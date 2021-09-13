На сколько подорожали новые автомобили, как меняется спрос на «летние» автомобили в разные сезоны и многое другое: дайджест бизнес-новостей за август

Меньше престижа, больше опций: как россияне выбирают автомобили. Опрос Авто.ру
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Большинство россиян не хотят переплачивать за престижность автомобиля, предпочитая модель пониже  классом, но с более богатым оснащением. Об этом говорят итоги опроса пользователей Авто.ру.

Покупатели готовы остановить свой выбор на автомобиле классом пониже как ради хорошего оснащения, так и ради привлекательной цены. Например, обновлённый седан Kia Cerato в максимальной комплектации стоит всего на 5 тысяч дороже, чем базовый K5.

Лишь каждый седьмой покупатель согласен купить машину классом ниже ради красивого дизайна. Но почти столько же опрошенных в принципе не готовы отказаться от уже сделанного выбора в пользу более престижного автомобиля.

Класс машины для большинства (39% респондентов) — это в первую очередь имидж марки. Почти четверть участников опроса считают, что престижный автомобиль немыслим без крутых технологий, которые не всегда доступны в масс-маркете.

А вот качество отделочных материалов и внешность на «престижность» влияют не так сильно — в 13 и 9% случаев соответственно. Такое мнение можно объяснить тем, что хорошая отделка теперь всё чаще  встречается в относительно недорогих моделях. Как и интересный дизайн.

Размер машины, удобство для задних пассажиров и разные другие опции, по мнению пользователей, не показатель высокого статуса: на них обращают внимание лишь 16% опрошенных в сумме.

А что выберете вы?

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