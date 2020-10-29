Американцы изучили китайский электрокар по цене Айфона. И очень удивились
Дмитрий Елизаров
Главный редактор портала Jalopnik Джейсон Торчински привёз собственный электромобиль марки Changli, купленный на Alibaba за 1235 долларов (97 тысяч рублей), на осмотр к авторитетному эксперту Сэнди Манро. Судя по видеоотчёту об осмотре, Манро остался приятно удивлён увиденным.
Журналист и эксперт осмотрели крохотный электромобиль со всех сторон, включая двигатель, подвеску, салон и кузов. Сэнди Манро пришёл к выводу, что большая часть работ при сборке Changli выполняется вручную, и был искренне поражён тем, что производителям удалось удержать цену на таком уровне.
Сэнди заявил, что сдвижные «форточки» в дверях выглядят даже лучше, чем окна на его личном Morgan Super Sport. Отдельного упоминания удостоилось качество лакокрасочного покрытия, хотя сварные швы эксперта местами и удивили. Озадачило отсутствие переднего багажника: его крышка у электрокара есть, но при её поднятии открывается вид на переднюю подвеску и рулевой механизм. При помощи светодиодной «люстры» на крыше, по словам Манро, можно пугать кенгуру хоть круглые сутки.
Оба участника процесса отметили, что в салоне электрокара не видно голого металла, а потолок имеет натяжное покрытие и даже компактный люк со встроенными вентиляторами. Заднюю подвеску по уровню простоты сравнили с той, что применяется на пикапах, а в конструкции передней эксперт обнаружил «самые маленькие стойки McPherson, что я когда-либо видел». При этом тормозных механизмов на передних колёсах Changli не имеет вообще, а на задних установлены барабанные.
Как отметил Сэнди, электромотор автомобильчика больше похож на двигатель от стиральной машины: он развивает всего 1,1 л.с. По словам Торчински, на домашнем рынке электрокар позиционируется как машина для очень пожилых китайцев, которые уже не могут получить полноценные права, но на ней спокойно можно съездить, допустим, на продуктовый рынок или забрать внуков из детского сада.
Changli считается одним из самых доступных электрокаров в мире. Запаса энергии в аккумуляторах, установленных под сиденьями, хватает на 37 километров пробега, а максимум, до которого он может разогнаться, —
40 км/ч.При этом в комплектацию Changli входят кондиционер, FM-радиос USB-портом и камера заднего вида.
На роль самого доступного электромобиля среди полноценных средств транспорта сейчас претендует Dacia Spring, представленная в середине октября. Официально стоимость кроссовера пока не названа, по некоторым предположениям, она составит около 12 тысяч евро (14 тысяч долларов или 1,1 миллиона рублей).