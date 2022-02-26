ГИБДД Москвы назвала возраст водителей, которых чаще всего задерживают пьяными

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Как наказывают за езду в нетрезвом виде в разных странах
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В столичной Госавтоинспекции в очередной раз напомнили о неприемлемости нетрезвого вождения и привели ряд статистических данных. Оказалось, что чаще всего нетрезвыми попадаются водители в возрасте от 20 до 40 лет, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.
Минувшей осенью предложили (не в первый раз) ужесточить наказание для пьяных водителей. Их хотят лишать права управления и другими видами транспорта: водного, авиационного. Кроме того, нетрезвым, пойманным за рулём, хотят аннулировать лицензии на оружие.