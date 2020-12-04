Почти даром: 7 крутых машин за копейки

Внедорожник 1980 года долго ржавел под дождём и снегом, но не сдался. Изначально продавец хотел выручить за машину около 150 000 рублей, но после торга ютуберы отдали 70 тысяч и хлопнули по рукам. С вос­станов­ле­нием пришлось повозиться: заставить работать закисший от времени двигатель, достать отсут­ствующие кузовные элементы, вернуть на место стёкла и разобраться с салоном. Однако работа обошлась всего в 147 000 рублей, после чего пере­крашенный в чёрный цвет «Гелик» был продан с приличной выгодой.

Заметим, речь вовсе не идёт о каком-то уникальном G-Class. Вот, например, несколько живых экзем­пляров на Авто.ру в диапазоне до 500 тысяч рублей. Если по вашим венам течёт хоть немного бензина, каждую из этих машин можно попытаться привести в божеский вид. А вот продавать затем или нет — решать уже вам.