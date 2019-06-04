9 легендарных автомобилей по цене новой Лады!
Константин Новацкий
За условные 600 000 ₽ много харизмы не купишь. Это мы про машины. Про новые машины. К счастью, с подержанными это правило не работает — ведь за цену новенькой «Лады» на просторах Авто.ру можно отыскать настоящие легенды прошлого. Вот сразу девять ярких примеров!
Nissan Skyline
Да, тут шильдики и внешность GT-R, но родство с легендой всё же не полнокровное. У купе задний привод и более скромный 2,5-литровый турбомотор RB25DET. При этом выдаёт он 320 сил! Доработано в этом Skyline почти всё, но цена не космическая, а владелец готов торговаться. Ярко-синее купе с турбиной и пробегом 50 000 км или новенькая Granta в цвете «Голубая планета»? Дать 5 секунд на размышления?
Toyota Supra
Cамая настоящая Supra — да ещё в легендарном четвёртом поколении! И, кажется, неплохом состоянии, если не брать в расчёт пластик переднего бампера. Под капотом — трёхлитровый мотор 2JZ, правда, в безнаддувной версии GE мощностью 225 лошадей. А вот внешность уже способна покорять сердца: обвес, диски, доработанная подвеска и, конечно же, цвет. Если этого мало, то спойлер и винил в духе первой части «Форсажа» можно добавить по вкусу — уже после покупки.
Porsche 944
Непривычная для традиционных Porsche осанка, мотор — под длинным капотом спереди, подъёмные фары и хитрая трансмиссия transaxle с коробкой передач сзади, уравнявшая развесовку по осям. Переднемоторные Porsche — тоже Porsche! А учитывая цену, побороться за этот симпатичный с виду экземпляр точно стоит. Правда, для начала нужно разведать у продавца подробности: в объявлении маловато информации о машине.
BMW 325 Touring
Это не просто тридцатилетний универсал, а полноприводный 325ix с рядным шестицилиндровым мотором M20 мощностью 170 сил. Идеальный и стильный вариант для вылазки на дальнюю дачу по извилистым дорогам! И ливрея Warsteiner к лицу. Но в глаза бросаются не наклейки, а превосходное состояние машины, никак не вяжущееся со словом «сарай». Редкая находка.
VW Beetle
Фольксвагеновский «Жук» — настоящая классика. А конкретно этот Type 1 — буквально нестареющая. Двухдверке вот-вот стукнет 40, но благодаря комплексному омоложению с использованием оригинальных запчастей Type 1 чувствует себя отлично. В салоне — новая аудиосистема, так что в пути можно слушать не только стрекот 50-сильного мотора. Хотя и его мелодия в 2019 году — штука милая и даже модная.
Mitsubishi 3000GT
Легендарный Mitsubishi из 90-х — это не только седан Lancer Evolution, но и эффектное купе 3000GT. 4,6-метровую двухдверку с мотором V6 и передним приводом создавали для битвы с Honda NSX, Mazda RX-7, Toyota Supra и даже Nissan GT-R, а среди внедрённых технофишек были активные спойлеры, подруливание задних колёс и электронно управляемая подвеска. Сегодня «зацепить» живой 3000GT тоже реально. Например, этот — с пробегом в 150 000 километров — оценён в 500 000 рублей.
Renault Avantime
Концепт-кар, ставший реальностью, и одна из самых сумасбродных моделей Renault. Мы успели прокатиться на этом двухдверном гибриде минивэна и купе и рассказали о нём во всех подробностях. А всё, что важно знать об Avantime прямо сейчас: на просторах Авто.ру такая машина единственная, а ценник даёт пищу для размышлений.
Mercedes-Benz C124
А как насчёт купе-хардтопа на базе Mercedes W124? Пара безрамочных дверей и никакой центральной стойки. Спасибо дизайнеру Бруно Сакко, сумевшему связать эффектные элементы с «портфельной» внешностью W124.
Под капотом этого купе — рядная трёхлитровая «шестёрка» мощностью 180 лошадиных сил, а ухоженный салон из чёрной кожи и дерева — классика правильных девяностых. Стоимость погружения в эпоху — 630 000 ₽.
Jeep Grand Cherokee
Ну, и раз уж мы о девяностых, как не вспомнить внедорожник, который олицетворял лихое десятилетие? Правда, этот Cherokee 1993-го доводили до ума не реставраторы, а тюнеры: тут лифтованная подвеска, внедорожные шины, лебёдка, силовые бамперы и шноркель для штурма бездорожья. Хорошо, цвет кузова оставили зелёным. Правда, «попасть» в классический оттенок не удалось.
Самое интересное — подготовленный для грязи Grand Cherokee самой грязи и не видел: после доработок внедорожник проехал не больше 1000 километров и не участвовал в соревнованиях. По крайней мере, так говорит продавец.