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Меньше мощности, тот же запас хода: электромобиль VW ID.3 получил дешёвый вариант

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Дмитрий Елизаров

Volkswagen нашёл способ снизить базовую стоимость электрохэтча ID.3 для европейского рынка. Как пишет Autocar, его оснастили самым слабым мотором из возможных, из-за чего набор 100 км/ч у хэтча займёт 9,6 секунды. Но при этом модели сохранили тот же запас хода, что и у более дорогих вариантов.

  • Электрохэтчбек уже доступен к заказу в Велико­британии. Новая комплектация под названием Pro заняла позицию на ступень ниже, чем ранее считавшаяся базовой Pro Performance. Доступный вариант получил электро­мотор, развивающий 145 л.с. и 270 Нм крутящего момента (двигатель Pro Performance выдаёт 204 л.с., а до 100 км/ч такой хэтч ускоряется за 7,3 секунды). При этом новинка оснащается той же 58-киловаттной батареей и может проехать без подзарядки те же 420 километров по циклу WLTP.

  • С учётом государственных субсидий новинка обойдётся в Велико­британии в 28 670 фунтов (2,92 миллиона рублей), тогда как следующая по уровню оснащения комплектация оценена в 29 990 фунтов (3,05 миллиона рублей).

  • В будущем Volkswagen обещает начать продажи ещё более доступных вариантов ID.3 — они будут отличаться менее мощными двигателями (до 110 л.с.) и менее ёмкими батареями. Ожидается, что самый бюджетный вариант электрокара сможет проезжать без подзарядки около 350 километров.

  • Следующей новинкой от Volkswagen в электрическом сегменте может стать кросс-вэн размером с VW Touareg. Модель с тремя рядами кресел и 306-сильной установкой под названием ID.6 X должна дебютировать в апреле.

Что важнее для электромобиля: мощность или запас хода?

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