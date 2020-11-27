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Блогеры купили Гелик за 70 000 рублей, и он поехал

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Дмитрий Елизаров

Блогеры с YouTube-канала «Жекич Дубровский» не только раздобыли экзем­пляр Mercedes-Benz G-класса, названный «самым дешёвым в мире», но и смогли на нём заработать. Геленд­ваген, изначально напоми­навший комок ржавчины, уехал к новому владельцу своим ходом.

  • Внедорожник первого поколения, выпущенный в 1980 году, несколько лет ржавел под открытым небом, будучи лишённым не только крыши, но и всех стёкол, бамперов и облицовки. Владелец авто­мобиля перво­начально рассчитывал получить за него 150 тысяч рублей, но продол­житель­ный торг закончился на отметке в 70 тысяч. Покинуть промзону, в которой она хранилась, машина смогла только на эвакуаторе.

  • На автосервисе двигатель внедорожника не удалось сначала провернуть даже вручную. Однако после замены жидкостей, стартера, бензо­насоса и некоторых деталей трансмиссии (автомобиль укомп­лектован только механи­ческими коробками) мотор всё-таки удалось запустить.

  • Бороться со ржавчиной и «тоннами шпатлёвки» на кузове блогеры не стали, просто покрасив перво­начально буро-зелёный внедорожник в «радикаль­ный чёрный». А для облицовки передней части использо­вали раздобытые со значитель­ной скидкой новые детали от современного G-класса.

  • «Самый дешёвый Гелик в мире» обзавёлся решёткой радиатора, передним бампером и накладками на фары и колёсные арки. Разницу в ширине компен­сировали, раздвинув передние крылья и вварив внутрь полоски металла, вырезанные из капота от старого BMW. Подножки позаим­ство­вали у старого Hyundai Tucson. Наконец, внедорожник обзавёлся новыми колёсными дисками на 19 дюймов, стёклами, боковыми зеркалами и сигналами поворотов.

  • Все работы по «восстанов­лению» Геленд­вагена обошлись в 147 тысяч рублей. Продать же результат своих усилий блогеры смогли за 330 тысяч, перво­начально установив цену в 350 тысяч.

  • Mercedes-Benz планирует выделить семейство Гелендваген в отдельный суббренд. Такое позици­онирование позволит произво­дителю вывести на рынок ещё несколько моди­фикаций внедорожника и увеличить объёмы произ­водства, которые сейчас не соответ­ствуют рыночным запросам.

Ну как, похоже это на Гелендваген?

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