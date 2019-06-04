9 легендарных автомобилей по цене новой Лады!

А как насчёт купе-хардтопа на базе Mercedes W124? Пара безрамочных дверей и никакой центральной стойки. Спасибо дизайнеру Бруно Сакко, сумевшему связать эффектные элементы с «портфельной» внешностью W124.

Под капотом этого купе — рядная трёхлитровая «шестёрка» мощностью 180 лошадиных сил, а ухоженный салон из чёрной кожи и дерева — классика правильных девяностых. Стоимость погружения в эпоху — 630 000 ₽.