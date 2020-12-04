Почти даром: 7 крутых машин за копейки
Константин Новацкий
Не хватает денег на культовый G-Class или Ferrari? Ничего страшного — эти машины реально купить, если сильно экономить на завтраках. Правда, большинство экземпляров всё же потребуют работы: сварки, покраски или покупки билета в другую страну. Словом, собрали для вас немного культовых автомобилей по всему свету — от самого дешёвого «Гелика» до самой доступной Феррари.
1. Mercedes-Benz G-Class
Просторы YouTube полны историй об «оживлениях» машин-мертвецов. Обычно блогеры находят какую-нибудь рухлядь, долго пытаются запустить уцелевший мотор и по возможности приводят в порядок всё остальное. Парням с канала «Жекич Дубровский» повезло вдвойне: уцелевшей машиной оказался легендарный Gelandewagen, причём тех времён, когда модель ценили за мужество, а не за понты.
Внедорожник 1980 года долго ржавел под дождём и снегом, но не сдался. Изначально продавец хотел выручить за машину около 150 000 рублей, но после торга ютуберы отдали 70 тысяч и хлопнули по рукам. С восстановлением пришлось повозиться: заставить работать закисший от времени двигатель, достать отсутствующие кузовные элементы, вернуть на место стёкла и разобраться с салоном. Однако работа обошлась всего в 147 000 рублей, после чего перекрашенный в чёрный цвет «Гелик» был продан с приличной выгодой.
Заметим, речь вовсе не идёт о каком-то уникальном
2. Jaguar E-Type
Казалось бы, любая история о старом
И всё же за время владения предыдущий хозяин кое-что успел. Перед тем, как на десятилетие запечатать машину в гараже, он отремонтировал мотор, починил топливную систему и разобрался с охлаждением. Увы, ни кузова, ни обивки интерьера работа не коснулась. В целом, восстановление машины подобно этой не кажется чем-то неосуществимым. Во многом это и определило дальнейшую судьбу Ягуара: в начале ноября его отвоевали за 23 600 долларов (около 1,8 миллиона рублей). Что, заметим, тоже дёшево.
Что насчёт доступных E-Type говорит поиск на Авто.ру? А вот что!
3. Ferrari 599
За редкими исключениями спорткары из Маранелло просто так не выбрасывают — и уж точно не продают за копейки. Но тем интереснее каждый особенный случай. Например, в прошлом году на китайском аукционе засветилось вполне живое купе 599 GTB Fiorano. За покрытую пылью 620-сильную машину просили всего… 250 долларов или около 16 тысяч рублей. Как водится, в истории продажи хватало всякоразных «но».
Прежде всего, сами торги. Площадкой для сбыта Ferrari стал полицейский аукцион по продаже битых или изъятых машин. И спорткар GTB, к сожалению, подошёл под обе эти категории: сначала он попал в аварию, а следом вскрылась мутная история с поддельными номерами. Купе оказалось не зарегистрировано и не имело страховки. По правилам, такие машины в дальнейшем невозможно поставить на учёт. Всё, что оставалось полицейским, — это сбыть машину по цене металлолома, а новому покупателю — оплатить время простоя на штрафстоянке (почти 1500 долларов) и клятвенно обещать не кататься на машине и не отправлять за рубеж. В целом же покупка Ferrari за 250 баксов не выглядит ни как покупка Ferrari, ни уж точно как покупка машины за 250 долларов. Сплошные запреты и тьма запчастей.
Другое дело — варианты подороже. Вот тут есть из чего выбрать и чем насладиться.
4. АЗЛК-2141
Согласны, контраст слишком велик. Однако в сравнении с «китайской» Ferrari позднесоветский «Москвич» выглядит настоящим приобретением. Особенность этой «капсулы времени» в том, что перед нами — почти уникальный для наших дней «сорок первый» в отличном состоянии, с родной краской, пробегом в каких-то 16 тысяч километров и смешным для машины-янгтаймера ценником 150 тысяч рублей.
Хэтчбек появился на Авто.ру в конце октября, но по-прежнему ищет покупателя. Под капотом установлена уфимская «четвёрка» мощностью 72 лошадиные силы, а в ПТС значатся всего два владельца. Учитывая, что подобные экземпляры могут стоить намного дороже, покупка аутентичного «Москвича» по цене айфона выглядит вполне дальновидной сделкой.
5. Porsche 914
А вот — уже немецкая автоклассика, только родом из Миннеаполиса, США. В начале осени обладатель этого Porsche 914
Несмотря на то, что за компактной моделью 914 тянется шлейф «неканоничного», неудачного и во многом недолюбленного Porsche (оппозитный мотор у машины расположен по центру, смелый дизайн кузова-тарги сильно контрастировал с модельной гаммой, а цена от года к году оставалась слишком высокой), тираж
6. Audi Quattro Turbo
Не спешите умиляться — новому владельцу этого шустрого и редкого Audi Quattro есть чем заняться после покупки. Несмотря на добротное с виду состояние, спорткар 1985 года выпуска с турбированной 2,2-литровой «пятёркой» под капотом далёк от машины на каждый день.
Почти 30 лет своей жизни автомобиль провёл на одном месте, без движения и обслуживания. А перед тем, как перейти в режим ожидания, успел проехать почти
7. Subaru Impreza 2.5 RS
Тем временем где-то в штате Род-Айленд прямо сейчас владелец белого японского седана сильно желает стать пешеходом. Своё желание обменять тюнингованную Impreza на возможность ходить пешком он оценил в 5500 долларов или чуть больше 410 000 рублей.
Помимо внешнего тюнинга в минималистичном JDM-стиле,
Кстати, в наших краях тоже водятся Импрезы этого поколения. Взгляните.