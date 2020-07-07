Очень дешёвый комтранс: машины для работы ценой до 1 миллиона рублей

Выпускаемый с 2017 года грузовик УАЗ «Профи» создавался в пику нижегород­ским «ГАЗелям Бизнес», а также для замены модели УАЗ «Карго», которая могла взять на себя максимум 725 кг. В основе «Профи» — удлинённая и усиленная рама от внедорож­ника «Патриот», которая, вместе с дорабо­танными задним мостом и подвеской, позволила нарастить грузо­подъёмность вдвое.

Так, базовый бортовой заднеприводный «Профи» с двух­дверной кабиной на 3 места имеет грузо­подъёмность 1510 кг (указыва­ется вместе с пассажирами). Полно­приводная двух­местная модель берёт на себя 1435 кг, задне­приводник с 4-дверной 5-местной кабиной – 1320 кг, а такой же, но полно­приводный грузовик увезёт 1275 кг. В узкую бортовую платформу с одинарной кабиной входят 4 евро­поддона или 5 паллет в широком варианте, в кузов с двух­рядной кабиной поместятся 3 поддона, а с тентом грузовой объём будет 9,5, 10,5 и 7,2 кубометра соответ­ственно. Ещё УАЗ пред­лагает «Профи» с промтоварными, изотерми­ческими и рефрижера­торными фургонами вмести­мостью от 10,6 до 12 кубометров. Все эти «будки» — только с 2-дверной кабиной.

У грузовика — тот же бензиновый 2,7-литровый 150-сильный мотор ZMZ Pro, что и у «Патриота». Однако у «Профи» есть ещё и газо­бензиновая 143-сильная версия этого движка под работу на пропан-бутане из 100-литрового баллона. Коробка — модерни­зированная 5-МКПП, полный привод — с уазовской ручной раздаткой и «понижайкой» 1,94, в списке опций — блокировка заднего диффе­ренциала Eaton. Самые дешёвые машины — 2019 года выпуска, да и те входят в наш ценовой обзор на грани. Бортовые с одинарной кабиной — 835–890 тысяч, с двойной — от 945 000 до 1 000 000 рублей (машины 2020 года на 48–55 тысяч рублей дороже). Впрочем, опции (полный привод и ГБО для одинарной кабины, кондици­онер, подогрев лобового стекла, АБС, медиа­система и т.д.) могут легко накрутить цены под 1 млн рублей и выше. Фургоны 2019 года ещё дороже: промтоварный — от 912–974 тысяч, изотерма — от 987–1054 тысяч, а рефрижератор и вовсе только стартует с 1 156 000 рублей.

«Профи» слишком дорог? Тогда смотрим на более дешёвые ульяновские «буханки» и «голова­стики», объединённые в семейство СГР — «Старый Гражданский Ряд». И слово «старый» тут надо понимать буквально, ведь конструктив и эргономика этих машин, даже с учётом модерни­заций, уходят корнями ещё в 60-е годы! Но если надо дешёво и сердито возить грузы и пассажиров по плохим дорогам регионов и серьёзному бездорожью села, то альтер­натива СГР — только более дорогие газовские «Соболи», у которых не так хороша геометриче­ская проходи­мость из-за длинных свесов кузова.

Базовая модель СГР — 2-дверный «головастик» с бортовым тенто­ванным 7-кубовым кузовом на 4 евро­паллеты и 1225 кг груза. У 3-дверного 5-местного варианта «Фермер» кузов уже короче и вмещает 5,3 кубометра, а грузо­подъёмность — 1075 кг. «Буханка» выпускается в четырёх основных вариантах кузова: 2-местный цельно­металли­ческий фургон объёмом 6,5 куба на 925 кг груза и его частично остеклённый вариант на 2 или 5 мест и 2–3 кубометра, комби на 940 кг и 5–7 мест с глухой пере­городкой между салоном и грузовым отсеком, а также микро­автобус на 9 или 10 мест, включая водителя.

Мотор на всё семейство СГР один — бензиновый агрегат на 2,7 л и 112 л.с. (газовой версии нет) в связке с 5-МКПП и полным приводом, причём выпускаются машины как с «колхозными» мостами Timken с разъёмным картером, так и более современными мостами «Спайсер», задний уже с завода идёт с принуди­тельной блокировкой диффе­ренциала. Самые дешёвые «голова­стики» 2019 года с мостами Timken стоят, без учёта немного­численных опций, 699–760 тысяч рублей, «буханки» — 723–768 тысяч. Мосты Spicer добавляют к цене ещё примерно 40 000 рублей. Машины 2020 года выпуска дороже на 47–48 тысяч рублей.



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