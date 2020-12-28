Porsche 911 продают по цене самой дешёвой Lada Vesta. Правда, он горел

3,4-литровый шестицилиндровый оппозитник этого спорткара пережил возгорание, причина которого продавцом не указывается. Отмечено, что автомобиль был приобретён нынешним владельцем именно в таком состоянии в расчёте на замену мотора, но сейчас у продавца нет ни времени, ни ресурсов для завершения проекта.

Судя по фотографиям моторного отсека, двигатель ещё подлежит ремонту. Владелец утверждает, что двигатель можно провернуть вручную. Тем не менее он предлагает рассмотреть идею о покупке этого 911 в качестве основы для кастомного проекта. Например, по его мнению, штатный двигатель можно заменить на V8 от Chevrolet, что сделает спорткар заметно быстрее.

Менять придётся и некоторые кузовные детали, пострадавшие от огня. Интерьер Porsche 911 тоже пребывает в состоянии, далёком от идеального, но зато спорткар снабжён развитым аэро­динами­ческим обвесом и коваными двухсекци­онными дисками Fikse с новой резиной.

Издание Jalopnik отмечает, что двигатели Porsche, подходящие для этой модели и имеющие аналогичный объём, стоят на вторичном рынке от 4 до 6 тысяч долларов, а вариант с восьми­цилиндровым двигателем может обойтись даже дешевле.