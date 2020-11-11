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Как с помощью чатов бесплатно получать дополнительный трафик на Авто.ру: кейс Fresh Auto

Про бизнес

Одна из наиболее важных задач отдела маркетинга дилерского центра — настройка и работа со всеми каналами входящего трафика. На Авто.ру пользо­ватели могут связаться с продавцом авто­мобиля любым удобным способом: позвонить, оставить заявку на обратный звонок или написать в чат — и треть посетителей предпочитают именно этот способ общения.

Как подключить чаты

Бесплатно подключить чаты ко всем своим объявлениям на Авто.ру можно в один клик, в личном кабинете. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки», «Чаты» и пере­двинуть ползунок напротив «Подключить чаты». 

Чаты появятся во всех объявлениях. Отвечать пользо­вателям можно в личном кабинете.


Чтобы дополнительно повысить качество обработки лидов, дилеры могут автомати­зировать работу с чатами. Для этого необходимо настроить обмен данными по API или подключить чаты Авто.ру к одному из агрегаторов чатов, например, Jivosite.

Как подключить чаты к Jivosite

C помощью интеграции c Jivosite дилер может настроить получе­ние всех входящих обращений от клиентов в режиме одного окна. Кроме того, есть вариант исполь­зовать ряд преиму­ществ агрегатора, например, назначать допол­нительных операторов чата, а также собирать и анализи­ровать статистику обращений. 

Для подключения чатов к Jivosite дилеру достаточно указать данные для входа в личный кабинет Авто.ру в соответ­ствующих полях на сайте агрегатора, а также включить интеграцию в настройках «Чатов» личного кабинета.

После этого все сообщения будут дублиро­ваться в отдельном канале на Jivosite — это удобно при использо­вании чатов из нескольких каналов продаж, например, с разных классифайдов.

70 дополнительных сделок из чатов: кейс компании Fresh Auto

Компания «Фреш Авто» уже несколько лет использует мессенджеры для консультации клиентов. С началом пандемии дилер также запустил онлайн-продажи новых и подер­жанных автомо­билей, в том числе с помощью чатов. 

Работу с чатом Авто.ру дилер настроил через Jivosite. Преиму­щество агрегатора — простота подключе­ния и наличие десктопной и мобиль­ной версии сервиса. На сегодняшний день чаты приносят компании до 23% входящего трафика. 

Вот как устроен процесс работы с чатами на Авто.ру у «Фреш Авто»:

  • клиент задаёт вопрос на Авто.ру;

  • обращение автоматически генериру­ется через Jivo и приходит в общий чат сотрудников;

  • в общем чате сотрудники сразу видят вопрос, и менеджер соответ­ствующего подраз­деления берёт клиента в работу. Обращения клиентов классифи­цируются по типу вопроса, например, консуль­тация, не связанная с покупкой (кредит, trade-in, адреса автосалонов, режим работы), запись на сервиc, приобре­тение автомобиля и так далее;

  • данные клиентов фиксируются в CRM. Также менеджер имеет возмож­ность перевести клиента по требуемой ему услуге к другому специалисту.

В день Fresh Auto получает до 170 уникальных обращений в чатах Авто.ру. Ежемесячно из текстового трафика дилер получает около бесплатных 70 сделок — это клиенты, на привле­чение которых дилер не тратит допол­нитель­ный бюджет: они пред­почитают не звонить продавцу, а пере­писы­ваться с ним, и тот дилер, который такую возмож­ность предо­ставит, получит конкурент­ное преиму­щество. 

Светлана Гамзатова, директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto:

«Интеграция CRM Fresh Auto с чатами на Авто.ру через Jivosite дала компании возмож­ность получения полно­ценной аналитики, автомати­ческого создания и сохранения чата с клиентом с привязкой к карточке клиента».


Если у вас остались вопросы о том, как подключить чаты на Авто.ру, обратитесь к своему менеджеру или напишите нам на электронную почту: accounting@yandex-team.ru.

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