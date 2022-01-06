Часы некоторых Honda автоматически отбросило на 20 лет назад

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Владельцы подержанных автомобилей марок Honda и Acura столкнулись с неожиданной проблемой: бортовые часы штатных головных устройств модели Navi с наступлением Нового года оказались переведены на 1 января 2002 года. Как сообщает Jalopnik, проблема фиксируется владельцами как в США, так и в Европе, а производитель не знает, что с ней делать.
Ранее в США придумали необычный способ бороться с ворами, крадущими ценные вещи из салонов автомобилей: их владельцы просто оставляют машины с открытыми багажниками, демонстрируя, что ничего ценного в салонах нет.