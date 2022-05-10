Renault передаст Geely треть акций корейского подразделения

Новые

автомобили

будет разрабатывать Geely: они получат современную платформу CMA, созданную вместе с инженерами Volvo, и того же происхождения силовые установки. Иных технических

подробностей пока нет, но не исключено, что в рамках СП на новых моделях появятся и турбомоторы Volvo как база для

гибридов.