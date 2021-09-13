Меньше престижа, больше опций: как россияне выбирают автомобили. Опрос Авто.ру

Лишь каждый седьмой покупатель согласен купить машину классом ниже ради красивого дизайна. Но почти столько же опрошенных в принципе не готовы отказаться от уже сделанного выбора в пользу более престижного автомобиля.

Класс машины для большинства (39% респондентов) — это в первую очередь имидж марки. Почти четверть участников опроса считают, что престижный автомобиль немыслим без крутых технологий, которые не всегда доступны в масс-маркете.