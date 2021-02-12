Меньше мощности, тот же запас хода: электромобиль VW ID.3 получил дешёвый вариант

Электрохэтчбек уже доступен к заказу в Велико­британии. Новая комплектация под названием Pro заняла позицию на ступень ниже, чем ранее считавшаяся базовой Pro Performance. Доступный вариант получил электро­мотор, развивающий 145 л.с. и 270 Нм крутящего момента (двигатель Pro Performance выдаёт 204 л.с., а до 100 км/ч такой хэтч ускоряется за 7,3 секунды). При этом новинка оснащается той же 58-киловаттной батареей и может проехать без подзарядки те же 420 километров по циклу WLTP.

С учётом государственных субсидий новинка обойдётся в Велико­британии в 28 670 фунтов (2,92 миллиона рублей), тогда как следующая по уровню оснащения комплектация оценена в 29 990 фунтов (3,05 миллиона рублей).

В будущем Volkswagen обещает начать продажи ещё более доступных вариантов ID.3 — они будут отличаться менее мощными двигателями (до 110 л.с.) и менее ёмкими батареями. Ожидается, что самый бюджетный вариант электрокара сможет проезжать без подзарядки около 350 километров.