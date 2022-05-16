Шарль Леклер разбил исторический болид Ники Лауды

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Кирилл Малышев
В минувшие выходные прошло историческое Гран-при Монако на болидах Формулы-1 прошлых лет. Крупная неудача постигла Шарля Леклера. Он разбил машину, на которой ездил Ники Лауда, пишет The Drive.
Состоявшееся недавно первое в истории Гран-при Майами среди прочих мероприятий сопровождалось гонками по воде. Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и пилот команды Scuderia AlphaTauri Юки Тсуноду посоревновались на специально построенных водных багги. Они представляют собой гибрид автомобиля и лодки с 900-сильным мотором V8.