Частью транспортной системы будущего от Honda станут летающие беспилотники

Компания Honda опубликовала видеорассказ о беспилотной транспортной экосистеме, концепция которой подразумевает не только отказ от водителей-операторов, но и комплексный подход к решению проблемы перемещения людей. Частью системы станут аэротакси: к лётным испытаниям прототипов с необычной силовой установкой фирма приступит в 2023 году.