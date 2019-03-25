Марка Dodge показала поклонникам очень широкий Charger

Хотя, судя по всему, решение уже принято. Информация о выходе версии Charger Widebody появилась на тематическом форуме модели ещё два года назад – тогда источники утверждали, что такая модификация готовится к 2020 модельному году, и что расширение кузова будет доступно для моделей Charger Hellcat и 392 Scat Pack. Затем о такой модификации заговорили в ателье Mopar (поставщик комплектующих и аксессуаров для Chrysler), а в начале марта Charger Hellcat Wide Body упоминался в закрытой презентации Dodge для сотрудников. Называется даже примерная цена такого обвеса: около 6000 долларов (386 тысяч рублей).