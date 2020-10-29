Американцы изучили китайский электрокар по цене Айфона. И очень удивились

Журналист и эксперт осмотрели крохотный электро­мобиль со всех сторон, включая двигатель, подвеску, салон и кузов. Сэнди Манро пришёл к выводу, что большая часть работ при сборке Changli выпол­няется вручную, и был искренне поражён тем, что произво­дителям удалось удержать цену на таком уровне.

Сэнди заявил, что сдвижные «форточки» в дверях выглядят даже лучше, чем окна на его личном Morgan Super Sport. Отдельного упоми­нания удостоилось качество лако­красочного покрытия, хотя сварные швы эксперта местами и удивили. Озадачило отсут­ствие переднего багажника: его крышка у электрокара есть, но при её поднятии открывается вид на переднюю подвеску и рулевой механизм. При помощи светодиодной «люстры» на крыше, по словам Манро, можно пугать кенгуру хоть круглые сутки.

Оба участника процесса отметили, что в салоне электрокара не видно голого металла, а потолок имеет натяжное покрытие и даже компактный люк со встроенными венти­ляторами. Заднюю подвеску по уровню простоты сравнили с той, что применя­ется на пикапах, а в конструкции передней эксперт обнаружил «самые маленькие стойки McPherson, что я когда-либо видел». При этом тормозных механизмов на передних колёсах Changli не имеет вообще, а на задних установлены барабанные.

Как отметил Сэнди, электромотор автомо­бильчика больше похож на двигатель от стиральной машины: он развивает всего 1,1 л.с. По словам Торчински, на домашнем рынке электрокар позици­онируется как машина для очень пожилых китайцев, которые уже не могут получить полно­ценные права, но на ней спокойно можно съездить, допустим, на продуктовый рынок или забрать внуков из детского сада.

Changli считается одним из самых доступных электрокаров в мире. Запаса энергии в аккуму­ляторах, установ­ленных под сиденьями, хватает на 37 километров пробега, а максимум, до которого он может разогнаться, — 40 км/ч. При этом в комплектацию Changli входят кондици­онер, FM-радио с USB-портом и камера заднего вида.