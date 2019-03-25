Базовый кроссовер Mazda CX-9 подешевел после обновления

Марка Dodge показала поклонникам очень широкий Charger

Новости

Компания Dodge рассекретила «широкий» Dodge Charger в модификации Widebody – правда, пока в камуфляже. Машину показали на фестивале Spring Fest 14, автомобильном мероприятии для поклонников продукции концерна Chrysler. Машина представлена в статусе концепта, а в компании Fiat Chrysler говорят, что привезли её, чтобы оценить реакцию публики и принять решение о серийном производстве.

Хотя, судя по всему, решение уже принято. Информация о выходе версии Charger Widebody появилась на тематическом форуме модели ещё два года назад – тогда источники утверждали, что такая модификация готовится к 2020 модельному году, и что расширение кузова будет доступно для моделей Charger Hellcat и 392 Scat Pack. Затем о такой модификации заговорили в ателье Mopar (поставщик комплектующих и аксессуаров для Chrysler), а в начале марта Charger Hellcat Wide Body упоминался в закрытой презентации Dodge для сотрудников. Называется даже примерная цена такого обвеса: около 6000 долларов (386 тысяч рублей).

Помимо широких крыльев, Charger Widebody получил видоизмененные бамперы с увеличенными воздухозаборниками. Дизайн решётки радиатора выполнен в стилистике кроссовера Durango SRT. Кроме того, у представленного Charger слегка изменены фары: ожидается, что такую оптику получат все «Чарджеры» в рамках обновления к 2020 модельному году. В подробностях рассмотреть Dodge Charger Widebody можно на этом видео.

Charger Widebody Hellcat walk around at spring fest 14 Dodge Concept. Here is the full walk around the wide body charger Dodge has released to the public after months of speculation. Mission Flyer - Youtube Channel. Video Credit https://www.youtube.com/channel/UC-q3C5i74c9XHbomd-hXHWQ Shocka252 Music Remix https://youtu.be/I_0xMKrJyg8

Не слишком ли широк обвес?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение