Россиян предупредили о рисках лишиться гаражей с 1 сентября

Под использованием не по назначению понимаются, к примеру, складирование мусора, а также организация в гараже ремонтной мастерской или автомойки. Регулирующие органы в такой ситуации могут провести проверку и потребовать устранить нарушения. Если этого не произойдёт, у суда по представлению контролирующих органов есть право выставить помещение на публичные торги.