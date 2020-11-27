Блогеры купили Гелик за 70 000 рублей, и он поехал
Дмитрий Елизаров
Блогеры с YouTube-канала «Жекич Дубровский» не только раздобыли экземпляр Mercedes-Benz
Внимание: в видео содержится ненормативная лексика. Если она оскорбляет ваши уши, посмотрите на ведро на колёсиках с воздушным приводом.
Внедорожник первого поколения, выпущенный в 1980 году, несколько лет ржавел под открытым небом, будучи лишённым не только крыши, но и всех стёкол, бамперов и облицовки. Владелец автомобиля первоначально рассчитывал получить за него 150 тысяч рублей, но продолжительный торг закончился на отметке в 70 тысяч. Покинуть промзону, в которой она хранилась, машина смогла только на эвакуаторе.
На автосервисе двигатель внедорожника не удалось сначала провернуть даже вручную. Однако после замены жидкостей, стартера, бензонасоса и некоторых деталей трансмиссии (автомобиль укомплектован только механическими коробками) мотор всё-таки удалось запустить.
Бороться со ржавчиной и «тоннами шпатлёвки» на кузове блогеры не стали, просто покрасив первоначально буро-зелёный внедорожник в «радикальный чёрный». А для облицовки передней части использовали раздобытые со значительной скидкой новые детали от современного
G-класса.
«Самый дешёвый Гелик в мире» обзавёлся решёткой радиатора, передним бампером и накладками на фары и колёсные арки. Разницу в ширине компенсировали, раздвинув передние крылья и вварив внутрь полоски металла, вырезанные из капота от старого BMW. Подножки позаимствовали у старого Hyundai Tucson. Наконец, внедорожник обзавёлся новыми колёсными дисками на 19 дюймов, стёклами, боковыми зеркалами и сигналами поворотов.
Все работы по «восстановлению» Гелендвагена обошлись в 147 тысяч рублей. Продать же результат своих усилий блогеры смогли за 330 тысяч, первоначально установив цену в 350 тысяч.
Mercedes-Benz планирует выделить семейство Гелендваген в отдельный суббренд. Такое позиционирование позволит производителю вывести на рынок ещё несколько модификаций внедорожника и увеличить объёмы производства, которые сейчас не соответствуют рыночным запросам.