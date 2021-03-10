МЧС разрешит зарядки для электрокаров на подземных парковках
Дмитрий Елизаров
МЧС готовит новый свод требований к пожарной безопасности подземных паркингов, который позволит оборудовать их зарядными станциями для электромобилей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Сейчас регламент ведомства не разрешает использовать на подземных паркингах зарядные и пусковые электрические устройства для автомобилей, причём как автономные, так и стационарные. У МЧС есть право оштрафовать владельца парковки за нарушение регламента на сумму до 1 миллиона рублей.
Из нового свода требований это ограничение планируется исключить. В МЧС мотивируют намерение ростом популярности электромобилей у населения. При этом в новом документе уточнят правила безопасности при установке зарядных станций.
В НТИ «Автонет» изданию отметили, что новые нормативы в теории позволят застройщикам и собственникам паркингов создавать условия для расширения российского парка электромобилей. Однако эксперты опасаются, что заново устанавливаемые МЧС требования могут оказаться необоснованно избыточными, что повлечёт за собой обратный эффект.
По данным ГИБДД, на данный момент в России зарегистрировано около 40 тысяч автомобилей, в конструкции которых так или иначе задействован электродвигатель.
В 2020 году спрос на электромобили в России вырос в полтора раза: было поставлено на учёт 512 машин. При этом 44% рынка новых электрокаров заняли премиальные модели Audi
e-tronи Porsche Taycan.