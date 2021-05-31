Найден, возможно, самый дешёвый фуд-трак на AliExpress

Фуд-трак в топовой комплектации оснащён рабочими поверх­ностями из нержавеющей стали для приготов­ления еды, электрическим водо­нагревате­лем и раковиной, баками для воды на 20 литров и даже сейфом для наличных.

Кузов грузовичка снабдили выдвижными подпорками, а рабочее простран­ство повара-продавца — потолочным освещением. В одно­местной кабине водителя две двери.

При этом опирается фуд-трак всего на три колеса и управ­ляется по принципу мотоцикла. Журналисты ирони­зируют, что вопрос устойчи­вости трёх­колёсника решён за счёт очень компактного силового агрегата: он приводится в движение един­ственным электро­мотором с отдачей 1100 Вт (1,5 л.с.) и способен разогнаться лишь до 40 км/ч. При этом силовая установка преду­сматривает современный, хоть и компактный, литий-ионный аккумулятор.