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Кабриолеты до 500 000 ₽? Они существуют!

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Константин Новацкий

Кабриолет, если он новый, штука недешёвая. Самая доступная из «открывашек» в России сейчас оценивается в два миллиона рублей. Но за эти деньги можно взять целую пачку машин из нашей подборки. Вот они — и все дешевле 500 тысяч. С пылу, с жару, к лету.

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Ford Escort Cabriolet — 220 000 рублей

Не стоит спрашивать у продавца, как он называет свой небесно-голубой Escort 89-го. Куда любопытнее состояние кабриолета, объём вложений в это состояние и, конечно, цена. При всём внешнем эпатаже открытый Ford оценивается в две с небольшим сотни тысяч рублей, что не так много за «участника автошоу» с музыкой, двумя магнитолами и полностью рабочей складной крышей. Любители потратиться на что-то необычное — не теряйте времени!

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Honda CR-X Del Sol — 470 000 рублей

Да, она розовая. Зато это Honda. Компактная переднеприводная тарга Del Sol (с убирающейся секцией крыши) дебютировала в 90-х на волне успеха хэтча CR-X, а к середине двухтысячных получила статус одной из самых тюнингуемых «Хонд». В какой-то момент казалось, что найти в мире оригинальный, нетронутый доработками Del Sol невозможно. К слову, этот экземпляр из Москвы также в тюнинге: обвес, диски, салон. Мотор — 1,6-литровая «четвёрка» мощностью 125 сил. Коробка — не самый драйверский, зато удобный в городе «автомат».

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Citroen C3 Pluriel — 300 000 рублей

Индивидуальность этого Citroen C3 — не в стиле, а в выдумке. По факту, перед нами дважды кабриолет: вы можете либо просто сдвинуть мягкую секцию крыши на направляющих салазках и получить почти открытую машину-корзинку, либо снять салазки и кататься на настоящем кабриолете без верха. Да, во втором случае массивные элементы придётся оставить в гараже, потому что в машину они не помещаются. Странноватая для супермини конструкция продержалась на конвейере до 2010 года, после чего к этой идее не возвращались. Однако сегодня Pluriel с его крышей выглядит вполне заманчиво, а конкретно этот — с пробегом 143 000 км — ещё и ухожен. Чем не вариант к лету?

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Smart Roadster — 480 000 рублей

Если продолжать несерьёзную тему, то нельзя пройти мимо настоящего родстера в лице Smart! Даже сегодня, спустя 15 лет после появления на свет, этот заднемоторный стиляга не выглядит гостем из прошлого. А учитывая состояние машины на фото, кажется, что Roadster смог избежать большинства адовых кругов российской эксплуатации. По словам владельца, состояние машины с пробегом за 160 000 км хорошее, а аппетиты 82-сильного моторчика скромны. В качестве ложки дёгтя — фирменная коробка-робот, к характеру которой придётся привыкнуть...

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Lada Samara Fun — 450 000 рублей

Открытая «восьмёрка» с мягким верхом и в первозданном виде. Что это, если не редкость? Для АвтоВАЗа такие машины не были конвейерными, а проекты вроде Natacha или San Remo делали сторонние компании и, в основном, за рубежом. Отличались и гаражные умельцы, однако данный экземпляр вовсе не самоделка, а настоящий «заводской» ландо от немецкой Bohse. Был куплен в Германии, затем пригнан в Ялту, а прямо сейчас находится в Подмосковье. Шикарное состояние, короткое крыло, двойной багажник. Спешите видеть и купить.

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Renault Megane II — 400 000 рублей

Этот Renault просто создан для езды с открытым верхом. Отчасти потому, что модная по меркам 2000-х поднятая жёсткая крыша делает профиль карикатурным. Впрочем, о вкусах не спорят. А вот о цене — пожалуйста. Сейчас этот Megane 2006-го с кремовым салоном, 105-сильным дизелем на механике и пробегом в 153 000 км оценивается в 400 тысяч рублей. «Чего так мало?» или «Сколько-сколько?!» — решать уже вам.

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Trabant Tramp — 350 000 рублей

Если вы не коллекционер и не любитель выхлопа послевоенной ГДР, то почему бы не купить этот открытый Trabant чисто ради фана? Да, тут нет ни дверей, ни удобного складного механизма крыши. Зато характера, индивидуальности и свежего воздуха хоть отбавляй. А вдобавок нынешние 350 000 ₽ реально «опустить» до более вменяемых величин. Хотя вменяемость в данном случае — помеха подобным покупкам.

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VW Golf IV — 500 000 рублей

Ровно за полмиллиона рублей можно позволить себе Das Auto – VW Golf четвёртого поколения в ярко-жёлтом цвете с автоматической складной крышей. Со слов продавца-сочинца, салону кабрика уделялось много внимания, а кресла и крыша сейчас обиты дорогой кожей. Отличный бонус для тех, кто всё лето не намерен поднимать матерчатую крышу.

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Mercedes-Benz CLK 230 — 445 000 рублей

Все пути рано или поздно ведут к Мерседесу, и поиски кабриолета за полмиллиона — тоже. 2001 год, 140 заявленных тысяч километров (молчать!), 2,3-литровый 197-сильный мотор и весьма неплохое состояние. Да, этот CLK далеко не юноша, зато выглядит неплохо и, если верить продавцу, эксплуатировался только летом, пережидая зимний сезон в гараже. Стоит проверить. Вдруг это тот самый кабриолет, который завершит ваш поиск?

Решились бы на покупку недорогого кабриолета?

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