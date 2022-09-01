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Россиян предупредили о рисках лишиться гаражей с 1 сентября
Новости

Дмитрий Елизаров

С 1 сентября у российских владельцев гаражей появляется реальная опасность лишиться своего имущества на законных основаниях. Как заявила юрист по недвижимости Арина Довженко агентству «РИА Новости», это может произойти в случае использования помещений не по назначению.

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  • Изымать помещения и машино-места органам местного самоуправления дают право поправки в Гражданский кодекс, которые вступают в силу 1 сентября. Делать это предписывается в случае использования гаражей не по назначению, бесхозяйственного их содержания, которое ведёт к разрушению, либо в случае систематического нарушения прав соседей.
  • Под использованием не по назначению понимаются, к примеру, складирование мусора, а также организация в гараже ремонтной мастерской или автомойки. Регулирующие органы в такой ситуации могут провести проверку и потребовать устранить нарушения. Если этого не произойдёт, у суда по представлению контролирующих органов есть право выставить помещение на публичные торги.

Компания Bentley между тем строит в Майами 61-этажный дом, в котором место для хранения автомобилей организуют в каждой квартире. Поднимать автомобиль на нужный этаж будут специальным лифтом, при этом жителям даже не придётся выходить из машин.

А у вас есть гараж?

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