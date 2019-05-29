Кабриолеты до 500 000 ₽? Они существуют!

Citroen C3 Pluriel — 300 000 рублей

Индивидуальность этого Citroen C3 — не в стиле, а в выдумке. По факту, перед нами дважды кабриолет: вы можете либо просто сдвинуть мягкую секцию крыши на направляющих салазках и получить почти открытую машину-корзинку, либо снять салазки и кататься на настоящем кабриолете без верха. Да, во втором случае массивные элементы придётся оставить в гараже, потому что в машину они не помещаются. Странноватая для супермини конструкция продержалась на конвейере до 2010 года, после чего к этой идее не возвращались. Однако сегодня Pluriel с его крышей выглядит вполне заманчиво, а конкретно этот — с пробегом 143 000 км — ещё и ухожен. Чем не вариант к лету?