Часы некоторых Honda автоматически отбросило на 20 лет назад

Владельцы подержанных автомобилей марок Honda и Acura столкнулись с неожиданной проблемой: бортовые часы штатных головных устройств модели Navi с наступлением Нового года оказались переведены на 1 января 2002 года. Как сообщает Jalopnik, проблема фиксируется владельцами как в США, так и в Европе, а производитель не знает, что с ней делать.