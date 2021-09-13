Меньше престижа, больше опций: как россияне выбирают автомобили. Опрос Авто.ру

Дмитрий Савостьянчик
Большинство россиян не хотят переплачивать за престижность автомобиля, предпочитая модель пониже классом, но с более богатым оснащением. Об этом говорят итоги опроса пользователей Авто.ру.
Покупатели готовы остановить свой выбор на автомобиле классом пониже как ради хорошего оснащения, так и ради привлекательной цены. Например, обновлённый седан Kia Cerato в максимальной комплектации стоит всего на 5 тысяч дороже, чем базовый K5.
Лишь каждый седьмой покупатель согласен купить машину классом ниже ради красивого дизайна. Но почти столько же опрошенных в принципе не готовы отказаться от уже сделанного выбора в пользу более престижного автомобиля.
Класс машины для большинства (39% респондентов) — это в первую очередь имидж марки. Почти четверть участников опроса считают, что престижный автомобиль немыслим без крутых технологий, которые не всегда доступны в масс-маркете.
А вот качество отделочных материалов и внешность на «престижность» влияют не так сильно — в 13 и 9% случаев соответственно. Такое мнение можно объяснить тем, что хорошая отделка теперь всё чаще встречается в относительно недорогих моделях. Как и интересный дизайн.
Размер машины, удобство для задних пассажиров и разные другие опции, по мнению пользователей, не показатель высокого статуса: на них обращают внимание лишь 16% опрошенных в сумме.