Очень дешёвый комтранс: машины для работы ценой до 1 миллиона рублей
Александр Евдокимов
На фоне пандемии коронавируса в России, как и во всем мире, резко вырос спрос на курьерские услуги и быструю доставку. А в условиях мегаполиса под эти задачи идеально подходит лёгкий коммерческий транспорт. Но что из новых и официально продаваемых в России LCV сегодня можно купить дешевле, например, «психологической» отметки в 1 миллион рублей?
Увы, машины становятся всё дороже, и даже среди российских марок далеко не все попадают в диапазон «до миллиона», а среди иномарок таких, считайте, и вовсе почти нет. Недавно в эти рамки, пусть и с натяжкой, втискивался разве что «каблучок» Renault Dokker, но с июня французы прекратили продавать у нас эту модель.
Впрочем, не всё так безнадёжно: имея в кармане условный миллион, в России ещё можно найти кое-что для работы.
ГАЗ
Из нижегородских грузовиков в наш «миллионный» обзор попадает только «Соболь Бизнес» (да и то с натяжкой). «ГАЗель Бизнес» (от
Гамму машин ценой до 1 млн рублей открывает бортовой двухдверный «Соболь» грузоподъёмностью до 1 тонны и объёмом тентованного кузова почти 7 кубометров. С бензиновым ульяновским мотором Evotech (2,7 л, 107 л.с.) он стоит от 864 000 рублей как с задним, так и с полным приводом. С 914 000 рублей стартует полноприводный вариант, но уже с двухрядной кабиной на 6 мест. Есть и варианты с дизелем Cummins ISF2.8, но там ценник начинается уже с
Фургоны «Соболь Бизнес» тоже берут на себя до 1 тонны груза и выпускаются в трёх вариантах кузова. Это CityVan с низкой крышей (объём кузова 6,3 куба) и средней крышей (6,4 кубометра), а также
Автомобили ГАЗ «Соболь» до 1 млн. ₽ на Авто.ру
УАЗ
Выпускаемый с 2017 года грузовик УАЗ «Профи» создавался в пику нижегородским «ГАЗелям Бизнес», а также для замены модели УАЗ «Карго», которая могла взять на себя максимум 725 кг. В основе «Профи» — удлинённая и усиленная рама от внедорожника «Патриот», которая, вместе с доработанными задним мостом и подвеской, позволила нарастить грузоподъёмность вдвое.
Так, базовый бортовой заднеприводный «Профи» с двухдверной кабиной на 3 места имеет грузоподъёмность 1510 кг (указывается вместе с пассажирами). Полноприводная двухместная модель берёт на себя 1435 кг, заднеприводник с
У грузовика — тот же бензиновый 2,7-литровый 150-сильный мотор ZMZ Pro, что и у «Патриота». Однако у «Профи» есть ещё и газобензиновая 143-сильная версия этого движка под работу на пропан-бутане из 100-литрового баллона. Коробка — модернизированная
«Профи» слишком дорог? Тогда смотрим на более дешёвые ульяновские «буханки» и «головастики», объединённые в семейство СГР — «Старый Гражданский Ряд». И слово «старый» тут надо понимать буквально, ведь конструктив и эргономика этих машин, даже с учётом модернизаций, уходят корнями ещё в
Базовая модель СГР — 2-дверный «головастик» с бортовым тентованным
Мотор на всё семейство СГР один — бензиновый агрегат на 2,7 л и 112 л.с. (газовой версии нет) в связке с
Коммерческие автомобили УАЗ до 1 млн. ₽ на Авто.ру
АвтоВАЗ
Вазовский фургон Lada Largus с глухими задними и боковыми окнами — бестселлер российского сегмента лёгких коммерческих автомобилей и один из самых дешёвых грузовичков на нашем рынке. Кроме того, уже в этом году ожидается появление обновлённого «Ларгуса», который станет несколько богаче по отделке и оснащению.
У бензиновых версий объём грузового отсека — 2,54 кубометра, а грузоподъёмность достигает 725 кг. Также есть битопливная версия CNG на сжатом метане (газобалонная установка — итальянской фирмы BRC), но 90-литровый газовый баллон съедает часть грузового отсека (получается 2,22 кубометра) и снижает грузоподъёмность до примерно 620 кг. Зато обе версии позволяют тащить прицеп без тормозов массой до 650 кг, а клиренс у обеих составляет 170 мм в снаряжённом виде.
Вазовские бензиновые моторы объёмом 1,6 л развивают 87 л.с.
Без учёта скидочных программ 87-сильный Largus в 4 комплектациях стоит 612–680 тысяч рублей (в базе нет ГУРа), вариант на 106 сил в трёх версиях оценён в сумму от 708 000 до 723 000 рублей. Газо-метановый Largus CNG продаётся в единственной комплектации Comfort за 895 000 рублей.
Коммерческие Lada Largus до 1 млн. ₽ на Авто.ру
«ВИС-Авто»
До 2009 года это дочернее предприятие АвтоВАЗа, основанное ещё в 1991 году, было известно под именем «ВазИнтерСервис». Как и прежде, компания продолжает разрабатывать и производить лёгкие коммерческие и специальные автомобили на базе вазовских моделей, когда серийная машина «пилится» пополам и к передней половине несущего кузова пристыковываются оригинальные лонжероны под установку грузовых кузовов. Причём выпущенные в «ВИС-Авто» машины АвтоВАЗ заявляет на своём сайте вместе с ценами.
Так, на основе рестайлинговой Lada Granta «ВИС-Авто» выпускает 2-дверный автомобиль в виде бортового варианта или фургона. В такое семейство «Гранты» с индексом 23490 входят, в общей сложности, 13 вариантов: три бортовые платформы (короткая, длинная, с жёстким пластиковым колпаком и объёмом до 2,7 кубометра), два промтоварных фургона (короткий на 3,4 кубометра или длинный на 3,9 куба), пять фургонов универсальных (объём 3,3–4,1 кубометра), один изотермический на 3,2 куба и два с холодильной установкой (объём — 3,2 кубометра).
Мотор для всех вариантов един — вазовский бензиновый восьмиклапанник на 87 л.с. (для него заявлен 95-й бензин) в паре с 5-ступенчатой МКПП, привод — передний, клиренс — 160 мм. На машины с бортовыми платформами можно нагрузить от 720 до 780 кг, а их цена — от 717 до 745 тысяч рублей. Промтоварные фургоны берут на себя до 690 кг и стоят 743–756 тысяч рублей. Универсальные фургоны имеют грузоподъёмность от 650 до 700 кг, вилка цен — 753–782 тысячи рублей. Изотерма — это грузоподъёмность в 640 кг и цена 774 000 рублей. Самые дорогие — рефрижераторы: «будка» рассчитана на 600 кг груза, а цена — 979 000 или 994 000 рублей, в зависимости от холодильной установки (российская «Элинж» или американская Carrier).
Из полноприводной старушки «Нивы» в компании кроят бортовые варианты и фургоны с 2-дверной кабиной на 2 или 5 мест. Причём есть как обычное исполнение с клиренсом в 205 мм, так и бортовые спецверсии для грунтовок и бездорожья, отличающиеся клиренсом в 240 мм, усиленными пружинами, амортизаторами и задним мостом, более крупными шинами и дополнительными межколёсными «самоблоками» спереди и сзади. Правда, мотор безальтернативен: слабенький 1,7 л на 83 л.с. в связке с 5-МКПП и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала.
Короткая 2-местная Lada 4x4 с индексом 23460 и 5-местная версия (23461) с бортовой платформой (обычная или с колпаком) имеют общую грузоподъёмность до 625 кг, в зависимости от исполнения. Цены на 2-местные «бортовики» — от 725 000 до 827 000 рублей, на 5-местные — от 745 000 до 844 000 рублей.
На «Нивы» с короткой 2-местной кабиной также ставят «будки». На выбор — фургон универсальный (3,6 кубометра, грузоподъёмность 490 кг, цена 759 000 рублей), а также изотермический (3,2 куба, 490 кг) с холодильником или без него. Изотерма стоит 783 000 рублей, с холодильной установкой «Элинж» — 975 000 рублей, в холодильником Carrier — 983 000 рублей.
Машины ВИС до 1 млн. ₽ на Авто.ру
Bajaj
Это чудо-юдо, похожее на перекаченный анаболиками мотороллер «Муравей», зовётся Bajaj Maxima, и оно родом из Индии, где по дорогам бегают миллионы таких «тук-туков». С 2018 года дистрибуцией таких машин в Россию занялась московская фирма «Ист Вест Моторс», а основная ставка была сделана на дешевую эксплуатацию и низкую цену: Bajaj Maxima — самый дешёвый грузовик, который можно купить в России в новом виде!
За предельно простой и откровенно спартанский внутри аппарат, у которого мотоциклетный руль, одно место и в принципе нет печки, в России просят от 340 000 рублей. Сама Maxima весит 518 кг и берет на себя, по паспорту, 472 кг груза. Хотя, судя по размеру лонжеронов рамы, индийский «муравей» легко утащит на себе и полтонны. При этом на грузовую платформу габаритами 1650х1425 мм легко встают два европоддона.
Трицикл оснащен 1-цилиндровым японским 4-тактным дизелем Kubota объемом 450 «кубиков» и отдачей 9 л.с. и 23 Нм. Мотор разгоняет трицикл максимум до 50 км/час и имеет воздушно-масляное охлаждение, поэтому и печки нет. Понятно, что по городу и на «дальняк» на такой «треноге» сильно не погоняешь: слишком уж она тихоходна и некомфортно, а безопасность при ДТП вообще под большим вопросом. Но как дешёвый вариант для дачи, фермы, всевозможных складов и заводов — подойдёт. Правда, для его управления придется получать мотокатегорию А в правах.