием элементов кое-какой модели Hyundai (напишите в коммента­риях, если узнали донора). Кузов не может похвастать образцовой пропорци­ональ­ностью, но с определённых углов Logan стал весьма м-м... стреми­тельным. Ещё тут большие колёса и четырёх­ствольный выхлоп, а в салоне — спортивные сиденья и мощная аудиосистема.

«Логан»-кабриолет тоже остался без «лишних» задних дверей, а заодно получил отделку салона под цвет бело­снежного кузова, нештатную «музыку» с выезжающим тачскрином и классные кресла.

Tata Nano

Повышаем градус безумия. Вот один из самых дешёвых автомобилей в мире с тюнингом примерно на 2,5 миллиона рублей! Именно во столько обошёлся экспери­мент автоспортивной фирмы JA Motorsport.

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Вероятно, этот прототип останется в истории как самая спортивная версия Nano. У него 230-сильный двигатель над задней осью вместо 38-сильного моторчика, а также шести­ступен­чатая секвен­тальная коробка передач, мощные тормоза, обвес, расширенная колея, шины-слики, гоночные кресла, карбон в салоне и каркас безопасности. Он бы и обычному Nano не помешал (с его-то результатами краш-тестов), а тут совершенно необходим — максимальная скорость достигает 200 км/ч!

Лады-Жигули

Полку самых серьёзных тюнинг-проектов на базе отече­ственных машин недавно прибыло, да ещё как — по интернету разлетелось видео с бомбической Lada 4x4, у которой есть даже панорамная крыша!

Автомобилем с 2017 года занимался житель Уфы. Взятая за основу юбилейная спецверсия «Нивы» обзавелась особым обвесом и допол­нительной свето­техникой, нарядными колёсами и рельефным капотом, а ещё больше новшеств появилось в салоне. Здесь установ­лены руль от «Весты», сиденья с электро­регулировкой от BMW, нештатная приборная панель и блок управления «климатом» от «Газели» (в данном случае — удачное решение). Упомянутая панорамная крыша состоит из люка над передней частью салона и прозрачной секции сзади. Эти детали позаим­ствованы у Renault.

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Ещё тут мощная аудиосистема, ну а полный список изменений поистине огромен и включает в себя всё — от изготов­ления кастомных подлокот­ников для задних пассажиров (!) до установки электронного управления раздаточной коробки и блокировки дифферен­циала. Ну и прицеп из передней части ещё одной «Нивы» не стоит забывать. И, судя по блогу автора «Нивы», автомобиль был продан несколько месяцев назад.

А вот следующие две «Весты» не могут похвастать очень уж серьёзным тюнингом, но стоимость обеих, судя по комментариям, цепляет глаз не хуже карбоновых колёс и двух­метровых спойлеров. Чуть более доступная из них — синий универсал в комплектации Comfort, со 113-сильным мотором и вариатором, с чёрными корпусами зеркал и чёрной же крышей (опция за 16 тысяч).

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Однако автомобиль дополнительно получил обвес и стильные колёса. Поэтому на момент публикации новости об этой «Весте» стоимость универсала составляла 1 266 900 рублей. Прямо сейчас она предлагается на Авто.ру с дисконтом в 50 тысяч.

А ещё раньше в Сети распространи­лось видео о Vesta SW аж за 1 399 000 рублей! В этом случае доработанный силами дилера универсал получил виниловую плёнку цвета «хамелеон» (цвет «Авокадо», согласно описанию машины), 18-дюймовые диски и обвес в стиле Vesta Sport, а в салоне изначальную комп­лектацию Classic дополнили нештатной мульти­медийной системой с тачскрином. Вдобавок появились динамики Pioneer и камера заднего вида.

И, конечно, внимания заслуживает подробный ролик о доработках универсала. Тоже требует усилий, знаете ли.

Хотите вы или нет, но вам приходится выбирать из этих «Вест». Ваш выбор?

1 500 000 рублей за ВАЗ? На самом деле дилерские «Весты» по цене уверенно уделывает универсал 2102, выстав­ленный на продажу осенью текущего года. Только в данном случае это не тюнинг в виде «спортив­ного» обвеса и интересного цвета, а по-настоящему ёмкий кастом-проект.

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Внешне универсал выделяется двухцветной окраской кузова и необычными колёсными дисками (разно­широкими, к слову), а также одно­временным отсут­ствием родных зеркал заднего вида и наличием всех заводских элементов декора экстерьера. Интерьер тоже сочетает первозданный вид буквально с парой нештатных деталей — если не брать в расчёт багажник. Тут на лакиро­ванном деревянном полу красуются компрессоры четырёх­контурной пневмоподвески.

Под капотом — свежий и доработанный двигатель от модели 2103, в паре с ним работает новая коробка передач. Сложно поверить, но автомобиль 1984 года был куплен у первого и единственного владельца, а автор проекта, согласно объявлению, стал вторым. Да, кстати, универсал до сих пор продаётся, хотя прямо сейчас занимает лишь пятую строчку в списке самых дорогих машин производства АвтоВАЗа из имеющихся в продаже на Авто.ру.

Почти Lamborghini

Вообще, реплики — отдельная тема для подборок, но мы не могли не упомянуть попавшихся недавно на глаза индийских умельцев. Ведь у них получается совсем даже не чудовищно!

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Если вас интересует предельно радикальное пере­воплощение авто­мобиля, то можно обратиться в ателье Executive Modcar Trendz — уже несколько лет фирма предлагает переделку автомо­билей под спорткары Ferrari и Lamborghini. Примерно такой, как на фото, «Авентадор» обойдётся вам всего в 810 тысяч рублей, если уже имеется подходящий автомобиль. В работу берут опреде­лённые версии Honda Accord, Hyundai Elantra и Sonata, Honda Civic, Audi A3 и A4, а также Toyota Corolla.

Бонус: Lada «Лотус» Riva

Напоследок нельзя не вспомнить легендарный сюжет шоу Top Gear. Можно ли придумать тюнинг круче, чем пере­стройка «Жигулей» мастерами марки Lotus?

Занимались когда-нибудь тюнингом своего автомобиля?

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