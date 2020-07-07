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Очень дешёвый комтранс: машины для работы ценой до 1 миллиона рублей

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Александр Евдокимов

На фоне пандемии коронавируса в России, как и во всем мире, резко вырос спрос на курьер­ские услуги и быструю доставку. А в условиях мега­полиса под эти задачи идеально подходит лёгкий коммер­ческий транспорт. Но что из новых и официально продава­емых в России LCV сегодня можно купить дешевле, например, «психологи­ческой» отметки в 1 миллион рублей?

Увы, машины становятся всё дороже, и даже среди россий­ских марок далеко не все попадают в диапазон «до миллиона», а среди иномарок таких, считайте, и вовсе почти нет. Недавно в эти рамки, пусть и с натяжкой, втиски­вался разве что «каблучок» Renault Dokker, но с июня французы прекратили продавать у нас эту модель. 

Впрочем, не всё так безнадёжно: имея в кармане условный миллион, в России ещё можно найти кое-что для работы.

ГАЗ

«Соболь Бизнес» борт
«Соболь Бизнес» борт
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«Соболь Бизнес» борт

Из нижегородских грузовиков в наш «миллион­ный» обзор попадает только «Соболь Бизнес» (да и то с натяжкой). «ГАЗель Бизнес» (от 1 028 500 рублей) и новое газовское семей­ство Next (от 1 279 500 рублей) уже дороже. 

Гамму машин ценой до 1 млн рублей открывает бортовой двух­дверный «Соболь» грузо­подъём­ностью до 1 тонны и объёмом тенто­ванного кузова почти 7 кубо­метров. С бензиновым ульяновским мотором Evotech (2,7 л, 107 л.с.) он стоит от 864 000 рублей как с задним, так и с полным приводом. С 914 000 рублей стартует полно­приводный вариант, но уже с двухрядной кабиной на 6 мест. Есть и варианты с дизелем Cummins ISF2.8, но там ценник начинается уже с 1 139 000 рублей.

Фургоны «Соболь Бизнес» тоже берут на себя до 1 тонны груза и выпускаются в трёх вариантах кузова. Это CityVan с низкой крышей (объём кузова 6,3 куба) и средней крышей (6,4 кубометра), а также 7-местный комби на 810 кг и 3,4 кубометра. Базовый мотор у всех один (бензин, Evotech 2,7), цены — от 902 000 рублей за среднюю крышу (задний или полный привод), от 924 000 рублей за задне­приводный CityVan и от 952 000 за 7-местный комби (4х2 или 4х4). В коротком списке опций — блокировка заднего дифферен­циала за 30 000 рублей. Цены на фургоны с дизелем Cummins от 1 177 000 рублей. Цены на 7-местные микро­автобусы (низкая или средняя крыша, бензин или дизель, задний и полный привод) тоже только начинаются с 1 012 000 рублей.

Автомобили ГАЗ «Соболь» до 1 млн. ₽ на Авто.ру

УАЗ

УАЗ «Профи»
УАЗ «Профи»
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УАЗ «Профи»

Выпускаемый с 2017 года грузовик УАЗ «Профи» создавался в пику нижегород­ским «ГАЗелям Бизнес», а также для замены модели УАЗ «Карго», которая могла взять на себя максимум 725 кг. В основе «Профи» — удлинённая и усиленная рама от внедорож­ника «Патриот», которая, вместе с дорабо­танными задним мостом и подвеской, позволила нарастить грузо­подъёмность вдвое.

Так, базовый бортовой заднеприводный «Профи» с двух­дверной кабиной на 3 места имеет грузо­подъёмность 1510 кг (указыва­ется вместе с пассажирами). Полно­приводная двух­местная модель берёт на себя 1435 кг, задне­приводник с 4-дверной 5-местной кабиной – 1320 кг, а такой же, но полно­приводный грузовик увезёт 1275 кг. В узкую бортовую платформу с одинарной кабиной входят 4 евро­поддона или 5 паллет в широком варианте, в кузов с двух­рядной кабиной поместятся 3 поддона, а с тентом грузовой объём будет 9,5, 10,5 и 7,2 кубометра соответ­ственно. Ещё УАЗ пред­лагает «Профи» с промтоварными, изотерми­ческими и рефрижера­торными фургонами вмести­мостью от 10,6 до 12 кубометров. Все эти «будки» — только с 2-дверной кабиной.

У грузовика — тот же бензиновый 2,7-литровый 150-сильный мотор ZMZ Pro, что и у «Патриота». Однако у «Профи» есть ещё и газо­бензиновая 143-сильная версия этого движка под работу на пропан-бутане из 100-литрового баллона. Коробка — модерни­зированная 5-МКПП, полный привод — с уазовской ручной раздаткой и «понижайкой» 1,94, в списке опций — блокировка заднего диффе­ренциала Eaton. Самые дешёвые машины — 2019 года выпуска, да и те входят в наш ценовой обзор на грани. Бортовые с одинарной кабиной — 835–890 тысяч, с двойной — от 945 000 до 1 000 000 рублей (машины 2020 года на 48–55 тысяч рублей дороже). Впрочем, опции (полный привод и ГБО для одинарной кабины, кондици­онер, подогрев лобового стекла, АБС, медиа­система и т.д.) могут легко накрутить цены под 1 млн рублей и выше. Фургоны 2019 года ещё дороже: промтоварный — от 912–974 тысяч, изотерма — от 987–1054 тысяч, а рефрижератор и вовсе только стартует с 1 156 000 рублей.

«Профи» слишком дорог? Тогда смотрим на более дешёвые ульяновские «буханки» и «голова­стики», объединённые в семейство СГР — «Старый Гражданский Ряд». И слово «старый» тут надо понимать буквально, ведь конструктив и эргономика этих машин, даже с учётом модерни­заций, уходят корнями ещё в 60-е годы! Но если надо дешёво и сердито возить грузы и пассажиров по плохим дорогам регионов и серьёзному бездорожью села, то альтер­натива СГР — только более дорогие газовские «Соболи», у которых не так хороша геометриче­ская проходи­мость из-за длинных свесов кузова.

Базовая модель СГР — 2-дверный «головастик» с бортовым тенто­ванным 7-кубовым кузовом на 4 евро­паллеты и 1225 кг груза. У 3-дверного 5-местного варианта «Фермер» кузов уже короче и вмещает 5,3 кубометра, а грузо­подъёмность — 1075 кг. «Буханка» выпускается в четырёх основных вариантах кузова: 2-местный цельно­металли­ческий фургон объёмом 6,5 куба на 925 кг груза и его частично остеклённый вариант на 2 или 5 мест и 2–3 кубометра, комби на 940 кг и 5–7 мест с глухой пере­городкой между салоном и грузовым отсеком, а также микро­автобус на 9 или 10 мест, включая водителя.

Мотор на всё семейство СГР один — бензиновый агрегат на 2,7 л и 112 л.с. (газовой версии нет) в связке с 5-МКПП и полным приводом, причём выпускаются машины как с «колхозными» мостами Timken с разъёмным картером, так и более современными мостами «Спайсер», задний уже с завода идёт с принуди­тельной блокировкой диффе­ренциала. Самые дешёвые «голова­стики» 2019 года с мостами Timken стоят, без учёта немного­численных опций, 699–760 тысяч рублей, «буханки» — 723–768 тысяч. Мосты Spicer добавляют к цене ещё примерно 40 000 рублей. Машины 2020 года выпуска дороже на 47–48 тысяч рублей.

Коммерческие автомобили УАЗ до 1 млн. ₽ на Авто.ру

АвтоВАЗ

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Вазовский фургон Lada Largus с глухими задними и боковыми окнами — бест­селлер россий­ского сегмента лёгких коммер­ческих автомобилей и один из самых дешёвых грузовичков на нашем рынке. Кроме того, уже в этом году ожидается появление обнов­лённого «Ларгуса», который станет несколько богаче по отделке и оснащению.

У бензиновых версий объём грузового отсека — 2,54 кубометра, а грузо­подъёмность достигает 725 кг. Также есть битопливная версия CNG на сжатом метане (газобалонная установка — итальян­ской фирмы BRC), но 90-литровый газовый баллон съедает часть грузового отсека (получается 2,22 кубометра) и снижает грузо­подъёмность до примерно 620 кг. Зато обе версии позволяют тащить прицеп без тормозов массой до 650 кг, а клиренс у обеих составляет 170 мм в снаряжённом виде.

Вазовские бензиновые моторы объёмом 1,6 л развивают 87 л.с. (8-клапан­ник) или 106 л.с. (16 клапанов). Битопливный агрегат выдаёт 106 л.с. на бензине и 94 л.с. на метане. С самым мощным мотором Largus может набрать 165 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 14 с. Все три мотора сочетаются только с 5-ступен­чатой «механикой» и могут «есть» 92-й бензин.

Без учёта скидочных программ 87-сильный Largus в 4 комп­лектациях стоит 612–680 тысяч рублей (в базе нет ГУРа), вариант на 106 сил в трёх версиях оценён в сумму от 708 000 до 723 000 рублей. Газо-метановый Largus CNG продаётся в един­ственной комплектации Comfort за 895 000 рублей.

Коммерческие Lada Largus до 1 млн. ₽ на Авто.ру

«ВИС-Авто»

ВИС Lada Granta
ВИС Lada Granta
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ВИС Lada Granta

До 2009 года это дочернее предприятие АвтоВАЗа, основанное ещё в 1991 году, было известно под именем «ВазИнтерСервис». Как и прежде, компания продолжает разрабатывать и производить лёгкие коммерческие и специальные автомобили на базе вазовских моделей, когда серийная машина «пилится» пополам и к передней половине несущего кузова пристыковываются оригинальные лонжероны под установку грузовых кузовов. Причём выпущенные в «ВИС-Авто» машины АвтоВАЗ заявляет на своём сайте вместе с ценами.

Так, на основе рестайлинговой Lada Granta «ВИС-Авто» выпускает 2-дверный автомобиль в виде бортового варианта или фургона. В такое семейство «Гранты» с индексом 23490 входят, в общей сложности, 13 вариантов: три бортовые платформы (короткая, длинная, с жёстким пластиковым колпаком и объёмом до 2,7 кубометра), два промтоварных фургона (короткий на 3,4 кубометра или длинный на 3,9 куба), пять фургонов универсальных (объём 3,3–4,1 кубометра), один изотермический на 3,2 куба и два с холодильной установкой (объём — 3,2 кубометра).

Мотор для всех вариантов един — вазовский бензиновый восьмиклапанник на 87 л.с. (для него заявлен 95-й бензин) в паре с 5-ступенчатой МКПП, привод — передний, клиренс — 160 мм. На машины с бортовыми платформами можно нагрузить от 720 до 780 кг, а их цена — от 717 до 745 тысяч рублей. Промтоварные фургоны берут на себя до 690 кг и стоят 743–756 тысяч рублей. Универсальные фургоны имеют грузоподъёмность от 650 до 700 кг, вилка цен — 753–782 тысячи рублей. Изотерма — это грузоподъёмность в 640 кг и цена 774 000 рублей. Самые дорогие — рефрижераторы: «будка» рассчитана на 600 кг груза, а цена — 979 000 или 994 000 рублей, в зависимости от холодильной установки (российская «Элинж» или американская Carrier).

Из полноприводной старушки «Нивы» в компании кроят бортовые варианты и фургоны с 2-дверной кабиной на 2 или 5 мест. Причём есть как обычное исполнение с клиренсом в 205 мм, так и бортовые спецверсии для грунтовок и бездорожья, отличающиеся клиренсом в 240 мм, усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, более крупными шинами и дополнительными межколёсными «самоблоками» спереди и сзади. Правда, мотор безальтернативен: слабенький 1,7 л на 83 л.с. в связке с 5-МКПП и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала.

Короткая 2-местная Lada 4x4 с индексом 23460 и 5-местная версия (23461) с бортовой платформой (обычная или с колпаком) имеют общую грузоподъёмность до 625 кг, в зависимости от исполнения. Цены на 2-местные «бортовики» — от 725 000 до 827 000 рублей, на 5-местные — от 745 000 до 844 000 рублей.

На «Нивы» с короткой 2-местной кабиной также ставят «будки». На выбор — фургон универсальный (3,6 кубометра, грузоподъёмность 490 кг, цена 759 000 рублей), а также изотермический (3,2 куба, 490 кг) с холодильником или без него. Изотерма стоит 783 000 рублей, с холодильной установкой «Элинж» — 975 000 рублей, в холодильником Carrier — 983 000 рублей.

Машины ВИС до 1 млн. ₽ на Авто.ру

Bajaj

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Это чудо-юдо, похожее на перекаченный анаболиками мотороллер «Муравей», зовётся Bajaj Maxima, и оно родом из Индии, где по дорогам бегают миллионы таких «тук-туков». С 2018 года дистрибуцией таких машин в Россию занялась московская фирма «Ист Вест Моторс», а основная ставка была сделана на дешевую эксплуатацию и низкую цену: Bajaj Maxima — самый дешёвый грузовик, который можно купить в России в новом виде!

За предельно простой и откровенно спартанский внутри аппарат, у которого мотоциклетный руль, одно место и в принципе нет печки, в России просят от 340 000 рублей. Сама Maxima весит 518 кг и берет на себя, по паспорту, 472 кг груза. Хотя, судя по размеру лонжеронов рамы, индийский «муравей» легко утащит на себе и полтонны. При этом на грузовую платформу габаритами 1650х1425 мм легко встают два европоддона.

Трицикл оснащен 1-цилиндровым японским 4-тактным дизелем Kubota объемом 450 «кубиков» и отдачей 9 л.с. и 23 Нм. Мотор разгоняет трицикл максимум до 50 км/час и имеет воздушно-масляное охлаждение, поэтому и печки нет. Понятно, что по городу и на «дальняк» на такой «треноге» сильно не погоняешь: слишком уж она тихоходна и некомфортно, а безопасность при ДТП вообще под большим вопросом. Но как дешёвый вариант для дачи, фермы, всевозможных складов и заводов — подойдёт. Правда, для его управления придется получать мотокатегорию А в правах.

Bajaj Maxima до 1 млн. ₽ на Авто.ру
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