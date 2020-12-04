7 ошибок водителя, способных убить «автомат»

Почти даром: 7 крутых машин за копейки

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Константин Новацкий

Не хватает денег на культовый G-Class или Ferrari? Ничего страшного — эти машины реально купить, если сильно экономить на завтраках. Правда, большинство экзем­пляров всё же потребуют работы: сварки, покраски или покупки билета в другую страну. Словом, собрали для вас немного культовых автомо­билей по всему свету — от самого дешёвого «Гелика» до самой доступной Феррари.

1. Mercedes-Benz G-Class

Просторы YouTube полны историй об «оживле­ниях» машин-мертвецов. Обычно блогеры находят какую-нибудь рухлядь, долго пытаются запустить уцелев­ший мотор и по возмож­ности приводят в порядок всё остальное. Парням с канала «Жекич Дубровский» повезло вдвойне: уцелевшей машиной оказался леген­дарный Gelandewagen, причём тех времён, когда модель ценили за мужество, а не за понты.

Внедорожник 1980 года долго ржавел под дождём и снегом, но не сдался. Изначально продавец хотел выручить за машину около 150 000 рублей, но после торга ютуберы отдали 70 тысяч и хлопнули по рукам. С вос­станов­ле­нием пришлось повозиться: заставить работать закисший от времени двигатель, достать отсут­ствующие кузовные элементы, вернуть на место стёкла и разобраться с салоном. Однако работа обошлась всего в 147 000 рублей, после чего пере­крашенный в чёрный цвет «Гелик» был продан с приличной выгодой.

Заметим, речь вовсе не идёт о каком-то уникальном G-Class. Вот, например, несколько живых экзем­пляров на Авто.ру в диапазоне до 500 тысяч рублей. Если по вашим венам течёт хоть немного бензина, каждую из этих машин можно попытаться привести в божеский вид. А вот продавать затем или нет — решать уже вам.

2. Jaguar E-Type

Казалось бы, любая история о старом E-Type заканчи­вается большими цифрами. Однако это спорткупе 1969 года выпуска, выстав­ленное на торги, было оценено в смешные и унизитель­ные для Jaguar деньги: всего 1500 долларов США или 115 тысяч рублей. А всё дело в том, что авто­мобиль был не на ходу. И покрыт ржавчиной. И неаккуратно отремонти­рован. И огорчал поношенным салоном и стёртыми шинами.

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И всё же за время владения предыдущий хозяин кое-что успел. Перед тем, как на десяти­летие запечатать машину в гараже, он отремонти­ровал мотор, починил топливную систему и разобрался с охлаж­дением. Увы, ни кузова, ни обивки интерьера работа не коснулась. В целом, восстанов­ление машины подобно этой не кажется чем-то неосуще­ствимым. Во многом это и опреде­лило дальнейшую судьбу Ягуара: в начале ноября его отвоевали за 23 600 долларов (около 1,8 миллиона рублей). Что, заметим, тоже дёшево.

Что насчёт доступных E-Type говорит поиск на Авто.ру? А вот что!

3. Ferrari 599

За редкими исключениями спорткары из Маранелло просто так не выбрасы­вают — и уж точно не продают за копейки. Но тем интереснее каждый особенный случай. Например, в прошлом году на китайском аукционе засветилось вполне живое купе 599 GTB Fiorano. За покрытую пылью 620-сильную машину просили всего… 250 долларов или около 16 тысяч рублей. Как водится, в истории продажи хватало всякоразных «но».

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Прежде всего, сами торги. Площадкой для сбыта Ferrari стал полицей­ский аукцион по продаже битых или изъятых машин. И спорткар GTB, к сожалению, подошёл под обе эти категории: сначала он попал в аварию, а следом вскрылась мутная история с поддель­ными номерами. Купе оказалось не зареги­стри­ровано и не имело страховки. По правилам, такие машины в дальнейшем невозможно поставить на учёт. Всё, что оставалось полицейским, — это сбыть машину по цене металло­лома, а новому покупателю — оплатить время простоя на штраф­стоянке (почти 1500 долларов) и клятвенно обещать не кататься на машине и не отправлять за рубеж. В целом же покупка Ferrari за 250 баксов не выглядит ни как покупка Ferrari, ни уж точно как покупка машины за 250 долларов. Сплошные запреты и тьма запчастей.

Другое дело — варианты подороже. Вот тут есть из чего выбрать и чем насладиться.

4. АЗЛК-2141

Согласны, контраст слишком велик. Однако в сравнении с «китайской» Ferrari поздне­советский «Москвич» выглядит настоящим приобрете­нием. Особен­ность этой «капсулы времени» в том, что перед нами — почти уникальный для наших дней «сорок первый» в отличном состоянии, с родной краской, пробегом в каких-то 16 тысяч километров и смешным для машины-янгтаймера ценником 150 тысяч рублей.

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Хэтчбек появился на Авто.ру в конце октября, но по-прежнему ищет покупателя. Под капотом установлена уфимская «четвёрка» мощностью 72 лошадиные силы, а в ПТС значатся всего два владельца. Учитывая, что подобные экзем­пляры могут стоить намного дороже, покупка аутентичного «Москвича» по цене айфона выглядит вполне дальновидной сделкой.

5. Porsche 914

А вот — уже немецкая автоклассика, только родом из Минне­аполиса, США. В начале осени обладатель этого Porsche 914 1972-го пожелал расстаться с симпатичным родстером, созданным в конце 60-х усилиями компаний Porsche и Volkswagen. Однако удивляло не само желание продать раритетную машину, а сумма сделки. Свой 48-летний авто­мобиль владелец оценил в какие-то 2900 долларов, что явно мало для комплектного Porsche на хорошем ходу.

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Несмотря на то, что за компактной моделью 914 тянется шлейф «некано­ничного», неудачного и во многом недо­любленного Porsche (оппозитный мотор у машины распо­ложен по центру, смелый дизайн кузова-тарги сильно контрасти­ровал с модельной гаммой, а цена от года к году оставалась слишком высокой), тираж 914-го превысил 118 000 экзем­пляров, а в достиже­ниях значится титул «импортного авто­мобиля 1970 года» от американ­ского издания Motor Trend. Словом, добротный Porsche по цене ноутбука — вполне неплохая покупка. На Авто.ру периоди­чески появляются «девятьсот четырнад­цатые». Заходите и следите за объявлениями.

6. Audi Quattro Turbo

Не спешите умиляться — новому владельцу этого шустрого и редкого Audi Quattro есть чем заняться после покупки. Несмотря на добротное с виду состояние, спорткар 1985 года выпуска с турбиро­ванной 2,2-литровой «пятёркой» под капотом далёк от машины на каждый день.

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Почти 30 лет своей жизни автомобиль провёл на одном месте, без движения и обслужи­вания. А перед тем, как перейти в режим ожидания, успел проехать почти 300 000 км. Отсюда — и обилие накопив­шихся проблем с кузовом и техникой, и почти копеечная стоимость лота. В августе, когда Quattro был выставлен на торги, сумму сделки оцени­вали в 8–10 тысяч фунтов или около 950 000 рублей. Впрочем, усилиями аукци­онного дома CCA итоговый прайс удалось поднять до 17,2 тысячи или 1,7 миллиона рублей. Почти невероятно.

7. Subaru Impreza 2.5 RS

Тем временем где-то в штате Род-Айленд прямо сейчас владелец белого японского седана сильно желает стать пешеходом. Своё желание обменять тюнинго­ванную Impreza на возмож­ность ходить пешком он оценил в 5500 долларов или чуть больше 410 000 рублей.

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Помимо внешнего тюнинга в минимали­стичном JDM-стиле, 20-летний WRX доработан технически и может похвастать компо­нентами от версии STi, спортивной подвеской, прямоточным выхлопом, коваными 17-дюймо­выми колёсами и облегчённым интерьером без заднего дивана, музыки и, например, кондици­онера. Всё для дела. Ах да — легендарная машина не только доработана, но и лишена отметок о ДТП. Везёт кому-то на том берегу Атлантики…

Кстати, в наших краях тоже водятся Импрезы этого поколения. Взгляните.

Купить машину или съесть вкусный стейк?

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