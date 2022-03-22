«Чайка», бегущая по лезвию. Фотопост
Александр Мирошкин
Даже культовые советские автомобили не слишком часто принимают участие в крутых фотосессиях. Но некоторые автомобили из СССР определённо достойны внимания классных фотографов. Кажется, Доминикас Лайберис из Латвии полностью с этим согласен, поэтому он устроил впечатляющую съёмку шестиметровому советскому лимузину ГАЗ-14 «Чайка».
Эта модель собиралась вручную на Горьковском автозаводе с 1977 по 1988 годы. Всего было сделано 1114 экземпляров. И, кажется, даже создатель «Чайки» Станислав Волков не мог предположить, что одна из его машин когда-нибудь станет участником настолько красочной фотосессии. Жаль только, что картинок получилось не очень много. Поэтому мы заканчиваем с буквами. Просто наслаждайтесь!