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Найден, возможно, самый дешёвый фуд-трак на AliExpress

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Дмитрий Елизаров

Издание Electrek в рамках своей регулярной рубрики по поиску самых странных электро­мобилей наткнулось на маркет­плейсе Alibaba на необычный трёх­колёсный грузовик от Henan Alchemy Food. Электро­мобиль предназ­начен для уличной торговли едой, полностью укомп­лектован нужным оборудова­нием и стоит от 1500 до 2050 долларов (от 110 до 150 тысяч рублей).

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  • Фуд-трак в топовой комплектации оснащён рабочими поверх­ностями из нержавеющей стали для приготов­ления еды, электрическим водо­нагревате­лем и раковиной, баками для воды на 20 литров и даже сейфом для наличных.

  • Кузов грузовичка снабдили выдвижными подпорками, а рабочее простран­ство повара-продавца — потолочным освещением. В одно­местной кабине водителя две двери.

  • При этом опирается фуд-трак всего на три колеса и управ­ляется по принципу мотоцикла. Журналисты ирони­зируют, что вопрос устойчи­вости трёх­колёсника решён за счёт очень компактного силового агрегата: он приводится в движение един­ственным электро­мотором с отдачей 1100 Вт (1,5 л.с.) и способен разогнаться лишь до 40 км/ч. При этом силовая установка преду­сматривает современный, хоть и компактный, литий-ионный аккумулятор.

  • Ранее издание Jalopnik публиковало отчёт об испытаниях «самого дешёвого электрокара в мире» от китайской компании Changli ценой всего 900 долларов — авто­мобиль купили в Китае через интернет. В январе стало известно, что электрокару заметно усовер­шен­ствовали конструкцию, и не исключено, это стало следствием публикаций издания.

Хороший способ начать свой бизнес, верно?

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