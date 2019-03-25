Марка Dodge показала поклонникам очень широкий Charger
Компания Dodge рассекретила «широкий» Dodge Charger в модификации Widebody – правда, пока в камуфляже. Машину показали на фестивале Spring Fest 14, автомобильном мероприятии для поклонников продукции концерна Chrysler. Машина представлена в статусе концепта, а в компании Fiat Chrysler говорят, что привезли её, чтобы оценить реакцию публики и принять решение о серийном производстве.
Хотя, судя по всему, решение уже принято. Информация о выходе версии Charger Widebody появилась на тематическом форуме модели ещё два года назад – тогда источники утверждали, что такая модификация готовится к 2020 модельному году, и что расширение кузова будет доступно для моделей Charger Hellcat и 392 Scat Pack. Затем о такой модификации заговорили в ателье Mopar (поставщик комплектующих и аксессуаров для Chrysler), а в начале марта Charger Hellcat Wide Body упоминался в закрытой презентации Dodge для сотрудников. Называется даже примерная цена такого обвеса: около 6000 долларов (386 тысяч рублей).
Dodge Charger Widebody Concept @Dodge pic.twitter.com/pF7hW3R7dI— motorator (@motorator) 23 марта 2019 г.
Помимо широких крыльев, Charger Widebody получил видоизмененные бамперы с увеличенными воздухозаборниками. Дизайн решётки радиатора выполнен в стилистике кроссовера Durango SRT. Кроме того, у представленного Charger слегка изменены фары: ожидается, что такую оптику получат все «Чарджеры» в рамках обновления к 2020 модельному году. В подробностях рассмотреть Dodge Charger Widebody можно на этом видео.