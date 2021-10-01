Частью транспортной системы будущего от Honda станут летающие беспилотники

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Дмитрий Елизаров
Компания Honda опубликовала видеорассказ о беспилотной транспортной экосистеме, концепция которой подразумевает не только отказ от водителей-операторов, но и комплексный подход к решению проблемы перемещения людей. Частью системы станут аэротакси: к лётным испытаниям прототипов с необычной силовой установкой фирма приступит в 2023 году.
На днях свой потенциально коммерческий беспилотник показала компания Fengfei из Китая. Он также оснащён десятью винтами, но работает исключительно на электротяге и способен перевозить четверых пассажиров на расстояние до 250 километров.