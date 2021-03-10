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МЧС разрешит зарядки для электрокаров на подземных парковках

Новости

Дмитрий Елизаров

МЧС готовит новый свод требований к пожарной безопас­ности подземных паркингов, который позволит оборудовать их зарядными станциями для электро­мобилей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

  • Сейчас регламент ведомства не разрешает использовать на подземных паркингах зарядные и пусковые электри­ческие устройства для авто­мобилей, причём как автономные, так и стационарные. У МЧС есть право оштрафовать владельца парковки за нарушение регламента на сумму до 1 миллиона рублей.

  • Из нового свода требований это ограни­чение планируется исключить. В МЧС мотивируют намерение ростом популяр­ности электро­мобилей у населения. При этом в новом документе уточнят правила безопас­ности при установке зарядных станций.

  • В НТИ «Автонет» изданию отметили, что новые нормативы в теории позволят застройщикам и собственникам паркингов создавать условия для расширения российского парка электро­мобилей. Однако эксперты опасаются, что заново устанавли­ваемые МЧС требования могут оказаться необоснованно избыточными, что повлечёт за собой обратный эффект.

  • По данным ГИБДД, на данный момент в России зареги­стрировано около 40 тысяч автомобилей, в конструкции которых так или иначе задействован электро­двигатель.

  • В 2020 году спрос на электромобили в России вырос в полтора раза: было поставлено на учёт 512 машин. При этом 44% рынка новых электрокаров заняли премиальные модели Audi e-tron и Porsche Taycan.

Если бы была зарядка под боком, купили бы электрокар?

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