Самый дешёвый электромобиль в мире за 66 тысяч рублей обновился
Дмитрий Елизаров
Китайская фирма Changli обновила свой компактный электромобиль ценой в 900 долларов (66 тысяч рублей по курсу на вторник, 12.01.2021). Известно об этом стало только после того, как некоторые жители США получили свои машины, заказанные через интернет. А подтолкнули их к покупке рассказы главного редактора портала Jalopnik Джейсона Торчински, который уже является владельцем одного из Changli.
Джейсон в очередном материале, посвящённом ультрадешёвому электромобилю, сообщил, что двое из его читателей, тоже заказавшие машины из Китая, поделились с ним фотографиями своих приобретений. И оказалось, что за полгода, прошедшие с покупки Джейсона, Changli заметно усовершенствовала конструкцию электрокара.
Он получил, к примеру, абсолютно новый кузов с иным силуэтом, новой линией дверей, другими бамперами и более современной светотехникой. Кроме того, электромобильчику добавили полноценные опускающиеся стёкла вместо прежних сдвижных «форточек», усилили багажник на крыше и разработали двухцветную схему окраски. В качестве серьёзного минуса Торчински отмечает полный отказ от задней двери: теперь доступ к багажному отделению возможен только из салона.
В интерьере появились новая передняя панель и дверные карты, улучшена отделка и изменено расположение некоторых органов управления. Что касается ходовой части, то Changli теперь комплектуется полностью дисковыми тормозами с гидравлическим приводом вместо прежнего механического. А доработка силового агрегата заключается в появлении у электромобиля нового редуктора с понижающей передачей: он призван облегчить водителю Changli, например, подъёмы в горку, так как 1,1-сильный штатный электромоторчик китайского хэтча справляется отнюдь не со всеми.
При этом, как отмечает Торчински, несмотря на масштабные изменения, цена электрокара осталась в целом прежней. Один из читателей, приславший Джейсону копии платёжных документов, пишет, что сам электромобиль, батарея и доставка из Китая в США обошлись ему в общей сложности в 3045 долларов (около 225 тысяч рублей), из которых примерно 900 долларов пришлись на машину и 300 — на аккумулятор.
Сам Джейсон приобрёл свой экземпляр электрокара летом прошлого года, а в октябре привёз его на осмотр к известному автоэксперту. После тщательного всестороннего осмотра Changli тот остался приятно поражён увиденным.