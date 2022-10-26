Volvo показала «умные» экраны в новом флагмане EX90 — они избавляют водителя от информационной перегрузки

Аналогичным образом должна будет работать и приборная панель, хотя сейчас Volvo сосредоточена в основном на рассказе об обмене информацией между водителем и его электронными ассистентами. Приборная панель сможет отображать, к примеру, информацию о соседних автомобилях и дорожных объектах, даже когда кроссовер движется под управлением электроники. Кроме того, ассистенты будут информировать водителя о том, какую именно помощь могут оказать.