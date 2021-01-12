Самый дешёвый электромобиль в мире за 66 тысяч рублей обновился

Джейсон в очередном материале, посвящённом ультра­дешёвому электро­мобилю, сообщил, что двое из его читателей, тоже заказав­шие машины из Китая, поделились с ним фото­графиями своих приобретений. И оказалось, что за полгода, прошедшие с покупки Джейсона, Changli заметно усовер­шенство­вала конструкцию электрокара.

Он получил, к примеру, абсолютно новый кузов с иным силуэтом, новой линией дверей, другими бамперами и более современной свето­техникой. Кроме того, электро­мобиль­чику добавили полно­ценные опуска­ющиеся стёкла вместо прежних сдвижных «форточек», усилили багажник на крыше и разра­ботали двухцветную схему окраски. В качестве серьёзного минуса Торчински отмечает полный отказ от задней двери: теперь доступ к багажному отделению возможен только из салона.

В интерьере появились новая передняя панель и дверные карты, улучшена отделка и изменено располо­жение некоторых органов управления. Что касается ходовой части, то Changli теперь комп­лектуется полностью дисковыми тормозами с гидравли­ческим приводом вместо прежнего механиче­ского. А доработка силового агрегата заключается в появлении у электро­мобиля нового редуктора с понижающей передачей: он призван облегчить водителю Changli, например, подъёмы в горку, так как 1,1-сильный штатный электро­моторчик китайского хэтча справляется отнюдь не со всеми.

При этом, как отмечает Торчински, несмотря на масштабные изменения, цена электрокара осталась в целом прежней. Один из читателей, приславший Джейсону копии платёжных документов, пишет, что сам электро­мобиль, батарея и доставка из Китая в США обошлись ему в общей сложности в 3045 долларов (около 225 тысяч рублей), из которых примерно 900 долларов пришлись на машину и 300 — на аккумулятор.