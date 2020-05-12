BMW X6 российской сборки оказался дороже и богаче машин из США

Опрос: самые дорогие и самые дешёвые машины, на которых вы ездили

Александр Мирошкин

Дешёвая машина — понятие растяжимое, и для каждого оно своё. Для кого-то дешевизна определяется миллионами рублей, а для кого-то — десятками тысяч. И ровно то же самое можно сказать про дорогие автомобили! Расскажите нам в комментариях о самой простой машине, на которой вам доводилось ездить, а также о самом дорогом и роскошном автомобиле, за руль которого удалось попасть. 

По традиции, мы выберем самые крутые истории и поделимся ими со всеми читателями Журнала Авто.ру, как мы делали это с вашими рассказами про ремонт своими руками, первый штраф и первую царапину.

Что такое дешёвая машина лично для вас?

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