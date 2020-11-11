Как с помощью чатов бесплатно получать дополнительный трафик на Авто.ру: кейс Fresh Auto
Одна из наиболее важных задач отдела маркетинга дилерского центра — настройка и работа со всеми каналами входящего трафика. На Авто.ру пользователи могут связаться с продавцом автомобиля любым удобным способом: позвонить, оставить заявку на обратный звонок или написать в чат — и треть посетителей предпочитают именно этот способ общения.
Как подключить чаты
Бесплатно подключить чаты ко всем своим объявлениям на Авто.ру можно в один клик, в личном кабинете. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки», «Чаты» и передвинуть ползунок напротив «Подключить чаты».
Чаты появятся во всех объявлениях. Отвечать пользователям можно в личном кабинете.
Чтобы дополнительно повысить качество обработки лидов, дилеры могут автоматизировать работу с чатами. Для этого необходимо настроить обмен данными по API или подключить чаты Авто.ру к одному из агрегаторов чатов, например, Jivosite.
Как подключить чаты к Jivosite
C помощью интеграции c Jivosite дилер может настроить получение всех входящих обращений от клиентов в режиме одного окна. Кроме того, есть вариант использовать ряд преимуществ агрегатора, например, назначать дополнительных операторов чата, а также собирать и анализировать статистику обращений.
Для подключения чатов к Jivosite дилеру достаточно указать данные для входа в личный кабинет Авто.ру в соответствующих полях на сайте агрегатора, а также включить интеграцию в настройках «Чатов» личного кабинета.
После этого все сообщения будут дублироваться в отдельном канале на Jivosite — это удобно при использовании чатов из нескольких каналов продаж, например, с разных классифайдов.
70 дополнительных сделок из чатов: кейс компании Fresh Auto
Компания «Фреш Авто» уже несколько лет использует мессенджеры для консультации клиентов. С началом пандемии дилер также запустил онлайн-продажи новых и подержанных автомобилей, в том числе с помощью чатов.
Работу с чатом Авто.ру дилер настроил через Jivosite. Преимущество агрегатора — простота подключения и наличие десктопной и мобильной версии сервиса. На сегодняшний день чаты приносят компании до 23% входящего трафика.
Вот как устроен процесс работы с чатами на Авто.ру у «Фреш Авто»:
-
клиент задаёт вопрос на Авто.ру;
-
обращение автоматически генерируется через Jivo и приходит в общий чат сотрудников;
-
в общем чате сотрудники сразу видят вопрос, и менеджер соответствующего подразделения берёт клиента в работу. Обращения клиентов классифицируются по типу вопроса, например, консультация, не связанная с покупкой (кредит, trade-in, адреса автосалонов, режим работы), запись на сервиc, приобретение автомобиля и так далее;
-
данные клиентов фиксируются в CRM. Также менеджер имеет возможность перевести клиента по требуемой ему услуге к другому специалисту.
В день Fresh Auto получает до 170 уникальных обращений в чатах Авто.ру. Ежемесячно из текстового трафика дилер получает около бесплатных 70 сделок — это клиенты, на привлечение которых дилер не тратит дополнительный бюджет: они предпочитают не звонить продавцу, а переписываться с ним, и тот дилер, который такую возможность предоставит, получит конкурентное преимущество.
Светлана Гамзатова, директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto:
«Интеграция CRM Fresh Auto с чатами на Авто.ру через Jivosite дала компании возможность получения полноценной аналитики, автоматического создания и сохранения чата с клиентом с привязкой к карточке клиента».
Если у вас остались вопросы о том, как подключить чаты на Авто.ру, обратитесь к своему менеджеру или напишите нам на электронную почту: accounting@yandex-team.ru.