МЧС разрешит зарядки для электрокаров на подземных парковках

МЧС готовит новый свод требований к пожарной безопас­ности подземных паркингов, который позволит оборудовать их зарядными станциями для электро­мобилей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Сейчас регламент ведомства не разрешает использовать на подземных паркингах зарядные и пусковые электри­ческие устройства для авто­мобилей, причём как автономные, так и стационарные. У МЧС есть право оштрафовать владельца парковки за нарушение регламента на сумму до 1 миллиона рублей.

Из нового свода требований это ограни­чение планируется исключить. В МЧС мотивируют намерение ростом популяр­ности электро­мобилей у населения. При этом в новом документе уточнят правила безопас­ности при установке зарядных станций.

В НТИ «Автонет» изданию отметили, что новые нормативы в теории позволят застройщикам и собственникам паркингов создавать условия для расширения российского парка электро­мобилей. Однако эксперты опасаются, что заново устанавли­ваемые МЧС требования могут оказаться необоснованно избыточными, что повлечёт за собой обратный эффект.

По данным ГИБДД, на данный момент в России зареги­стрировано около 40 тысяч автомобилей, в конструкции которых так или иначе задействован электро­двигатель.