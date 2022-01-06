Оставить коммент

В Вегасе показали Togg Transition — концептуальный электрокар из Турции

Часы некоторых Honda автоматически отбросило на 20 лет назад

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Владельцы подержанных автомобилей марок Honda и Acura столкнулись с неожиданной проблемой: бортовые часы штатных головных устройств модели Navi с наступлением Нового года оказались переведены на 1 января 2002 года. Как сообщает Jalopnik, проблема фиксируется владельцами как в США, так и в Европе, а производитель не знает, что с ней делать.

1/2

Экран бортового устройства Honda со сбитой датой

  • Попытка установить правильную дату на головном устройстве вручную ни к чему не приводит: автомобиль снова «отправляется в прошлое» при следующем включении зажигания.
  • Издание утверждает, что получило уже несколько сотен писем о курьёзной проблеме из США, Канады и Великобритании. Кроме того, ситуацию бурно обсуждают на тематических ресурсах автовладельцев. Оказалось, что дата неверно выставляется на целом ряде моделей Honda и Acura выпуска от 2004 до 2012 года.
  • На запрос Jalopnik в представительстве компании ответили, что знают о проблеме и работают над поиском её причины и способом решения. Аналогичный ответ получил один из владельцев Honda от британского филиала марки. Однако на ресурсе, посвящённом опыту владения кроссовером Honda CR-V, приводится иное мнение: якобы инженерная группа Honda заявила, что с датой двадцатилетней давности автовладельцам придётся жить до августа нынешнего года, после чего неполадка исправится автоматически.
  • Пользователи предполагают, что производитель рано или поздно всё же объявит централизованный отзыв для выставления правильной даты, хотя и призывают коллег не паниковать — эта ошибка, по их мнению, не влияет на функциональность автомобиля.

Ранее в США придумали необычный способ бороться с ворами, крадущими ценные вещи из салонов автомобилей: их владельцы просто оставляют машины с открытыми багажниками, демонстрируя, что ничего ценного в салонах нет.

Сталкивались с чем-нибудь подобным?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я