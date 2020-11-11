Как с помощью чатов бесплатно получать дополнительный трафик на Авто.ру: кейс Fresh Auto

Одна из наиболее важных задач отдела маркетинга дилерского центра — настройка и работа со всеми каналами входящего трафика. На Авто.ру пользо­ватели могут связаться с продавцом авто­мобиля любым удобным способом: позвонить, оставить заявку на обратный звонок или написать в чат — и треть посетителей предпочитают именно этот способ общения.

Как подключить чаты

Бесплатно подключить чаты ко всем своим объявлениям на Авто.ру можно в один клик, в личном кабинете. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки», «Чаты» и пере­двинуть ползунок напротив «Подключить чаты».