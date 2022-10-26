Volvo показала «умные» экраны в новом флагмане EX90 — они избавляют водителя от информационной перегрузки

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В Volvo EX90 будет 50 килограммов переработанного пластика и биоразлагаемых материалов
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Дмитрий Елизаров
Компания Volvo опубликовала видеотизер, в котором продемонстрировала интерьер кроссовера EX90 — он должен сменить нынешний XC90 на позиции флагманской модели. Лаконичная передняя панель кроссовера будет сочетаться с большим центральным экраном и компактной панелью приборов, а отображение информации на них возложат на искусственный интеллект.
Водительские ассистенты, созданные по новой технологии, должны будут сделать EX90 самым безопасным автомобилем в истории Volvo, заявляла компания во время презентации первого тизера в конце сентября. Официальная премьера вседорожника, который, как ожидается, станет электрическим, состоится 9 ноября.