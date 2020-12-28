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Porsche 911 продают по цене самой дешёвой Lada Vesta. Правда, он горел

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Дмитрий Елизаров

На площадке Craigslist выставлен на продажу Porsche 911 Carrera 4, выпущенный в 1999 году. Спорткар оценён всего в 10 тысяч долларов или примерно 740 тысяч рублей — это сопо­ставимо со стоимостью Lada Vesta в одной из базовых комплектаций. Такая оценка обусловлена пожаром в моторном отсеке купе.

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  • 3,4-литровый шестицилиндровый оппозитник этого спорткара пережил возгорание, причина которого продавцом не указывается. Отмечено, что автомобиль был приобретён нынешним владельцем именно в таком состоянии в расчёте на замену мотора, но сейчас у продавца нет ни времени, ни ресурсов для завершения проекта.

  • Судя по фотографиям моторного отсека, двигатель ещё подлежит ремонту. Владелец утверждает, что двигатель можно провернуть вручную. Тем не менее он предлагает рассмотреть идею о покупке этого 911 в качестве основы для кастомного проекта. Например, по его мнению, штатный двигатель можно заменить на V8 от Chevrolet, что сделает спорткар заметно быстрее.

  • Менять придётся и некоторые кузовные детали, пострадавшие от огня. Интерьер Porsche 911 тоже пребывает в состоянии, далёком от идеального, но зато спорткар снабжён развитым аэро­динами­ческим обвесом и коваными двухсекци­онными дисками Fikse с новой резиной.

  • Издание Jalopnik отмечает, что двигатели Porsche, подходящие для этой модели и имеющие аналогичный объём, стоят на вторичном рынке от 4 до 6 тысяч долларов, а вариант с восьми­цилиндровым двигателем может обойтись даже дешевле.

  • Около недели назад на продажу был выставлен ещё один спорткар, пострадавший от огня, — Dodge Viper GTS 2001 года. Однако он стоит впятеро дороже, так как у него в ремонте нуждаются только некоторые кузовные панели.

Купили бы себе такой Porsche?

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