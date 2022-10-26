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Volvo показала «умные» экраны в новом флагмане EX90 — они избавляют водителя от информационной перегрузки
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Дмитрий Елизаров

Компания Volvo опубликовала видеотизер, в котором продемонстрировала интерьер кроссовера EX90 — он должен сменить нынешний XC90 на позиции флагманской модели. Лаконичная передняя панель кроссовера будет сочетаться с большим центральным экраном и компактной панелью приборов, а отображение информации на них возложат на искусственный интеллект.

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  • Компания заявляет, что реализует на дисплеях EX90 концепцию «информационной чистоты», чтобы избавить водителя от перегрузки данными. Медиасистема кроссовера сможет отображать информацию в зависимости от конкретной ситуации. К примеру, показывать на центральном дисплее кнопки управления медиасистемой, если автомобиль находится в равномерном движении, или сенсоры управления климатической установкой в условиях низкой температуры в салоне.
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  • Аналогичным образом должна будет работать и приборная панель, хотя сейчас Volvo сосредоточена в основном на рассказе об обмене информацией между водителем и его электронными ассистентами. Приборная панель сможет отображать, к примеру, информацию о соседних автомобилях и дорожных объектах, даже когда кроссовер движется под управлением электроники. Кроме того, ассистенты будут информировать водителя о том, какую именно помощь могут оказать.
  • Показанная на видеотизере панель в одном из режимов демонстрирует лишь ограниченное количество данных: такая работа призвана не отвлекать водителя от дороги. Volvo заявляет о предоставлении сидящему за рулём «правильных данных в нужное время и в нужном месте».

Водительские ассистенты, созданные по новой технологии, должны будут сделать EX90 самым безопасным автомобилем в истории Volvo, заявляла компания во время презентации первого тизера в конце сентября. Официальная премьера вседорожника, который, как ожидается, станет электрическим, состоится 9 ноября.

Стильно вышло, верно?

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