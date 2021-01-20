В России появится самый доступный Porsche Taycan: известны цены
Дмитрий Елизаров
Компания Porsche подтвердила скорое начало российских продаж самой бюджетной модификации электрокара Taycan. В дилерских центрах одномоторная версия появится в первом квартале нынешнего года. Благодаря упрощению силовой установки цена седана снизилась на
Заднеприводная модификация Porsche Taycan была представлена около года назад, но до нынешнего момента продавалась только в Китае. Сейчас одномоторный электрокар выходит на глобальный рынок, причём в тех же двух вариантах исполнения, что были анонсированы изначально.
В России такой Taycan будет предлагаться с двумя вариантами батареи и двумя же вариантами отдачи силовой установки. В базовом электромотор развивает до 408 л.с., ёмкость батареи составляет 79,2 кВт⋅ч, а проехать без подзарядки электрокар сможет около 430 километров. В исполнении Plus показатели увеличиваются до 476 л.с., 93,4 кВт⋅ч и 484 километров соответственно. На динамику седана характеристики аккумуляторов не влияют: в обоих случаях Taycan потратит на ускорение до
100 км/ч5,4 секунды при максимальной скорости 230 км/ч(следующий по мощности Taycan 4S — 4,0 секунды и 250 км/ч).
При использовании системы быстрой зарядки на пополнение энергозапаса с 5 до 80% у такого Тайкана уйдёт 22,5 минуты.
Отличить самый доступный Porsche Taycan от собратьев по внешнему виду удастся, пожалуй, только по колёсным дискам: они 19-дюймовые, имеют двуцветную отделку и скрывают чёрные тормозные суппорты, тогда как у 4S полированные колёса, а суппорта красного цвета. В Porsche подчеркнули, что чёрные детали отделки кузова (сплиттер, пороги и диффузор) идентичны тем, что применяются на Taycan 4S.
На российском рынке электромобилю в качестве опций предложат, к примеру, особый вариант отделки интерьера с использованием материалов вторичной переработки, дополнительный дисплей для переднего пассажира, адаптивную пневмоподвеску с электроннорегулируемыми амортизаторами и фирменные карбон-керамические тормоза с 410-миллиметровыми дисками.
В России самый доступный Porsche Taycan стоит минимум
6 580 000рублей. Базовая цена двухмоторного (и, соответственно, полноприводного) Taycan 4S составляет 7 810 000рублей.
В нынешнем году семейство Taycan должно пополниться новым типом кузова: Porsche готовит к выходу «вседорожный универсал» Taycan Cross Turismo. Предполагается, что силовые установки он позаимствует у седана, а вот аккумуляторы станут более ёмкими.