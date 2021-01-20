В России появится самый доступный Porsche Taycan: известны цены

Заднеприводная модификация Porsche Taycan была пред­ставлена около года назад, но до нынешнего момента прода­валась только в Китае. Сейчас одно­моторный электрокар выходит на глобаль­ный рынок, причём в тех же двух вариантах испол­нения, что были анонсиро­ваны изначально.

В России такой Taycan будет предлагаться с двумя вариантами батареи и двумя же вариантами отдачи силовой установки. В базовом электро­мотор развивает до 408 л.с., ёмкость батареи составляет 79,2 кВт⋅ч, а проехать без подзарядки электрокар сможет около 430 километров. В испол­нении Plus показатели увеличи­ваются до 476 л.с., 93,4 кВт⋅ч и 484 кило­метров соответ­ственно. На динамику седана характери­стики аккуму­ляторов не влияют: в обоих случаях Taycan потратит на ускорение до 100 км/ч 5,4 секунды при макси­мальной скорости 230 км/ч (следующий по мощности Taycan 4S — 4,0 секунды и 250 км/ч).

При использовании системы быстрой зарядки на попол­нение энергозапаса с 5 до 80% у такого Тайкана уйдёт 22,5 минуты.

Отличить самый доступный Porsche Taycan от собратьев по внешнему виду удастся, пожалуй, только по колёсным дискам: они 19-дюймовые, имеют двуцветную отделку и скрывают чёрные тормозные суппорты, тогда как у 4S полиро­ванные колёса, а суппорта красного цвета. В Porsche подчеркнули, что чёрные детали отделки кузова (сплиттер, пороги и диффузор) идентичны тем, что применяются на Taycan 4S.

На российском рынке электро­мобилю в качестве опций предложат, к примеру, особый вариант отделки интерьера с использо­ванием материалов вторичной переработки, допол­ни­тельный дисплей для переднего пассажира, адаптивную пневмо­подвеску с электронно­регулиру­емыми амортиза­торами и фирменные карбон-керамиче­ские тормоза с 410-милли­метровыми дисками.

В России самый доступный Porsche Taycan стоит минимум 6 580 000 рублей. Базовая цена двух­моторного (и, соответ­ственно, полно­приводного) Taycan 4S составляет 7 810 000 рублей.