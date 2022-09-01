Россиян предупредили о рисках лишиться гаражей с 1 сентября

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В США продают гараж, в котором есть спальня, ванная комната и бар
Chery Tiggo 8 снова обновился, сменив салон и коробку передач
Дмитрий Елизаров
С 1 сентября у российских владельцев гаражей появляется реальная опасность лишиться своего имущества на законных основаниях. Как заявила юрист по недвижимости Арина Довженко агентству «РИА Новости», это может произойти в случае использования помещений не по назначению.
Компания Bentley между тем строит в Майами 61-этажный дом, в котором место для хранения автомобилей организуют в каждой квартире. Поднимать автомобиль на нужный этаж будут специальным лифтом, при этом жителям даже не придётся выходить из машин.