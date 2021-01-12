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Самый дешёвый электромобиль в мире за 66 тысяч рублей обновился

Новости

Дмитрий Елизаров

Китайская фирма Changli обновила свой компактный электро­мобиль ценой в 900 долларов (66 тысяч рублей по курсу на вторник, 12.01.2021). Известно об этом стало только после того, как некоторые жители США получили свои машины, заказанные через интернет. А подтолкнули их к покупке рассказы главного редактора портала Jalopnik Джейсона Торчински, который уже является владельцем одного из Changli.

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  • Джейсон в очередном материале, посвящённом ультра­дешёвому электро­мобилю, сообщил, что двое из его читателей, тоже заказав­шие машины из Китая, поделились с ним фото­графиями своих приобретений. И оказалось, что за полгода, прошедшие с покупки Джейсона, Changli заметно усовер­шенство­вала конструкцию электрокара.

  • Он получил, к примеру, абсолютно новый кузов с иным силуэтом, новой линией дверей, другими бамперами и более современной свето­техникой. Кроме того, электро­мобиль­чику добавили полно­ценные опуска­ющиеся стёкла вместо прежних сдвижных «форточек», усилили багажник на крыше и разра­ботали двухцветную схему окраски. В качестве серьёзного минуса Торчински отмечает полный отказ от задней двери: теперь доступ к багажному отделению возможен только из салона.

  • В интерьере появились новая передняя панель и дверные карты, улучшена отделка и изменено располо­жение некоторых органов управления. Что касается ходовой части, то Changli теперь комп­лектуется полностью дисковыми тормозами с гидравли­ческим приводом вместо прежнего механиче­ского. А доработка силового агрегата заключается в появлении у электро­мобиля нового редуктора с понижающей передачей: он призван облегчить водителю Changli, например, подъёмы в горку, так как 1,1-сильный штатный электро­моторчик китайского хэтча справляется отнюдь не со всеми.

  • При этом, как отмечает Торчински, несмотря на масштабные изменения, цена электрокара осталась в целом прежней. Один из читателей, приславший Джейсону копии платёжных документов, пишет, что сам электро­мобиль, батарея и доставка из Китая в США обошлись ему в общей сложности в 3045 долларов (около 225 тысяч рублей), из которых примерно 900 долларов пришлись на машину и 300 — на аккумулятор.

  • Сам Джейсон приобрёл свой экземпляр электрокара летом прошлого года, а в октябре привёз его на осмотр к известному автоэксперту. После тщатель­ного всестороннего осмотра Changli тот остался приятно поражён увиденным.

Рискнули бы обзавестись таким электромобилем?

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