Опрос: самые дорогие и самые дешёвые машины, на которых вы ездили

Дешёвая машина — понятие растяжимое, и для каждого оно своё. Для кого-то дешевизна определяется миллионами рублей, а для кого-то — десятками тысяч. И ровно то же самое можно сказать про дорогие автомобили! Расскажите нам в комментариях о самой простой машине, на которой вам доводилось ездить, а также о самом дорогом и роскошном автомобиле, за руль которого удалось попасть.

По традиции, мы выберем самые крутые истории и поделимся ими со всеми читателями Журнала Авто.ру, как мы делали это с вашими рассказами про ремонт своими руками, первый штраф и первую царапину.