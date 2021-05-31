Найден, возможно, самый дешёвый фуд-трак на AliExpress
Дмитрий Елизаров
Издание Electrek в рамках своей регулярной рубрики по поиску самых странных электромобилей наткнулось на маркетплейсе Alibaba на необычный трёхколёсный грузовик от Henan Alchemy Food. Электромобиль предназначен для уличной торговли едой, полностью укомплектован нужным оборудованием и стоит от 1500 до 2050 долларов (от 110 до 150 тысяч рублей).
Фуд-трак в топовой комплектации оснащён рабочими поверхностями из нержавеющей стали для приготовления еды, электрическим водонагревателем и раковиной, баками для воды на 20 литров и даже сейфом для наличных.
Кузов грузовичка снабдили выдвижными подпорками, а рабочее пространство повара-продавца — потолочным освещением. В одноместной кабине водителя две двери.
При этом опирается фуд-трак всего на три колеса и управляется по принципу мотоцикла. Журналисты иронизируют, что вопрос устойчивости трёхколёсника решён за счёт очень компактного силового агрегата: он приводится в движение единственным электромотором с отдачей 1100 Вт (1,5 л.с.) и способен разогнаться лишь до
40 км/ч.При этом силовая установка предусматривает современный, хоть и компактный, литий-ионный аккумулятор.
Ранее издание Jalopnik публиковало отчёт об испытаниях «самого дешёвого электрокара в мире» от китайской компании Changli ценой всего 900 долларов — автомобиль купили в Китае через интернет. В январе стало известно, что электрокару заметно усовершенствовали конструкцию, и не исключено, это стало следствием публикаций издания.