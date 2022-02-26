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ГИБДД Москвы назвала возраст водителей, которых чаще всего задерживают пьяными

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Кирилл Малышев

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В столичной Госавтоинспекции в очередной раз напомнили о неприемлемости нетрезвого вождения и привели ряд статистических данных. Оказалось, что чаще всего нетрезвыми попадаются водители в возрасте от 20 до 40 лет, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

  • «Мы проанализировали в каком возрасте водители чаще всего пренебрегают нормой трезвого управления автомобилем и оказалось, что чаще остальных такие нарушения допускают автолюбители в возрасте от 20 до 40 лет С чем это связано нам доподлинно неизвестно, но одно мы знаем точно: всех участников дорожного движения ждут дома берегите себя и окружающих, если выпили — не заводитесь!»,  написала пресс-служба ГИБДД.
  • С начала года патрули автоинспекции поймали 3907 водителей с признаками опьянения. Сотрудники ДПС постоянно проводят профилактическую работу, а по выходным регулярно устраивают рейды по выявлению нетрезвых водителей. Пьяное вождение является одним из наиболее тяжёлых нарушений по тяжести возможных последствий.

Минувшей осенью пред­ложили (не в первый раз) ужесточить наказание для пьяных водителей. Их хотят лишать права управления и другими видами транспорта: водного, авиационного. Кроме того, нетрезвым, пойманным за рулём, хотят аннулировать лицензии на оружие.

Как относитесь к пьяному вождению?

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