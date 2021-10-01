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Частью транспортной системы будущего от Honda станут летающие беспилотники
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Дмитрий Елизаров

Компания Honda опубликовала видеорассказ о беспилотной транспортной экосистеме, концепция которой подразумевает не только отказ от водителей-операторов, но и комплексный подход к решению проблемы перемещения людей. Частью системы станут аэротакси: к лётным испытаниям прототипов с необычной силовой установкой фирма приступит в 2023 году.

  • В видео продемонстрирована работа системы, которая позволит людям жить за городом, а в мегаполисы по различным делам добираться без участия человека. Управление всей системой возложено на электронику.
  • Система подразумевает организацию транспортных хабов, где будут базироваться аэротакси, а доставлять туда пассажиров планируется с помощью беспилотного колёсного транспорта. Такую машину пользователь сможет вызвать как обычное такси либо воспользо­ваться ею же в рамках системы райдшеринга. Персональный электронный ассистент каждого пользователя будет наделён умением прогнозировать дорожную ситуацию в конечной точке маршрута и оперативно его подстраивать под текущую ситуацию — в том числе и предлагая иные виды транспорта.
  • Концепт аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой преду­сматривает применение восьми подъёмных и двух тяговых винтов. Однако при этом Honda намерена отказаться от использо­вания исключительно электрической энергии.
  • Характеристики чисто электрических аэротакси, по мнению Honda, позволят эксплуатировать их только в границах мегаполисов. Коптеры компании предназначены занять нишу между автомобилями и полноценными самолётами, обеспечивая перевозки на расстояния, слишком некомфортные для машины и слишком короткие для самолёта — по расчётам Honda, это в среднем 400 километров. Поэтому бортовые аккумуляторы своего летательного аппарата компания рассчитывает дополнить газотурбинным ДВС, который будет вырабатывать электричество.
  • На данный момент у компании помимо концепции готова только компактная модель будущего коптера, которая проходит тесты в аэротрубе. В 2023 году Honda начнёт лётные испытания, а к середине десятилетия разработает бизнес-план по переводу новой транспортной системы на коммерческие рельсы. Если зелёный свет проекту будет дан, к 2030 году Honda рассчитывает получить все необходимые разрешения у сертификационных органов.

На днях свой потенциально коммерческий беспилотник показала компания Fengfei из Китая. Он также оснащён десятью винтами, но работает исключительно на электротяге и способен перевозить четверых пассажиров на расстояние до 250 километров.

Как считаете, работоспособную систему придумали в Honda?

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