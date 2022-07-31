Назван возраст, в котором водители чаще всего попадают в ДТП

Чаще всего участниками ДТП становятся владельцы наиболее популярных в России моделей. Так, на марки Hyundai и K

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пришлось по 7% от общего числа столкновений. Далее в рейтинге стоят Toyota (6%) и Renault (5,7%). Большая часть случаев приходится на модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Renault Duster соответственно.